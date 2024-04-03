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США предупреждали о теракте в «Крокусе». Но им не поверили

WP: США за две недели предупредили РФ о возможном теракте в «Крокусе»

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Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 года

Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 года

Григорий Сысоев/РИА Новости
Более чем за две недели до теракта власти США сообщили российской стороне, что «Крокус Сити Холл» «является потенциальной целью», пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на «американских чиновников, знакомых с ситуацией».

Собеседники WP утверждают, что Вашингтон передал Москве информацию о готовящемся нападении на «Крокус» за день до публикации посольством США в РФ официального сообщения о возможной угрозе теракта в столице. В ночь на 8 марта посольство США заявило, что «отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», и посоветовало гражданам США «избегать больших собраний в течение следующих 48 часов».

Представитель совета национальной безопасности США отказался комментировать эту информацию. Ранее там признавали, что США передали информацию «о планируемом теракте в Москве», но не уточняли, что называли возможной целью «Крокус Сити Холл».

Официальные лица США публично заявляли, что ИГИЛ (организация запрещена в России)-К («Вилаят Хорасан») «несет исключительную ответственность», но президент России Владимир Путин настаивает на «украинском следе». Он публично отверг предупреждения США за три дня до теракта 22 марта, назвав их «откровенным шантажом» и попытками «запугать и дестабилизировать наше общество».

Представитель Кремля не ответил на вопросы WP о предупреждении по поводу «Крокуса». Но во вторник 2 апреля глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что информация, которой поделились США, была «слишком общей и не позволяла нам полностью идентифицировать тех, кто совершил это ужасное преступление». Он сказал, что в ответ на информацию американской разведки Россия «предприняла соответствующие меры для предотвращения» нападения.

Хотя США регулярно делятся информацией о возможных террористических атаках с зарубежными странами, предоставление информации о конкретных целях противнику является необычным, говорят официальные лица и эксперты, опрошенные WP. Это может привести к раскрытию того, как США получили информацию, что поставит под угрозу работу разведки или раскроет источники.

По словам американского чиновника, предупреждение США включало информацию о планах ИГИЛ атаковать синагогу. На следующий день после получения этой информации ФСБ заявила, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве.

Теракт

В пятницу вечером 22 марта четверо вооруженных людей открыли огонь перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле». В результате стрельбы около и внутри концертного зала и пожара, который устроили нападавшие, погибли 144 человека, десятки остаются в больницах.

По делу о теракте арестованы 11 человек, четверо из которых предполагаемые непосредственные исполнители – граждане Таджикистана.

Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают «украинский след», о котором говорил Владимир Путин. В российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.

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