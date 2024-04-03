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Политика

Военная операция на Украине, день 770-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 770-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
США против отправки сухопутных войск на Украину, поскольку такой шаг приблизил бы прямой конфликт с Россией, заявил Блинкен. Американская администрация готова пересмотреть вынесенное Байденом решение о приостановке заключения новых контрактов на экспорт СПГ, чтобы добиться согласования Конгрессом США нового пакета помощи Украине, пишет Reuters. Фронт ВСУ рухнет, если армия России сконцентрирует силы в одном месте, сообщило Politico. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:46

России известно об участии наемников из Швеции в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.

8:32

❗️ В Москве и других городах РФ существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту, сообщили в МО.

С начала года на военную службу по контракту в ВС РФ поступили уже более 100 тыс. человек. За последние 10 дней около 16 тыс. россиян заключили контракты для участия в спецоперации.

8:25

8:18

Американская администрация готова пересмотреть вынесенное президентом США Джо Байденом решение о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования Конгрессом США нового пакета помощи Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме.

18:11

оединенные Штаты выступают против отправки сухопутных войск на Украину, такой шаг приблизил бы прямой конфликт с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

8:04

Фронт Вооруженных сил Украины рухнет в том случае, если армия России сконцентрирует силы в одном месте, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

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