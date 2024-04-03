«Очнитесь, ребята! Всевышний дал шанс!»: глава Татарстана призвал бизнес защищаться от дронов

«Не надо ждать ПВО»
Глава впервые атакованного беспилотниками Татарстана Рустам Минниханов призвал республику «очнуться» и понять, что ее «никто не защитит», кроме нее самой. Об этом глава региона сказал на республиканском форуме по энергетике.
«Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, оно свершилось... Наверно из-за того, что ураза (мусульманский пост. — «Газета.Ru») и пост православный, Всевышний нам дал шанс. «Очнитесь, ребята! Никто вас не защитит, кроме себя... Не надо ждать, что у нас противоракетная оборона [защитит], она сегодня решает другие задачи», — заявил чиновник.
Глава Татарстана Рустам МиннихановМихаил Климентьев/РИА Новости
Он призвал местные предприятия, муниципалитеты, «каждый город» и участок «своими силами решать вопросы»: везде «должен быть запас», «бригады» для быстрого реагирования на ЧС.
«Вчерашняя ситуация говорит, какие участки самые поражаемые и ощутимые — конечно, энергетика. Это наши производства, которое работают на энергетике. И враг это чувствует», — пояснил Минниханов.
Проблемы ПВО и «черная логистика»
На слова главы Татарастана отреагировали в Госдуме. Предприятия не могут самостоятельно бороться с дронами, заявил «Газете.Ru» член комитета по обороне, генерал Виктор Соболев.
«Не знаю, как он (Минниханов. — «Газета.Ru») будет защищаться самостоятельно. Конечно, [предприятия] имеют право защищаться, но нормальными средствами вряд ли могут обзавестись, тем более частные какие-то компании. Сейчас можно на рынке купить что-то китайское, но я считаю, что это бесперспективно», — высказался депутат.
Генерал отметил, что серьезные дроны не получится сбивать «кустарным способом» и в любом случае по таким целям должны работать профессионалы.
«Я считаю, что нужно усиливать наши средства противовоздушной обороны. Выявлять места, где находятся эти беспилотные летательные аппараты, и уничтожать их еще на месте там — в зоне специальной военной операции на Украине», — уточнил Соболев.
При этом, по его мнению, у российских систем ПВО два недостатка:
- во-первых, они не видят низколетящие цели;
- во-вторых, ищут коптеры радиолокаторами, о чем противник знает и может запустить беспилотник так, чтобы «обойти наши локаторы».
Новое «средство», которое поможет исправить эти недочеты, есть, но пока в разработке, заметил генерал.
Эксперт по беспилотникам Артем Блинов полагает, что дроны запустили по Татарстану с территории России. Поэтому проблема не только в ПВО, но и в «черной логистике».
«Если брать БПЛА самолетного типа, он может пройти 600-800 км спокойно, но 1500 км — это уже очень много. Соответственно, запустили его, скорее всего, с территории РФ. Для этого дрона нужен автомобиль, который его перевозит, экипаж, который его обслуживает, кофр, в котором он хранится, и катапульта, с которой он запускается. И все это каким-то образом должно в Россию попасть», — пояснил эксперт.
Как дроны атаковали Татарстан
Беспилотники впервые атаковали цели в Татарстане 2 апреля. Рано утром они ударили по особой экономической зоне «Алабуга» (город Елабуга) и третьему по величине нефтеперерабатывающему заводу России «Танеко» (дочка «Татнефти» в городе Нижнекамск).
На «Танеко» направили два дрона. Один врезался в ограждение предприятия, развалился на куски и загорелся, узнал «Коммерсантъ». Беспилотник остановили «металлические защитные тросы», и он не взорвался, подтверждал Telegram-канал Baza.
Второй дрон «сам упал где-то», по словам источника «Ъ». Один из коптеров обезвредила система РЭБ (радиоэлектронной борьбы), уточнил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.
По информации Baza, один дрон врезался в установку «Танеко». Возможно, именно ее прикрывали ограждения, которые не дали беспилотнику взорваться. Reuters на основе анализа снимка c места происшествия сообщал, что речь о первичной нефтеперерабатывающей установке АВТ-7. Она не получила значимых повреждений.
«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — комментировал Минниханов.
«Алабугу» также атаковали два дрона, «оснащенные оборудованием стран НАТО», передала пресс-служба особой экономической зоны. «Алабуга» находится под западными санкциями за производство дронов для российской армии. Вражеские беспилотники 2 апреля ударили по общежитию для студентов колледжа «Алабуга Политех».
Пострадали 13 человек, среди них иностранцы (граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии). Двое из раненых несовершеннолетние. Госпитализированы восемь человек в состоянии легкой и средней степени тяжести.
«Взрывная волна как бухнула! Вообще грохот такой был страшный. Посмотрел — как будто взрывная волна пошла. Такой ветер дунул! Я думаю: ветра-то нет, а тут так дунуло!» — описал атаку очевидец, дворник Анатолий.
Минниханов лично побывал в Елабуге и встретился со студентами. Их он назвал молодцами.
«Вы — большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными», — заявил чиновник.