Военная операция на Украине, день 770-й

России известно об участии наемников из Швеции в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел РФ.
❗️ В Москве и других городах РФ существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту, сообщили в МО.
С начала года на военную службу по контракту в ВС РФ поступили уже более 100 тыс. человек. За последние 10 дней около 16 тыс. россиян заключили контракты для участия в спецоперации.
Американская администрация готова пересмотреть вынесенное президентом США Джо Байденом решение о приостановке заключения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться согласования Конгрессом США нового пакета помощи Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в Белом доме.
оединенные Штаты выступают против отправки сухопутных войск на Украину, такой шаг приблизил бы прямой конфликт с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.