Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 года

США предупреждали о теракте в «Крокусе». Но им не поверили WP: США за две недели предупредили РФ о возможном теракте в «Крокусе»

Более чем за две недели до теракта власти США сообщили российской стороне, что «Крокус Сити Холл» «является потенциальной целью», пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на «американских чиновников, знакомых с ситуацией».

Собеседники WP утверждают, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении на «Крокус» за день до публикации посольством США в РФ официального сообщения о возможной угрозе теракта в столице. В ночь на 8 марта посольство США заявило, что «отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», и посоветовало гражданам США «избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».

Представитель совета национальной безопасности США отказался комментировать эту информацию. Ранее там признавали, что США передали информацию «о планируемом теракте в Москве», но не уточняли, что называли возможной целью «Крокус Сити Холл».

Официальные лица США публично заявляли, что ИГИЛ (организация запрещена в России)-К («Вилаят Хорасан») «несет исключительную ответственность», но президент России Владимир Путин настаивает на «украинском следе». Он публично отверг предупреждения США за три дня до теракта 22 марта, назвав их «откровенным шантажом» и попытками «запугать и дестабилизировать наше общество».

Представитель Кремля не ответил на вопросы WP о предупреждении по поводу «Крокуса». Но во вторник 2 апреля глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что информация, которой поделились США, была «слишком общей и не позволяла нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление». Он сказал, что в ответ на информацию американской разведки Россия «предприняла соответствующие меры для предотвращения» нападения.

Хотя США регулярно делятся информацией о возможных террористических атаках с зарубежными странами, предоставление информации о конкретных целях противнику является необычным , говорят официальные лица и эксперты, опрошенные WP. Это может привести к раскрытию того, как США получили информацию, что поставит под угрозу работу разведки или раскроет источники.

По словам американского чиновника, предупреждение США включало информацию о планах ИГИЛ атаковать синагогу. На следующий день после получения этой информации ФСБ заявила, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве.

Теракт

В пятницу вечером 22 марта четверо вооруженных людей открыли огонь перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». В результате стрельбы около и внутри концертного зала и пожара, который устроили нападавшие, погибли 144 человека, десятки остаются в больницах.

По делу о теракте арестованы 11 человек, четверо из которых предполагаемые непосредственные исполнители – граждане Таджикистана.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают «украинский след», о котором говорил Владимир Путин. В российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.