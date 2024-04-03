«Нет необходимости»: Макрон обещал не обращаться к НАТО при ударе по французам на Украине WSJ: Макрон не будет обращаться к НАТО при ударе по ВС Франции в зоне СВО

Эммануэль Макрон заверил союзников, что НАТО не придется вмешиваться, если Франция отправит войска на Украину, а Россия их атакует. Подобного поворота боятся США, в то время как президент европейской республики безуспешно пытается убедить их действовать более решительно. При этом сам Париж вряд ли пошлет солдат на фронт — скорее, они будут обучать ВСУ и помогать разминировать территории.

Как Макрон отказался от диалога с Москвой

В случае атаки России по французским военным на Украине Париж не будет просить НАТО о помощи, пообещал президент Эммануэль Макрон. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников.

Белый дом беспокоился, какие последствия повлечет отправка французских войск на помощь Киеву, рассказал американский источник издания. Однако Макрон заверил, что это не вовлечет в конфликт весь альянс.

«Нет необходимости вовлекать НАТО или США, если Россия нанесет удар по французским войскам. К примеру, Франция несла потери в военных кампаниях в Африке, не обращаясь за помощью к союзникам», — приводит газета слова президента Франции.

По его мнению, союзники должны занять «стратегически двусмысленную позицию по отношению к России». То есть, показать Москве, что Запад допускает «все военные варианты». В этом французский лидер убеждал президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца во время телефонных разговоров в феврале, узнала WSJ. Однако оба лидера не поддержали Макрона. Переговоры глав государств состоялись до саммита в Париже, по итогам которого президент Франции впервые заявил о возможной отправке войск на Украину.

Подобный поворот в риторике Макрона знаменует его окончательное превращение из сторонника диалога с Москвой в «ведущего ястреба» (сторонника силовых мер, члена партии войны), резюмирует издание. Байден и Шольц же со своей стороны выразили Макрону обеспокоенность, опасаясь эскалации конфликта и раскола среди союзников. Администрация президента США предпочитает осторожный подход к проблеме. Шольц же надеется скорее не на победу Украины, а на мирные переговоры между сторонами.

Европа меняет взгляд на конфликт

Президент Франции занимается «бравадой», считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев:

«Макрон примеряет на себя шинель вождя Европы. Вот втемяшилась ему в башку идея, что он сейчас является лидером европейских стран... Это — бравада не очень умного человека, я бы так сказал»

«Лихие высказывания» Макрона о возможной отправке войск на Украину создали «возбуждение» вокруг этой темы, которое теперь приходится гасить самому же французскому лидеру, отметил глава общественного Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его мнению, пока к этому можно относиться просто как к словам.

«С другой стороны, так уж отмахиваться, что это просто демагогия болтуна, тоже, конечно, нельзя, потому что, во-первых, это все-таки президент ядерной державы, единственной ядерной страны в Евросоюзе, между прочим. Во-вторых, это задает некий тон, который, наверное, будет дальше развиваться. То есть Европа ментально начинает готовиться к сдвигу в сторону другого восприятия военных действий», — добавил Лукьянов.

Военные Франции на Украине

Макрон допустил отправку именно наземных войск. При этом в марте он заявил, что Франция «находится не в той ситуации», чтобы ввести армию на Украину прямо сейчас. Однако повторил, что нельзя «ничего исключать».

«Сегодня, чтобы был мир на Украине, мы не должны быть слабыми, а потому должны... с решимостью, волей и смелостью сказать, что готовы добиться нашей цели. Которая состоит в том, что Россия не победит. Мир — это не капитуляция Украины», — воодушевлял политик.

Он также говорил о том, что западные союзники Украины слишком осторожны и «ввели слишком много ограничений в свой словарный запас». Президент подчеркивал, что Запад «не воюет с Россией», но «не должен позволить России победить».

«Мы никогда не поведем наступление [против России], никогда не возьмем на себя инициативу», — в то же время обещал Макрон.

Технически военные Франции уже есть на Украине. Так, Париж отправил своих военных «советников», признавал генерал Жером Пеллистранди.

Франция может послать часть армии на Украину под разными предлогами, оценивает французская газета Ouest-France: солдат можно перекинуть на «учебные миссии», техническое обслуживание поставляемого оружия, помощь в разминировании. То, что скорее всего Париж воспользуется таким вариантом, подтверждал министр обороны страны Себастьян Лекорню. Он уточнял, что нет речи об отправке «боевых войск». Франция рассматривает новые «модели военного присутствия» и отправку войск в Украину для проведения операций типа «разминирования» или «обучения украинских солдат» непосредственно на ее территории.