Военная операция на Украине, день 770-й

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❗️ В Москве и других городах РФ существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту, сообщили в МО.

С начала года на военную службу по контракту в ВС РФ поступили уже более 100 тыс. человек. За последние 10 дней около 16 тыс. россиян заключили контракты для участия в спецоперации.