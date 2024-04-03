«Очнитесь, ребята! Всевышний дал шанс!»: глава Татарстана призвал бизнес защищаться от дронов Минниханов призвал очнуться после атаки дронов на Татарстан

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регион не должен надеяться на защиту системы ПВО, которая «сегодня решает другие задачи». Вместо этого чиновник призвал местные предприятия и города готовиться к новым атакам самостоятельно. Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в комментарии «Газете.Ru» назвал предложение Минниханова «бесперспективным».

«Не надо ждать ПВО»

Глава впервые атакованного беспилотниками Татарстана Рустам Минниханов призвал республику «очнуться» и понять, что ее «никто не защитит», кроме нее самой. Об этом глава региона сказал на республиканском форуме по энергетике.

«Все, что мы говорили, что у нас будут проблемы, оно свершилось... Наверно из-за того, что ураза (мусульманский пост. — «Газета.Ru») и пост православный, Всевышний нам дал шанс. «Очнитесь, ребята! Никто вас не защитит, кроме себя... Не надо ждать, что у нас противоракетная оборона [защитит], она сегодня решает другие задачи», — заявил чиновник.

close 100% Глава Татарстана Рустам Минниханов Михаил Климентьев/РИА Новости

Он призвал местные предприятия, муниципалитеты, «каждый город» и участок «своими силами решать вопросы»: везде «должен быть запас», «бригады» для быстрого реагирования на ЧС.

«Вчерашняя ситуация говорит, какие участки самые поражаемые и ощутимые — конечно, энергетика. Это наши производства, которое работают на энергетике. И враг это чувствует», — пояснил Минниханов.

Проблемы ПВО и «черная логистика»

На слова главы Татарастана отреагировали в Госдуме. Предприятия не могут самостоятельно бороться с дронами, заявил «Газете.Ru» член комитета по обороне, генерал Виктор Соболев.

«Не знаю, как он (Минниханов. — «Газета.Ru») будет защищаться самостоятельно. Конечно, [предприятия] имеют право защищаться, но нормальными средствами вряд ли могут обзавестись, тем более частные какие-то компании . Сейчас можно на рынке купить что-то китайское, но я считаю, что это бесперспективно», — высказался депутат.

Генерал отметил, что серьезные дроны не получится сбивать «кустарным способом» и в любом случае по таким целям должны работать профессионалы.

«Я считаю, что нужно усиливать наши средства противовоздушной обороны. Выявлять места, где находятся эти беспилотные летательные аппараты, и уничтожать их еще на месте там — в зоне специальной военной операции на Украине», — уточнил Соболев.

При этом, по его мнению, у российских систем ПВО два недостатка:

во-первых, они не видят низколетящие цели;

во-вторых, ищут коптеры радиолокаторами, о чем противник знает и может запустить беспилотник так, чтобы «обойти наши локаторы».

Новое «средство», которое поможет исправить эти недочеты, есть, но пока в разработке, заметил генерал.

Эксперт по беспилотникам Артем Блинов полагает, что дроны запустили по Татарстану с территории России. Поэтому проблема не только в ПВО, но и в «черной логистике».

«Если брать БПЛА самолетного типа, он может пройти 600-800 км спокойно, но 1500 км — это уже очень много. Соответственно, запустили его, скорее всего, с территории РФ. Для этого дрона нужен автомобиль, который его перевозит, экипаж, который его обслуживает, кофр, в котором он хранится, и катапульта, с которой он запускается. И все это каким-то образом должно в Россию попасть», — пояснил эксперт.

Как дроны атаковали Татарстан

Беспилотники впервые атаковали цели в Татарстане 2 апреля. Рано утром они ударили по особой экономической зоне «Алабуга» (город Елабуга) и третьему по величине нефтеперерабатывающему заводу России «Танеко» (дочка «Татнефти» в городе Нижнекамск).

На «Танеко» направили два дрона. Один врезался в ограждение предприятия, развалился на куски и загорелся, узнал «Коммерсантъ». Беспилотник остановили «металлические защитные тросы», и он не взорвался, подтверждал Telegram-канал Baza.

Второй дрон «сам упал где-то», по словам источника «Ъ». Один из коптеров обезвредила система РЭБ (радиоэлектронной борьбы), уточнил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

По информации Baza, один дрон врезался в установку «Танеко». Возможно, именно ее прикрывали ограждения, которые не дали беспилотнику взорваться. Reuters на основе анализа снимка c места происшествия сообщал, что речь о первичной нефтеперерабатывающей установке АВТ-7. Она не получила значимых повреждений.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — комментировал Минниханов.

«Алабугу» также атаковали два дрона , «оснащенные оборудованием стран НАТО», передала пресс-служба особой экономической зоны. «Алабуга» находится под западными санкциями за производство дронов для российской армии. Вражеские беспилотники 2 апреля ударили по общежитию для студентов колледжа «Алабуга Политех».

Пострадали 13 человек, среди них иностранцы (граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии). Двое из раненых несовершеннолетние. Госпитализированы восемь человек в состоянии легкой и средней степени тяжести.

«Взрывная волна как бухнула! Вообще грохот такой был страшный. Посмотрел — как будто взрывная волна пошла. Такой ветер дунул! Я думаю: ветра-то нет, а тут так дунуло!» — описал атаку очевидец, дворник Анатолий.

Минниханов лично побывал в Елабуге и встретился со студентами. Их он назвал молодцами.

«Вы — большие молодцы, вас не напугать. Но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными», — заявил чиновник.