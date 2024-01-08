«Охота за кораблями Черноморского флота»: как будет развиваться СВО в 2024 году Полковник Ходаренок: в 2024-м ВС РФ постараются отрезать Украину от Черного моря

Один из важнейших оперативно-стратегических итогов летне-осенней кампании 2023 года заключается в срыве наступательной операции ВСУ. Как будут развиваться события на фронтах в первой половине 2024 года, проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Безусловным успехом Вооруженных сил России в 2023 году является отражение широко разрекламированного украинского «контрнаступа». Несмотря на значительные по объему поставки вооружения и техники ВСУ со стороны коллективного Запада, украинская армия в ходе боевых действий смогла лишь незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.

За продвижение на несколько километров ВСУ пришлось заплатить весьма высокую цену. Потери в личном составе и технике оказались более чем значительными, и от планов продолжать дальнейшие наступательные действия руководству ВСУ пришлось отказаться. Возникает вполне естественный вопрос — как будет складываться обстановка в зоне СВО в ближайшее время?

Переход ВСУ к стратегической обороне

После завершения неудачной для них наступательной операции в летне-осенней кампании 2023 года Вооруженные силы Украины перешли к стратегической обороне в целях отражения возможного наступления противника, нанесения поражения его войскам, удержания важных районов и объектов на обороняемой территории, восстановления положения на важнейших направлениях и создания условий для проведения новых наступательных операций.

В связи с переходом к стратегической обороне ВСУ приступили к созданию системы оборонительных рубежей, усиливают группировки ПВО и ПРО на театре военных действий, занимаются сооружением оперативных инженерных заграждений.

Капитулянтских настроений в Киеве, надо отметить, нет. Несмотря на в целом негативный результат летней кампании, военно-политическое руководство страны намерено во что бы то ни стало продолжать вооруженную борьбу.

Новая волна мобилизации объемом в 500 тыс. резервистов на Украине в ближайшее время непременно будет, вопрос здесь для законодательной и исполнительной власти только в частностях, поскольку другого выхода для руководства государства и ВСУ в сложившейся обстановке просто нет. Дополнительная численность пойдет на доукомплектование частей и соединений, понесших в летне-осенней кампании существенные потери, и на формирование стратегических резервов.

Таким образом, основная задача в зимней кампании 2024 года для ВСУ заключается в нанесении максимально возможных потерь ВС РФ в личном составе, вооружении и военной техники. В последующем, с созданием благоприятных условий (главным образом, поставок от Запада необходимого вооружения и военной техники), возможен переход ВСУ в очередное контрнаступление.

Словом, боевые действия в зоне СВО могут затянуться на долгие годы. Европейский союз в настоящее время готовит резервный план помощи Украине на сумму до €20 млрд за счет наращивания долга, что позволит обойти возражения президента Венгрии Виктора Орбана.

Кстати, позиция руководителей Венгрии и Словакии по вопросу оказания помощи Украине может привести (и в самое ближайшее время) к серьезным реформациям внутри Евросоюза и НАТО. Скорее всего, разногласия на Западе в самом недалеком будущем приведут к реформе схемы управления и в Североатлантическом альянсе, и в Европейском союзе: либо судьбоносные решения начнут приниматься квалифицированным большинством, либо отдельные страны получат право решающего голоса, а другие — только совещательного. Впрочем, возможны и другие варианты.

После завершения рождественских каникул конгресса США к вопросу возобновления финансирования Украины вернется и Вашингтон. Скорее всего, это произойдет во второй половине января 2024 года.

Вместе с тем вопрос оказания финансовой помощи Украине даже не так критичен, как прямые поставки вооружения, военной техники и материальных средств. Но и эта проблема коллективным Западом в ближайшее время будет решаться. Более того, к подобным мероприятиям в полном объеме подключаются Япония и Южная Корея. Ибо военного поражения Украины ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе допустить не намерены.

Война в воздухе

В ближайшее время Норвегия, Нидерланды и Дания начнут передавать Воздушным силам Украины многофункциональные истребители F-16. Первая группа украинских пилотов, прошедших обучение на F-16, уже готова.

close 100% Истребители F-16 Global Look Press

Дания намерена передать Воздушным силам ВСУ к Новому году 19 истребителей. Нидерланды намерены отправить на Украину 18 боевых машин. Есть основания полагать, что темпы поставок многофункциональных истребителей Киеву со временем будут только нарастать.

Самолеты построены в основном в 1980-х годах, но в 2000-х машины прошли несколько этапов глубокой модернизации и вполне отвечают предъявляемым к ним требованиям по ведению современных боевых действий в воздухе.

Появление в боевом составе ВСУ американских истребителей (даже несмотря на их малочисленность) существенно изменит обстановку в воздухе в пользу украинской авиации.

У Воздушных сил Украины (с получением дальнобойных ракет класса «воздух-воздух» типа AIM-120) появится значительно больше возможностей по ведению результативных воздушных боев с нашими Су-30 и Су-35, нанесению ударов по объектам в глубоком тылу наших войск (F-16 являются носителями ракет Storm Shadow и TAURUS KEPD 350/150), борьбе с радиоэлектронными средствами зенитных ракетных войск с помощью противорадиолокационных ракет типа AGM-88 HARM.

Вполне возможно, что норвежские F-16AM/BMs, передаваемые Украине, в качестве авиационных средств поражения получат противокорабельные ракеты средней и малой дальности Penguin Mk.3 с дальностью стрельбы до 55 км, разработанные компанией Kongsberg Defence & Aerospace. Масса боевой части ракеты достигает 130 кг. То есть будет развернута настоящая охота за всеми крупными надводными кораблями Черноморского флота.

Боевые действия на Черном море

К восстановлению корабельного состава ВМС Украины у значительной части российского экспертного сообщества отношение более чем критическое. Вместе с тем возможности Киева и его союзников по воссозданию военно-морской мощи украинского государства многими специалистами оцениваются как весьма реальные.

Скорее всего, в планах украинского руководства нет намерений иметь в составе ВМСУ надводные корабли крупного водоизмещения (фрегаты типа «Иван Мазепа», строящиеся в Турции, после завершения вооруженного конфликта, скорее всего, будут выполнять для украинского государства чисто представительские функции).

Сегодня Черное море вдоль и поперек простреливается противокорабельными ракетами различных типов, и шансов уцелеть в этой обстановке у корабля класса фрегат-корвет не так уж и много. Кроме того, под возможными ударами противника находятся и все имеющиеся в распоряжении государства судоремонтные мощности. Словом, крупному кораблю при необходимости негде спрятаться, и в случае повреждения его негде отремонтировать. Такова реальность ведения современных боевых действий на Черном море.

Поставки Украине кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор могут натолкнуться на запрет Турции на основании Конвенции Монтрё прохода военных кораблей и судов с военной техникой.

Однако Киев может воспользоваться возможностями поставки морской техники по речной транспортной магистрали Рейн — Майн — Дунай от Ульма (Германия) до Черного моря через Сулинское горло с выходом к морю через Сулинский канал. По этому маршруту ВМСУ могут передаваться корабли сравнительно небольшого водоизмещения — малые ракетные катера, тральщики, патрульные катера и даже подводные лодки небольшого водоизмещения (к примеру, германские проекта 209).

Поставки подобной техники ВМСУ и усилят оперативные и боевые возможности Киева на Черном море, и могут создать немалые трудности как для Черноморского флота, так и для Сухопутных войск ВС РФ, действующих на приморских флангах.

И к такому варианту развития событий надо также готовится всерьез.





Фактор БПЛА

Масштабы боевого применения беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО в самом ближайшем будущем возрастут, и возрастут многократно. И сегодня вполне можно говорить о господстве БЛА над полем боя. Нет сомнений, что в ближайшем будущем военно-учетная специальность «оператор БЛА» станет в войсках такой же распространенной, как и стрелок мотострелковых подразделений (как известно, это первичная воинская должность рядового военнослужащего).

Беспилотные летательные аппараты в ходе боевых действий атакуют уже отдельно взятых солдат и тем более действуют ночью. Именно в темное время суток в зоне СВО проводится смена подразделений на переднем крае, осуществляется подвоз боеприпасов, продовольствия, горючего. А практически уже на подходе БЛА с искусственным интеллектом.

В плане борьбы с беспилотными летательными аппаратами существенно возрастает значимость практически всех средств РЭБ. Сегодня российская армия в ходе боевых действий использует такие комплексы, как «Красуха» (различных модификаций), «Волнорез», «Тритон», «Лесочек». Для борьбы с БЛА портативные средства РЭБ уже устанавливаются на отдельно взятые образцы бронетехники.

В целом в очередной раз можно сказать и так — кто в этом вооруженном противоборстве выиграет битву за эфир (а это и означает успех в борьбе с БЛА), тот и сможет наступать .

Чего ждать от ВС РФ

О подобных планах, разумеется, можно рассуждать только в виде предположений и гипотез. Но, скорее всего, они выглядят следующим образом: после овладения Авдеевкой российская армия планирует выход на административные границы ЛНР и ДНР. После этого, есть основания полагать, командование ВС РФ будет рассматривать вопрос окончательного взятия Херсонской и Запорожской областей.

На перспективу руководство ВС РФ готовит расчеты по проведению операции оперативно-стратегического масштаба для овладения городом и портом Николаев, а также выхода на подступы к Одессе (и последующего штурма города).

Главная задача в этом случае будет, вероятно, формулироваться следующим образом: отрезать Украину от Черного моря.

В качестве основного вывода можно сказать только одно — главные бои и сражения в зоне специальной военной операции еще впереди.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).