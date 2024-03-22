В Кремле заявили, что СВО превратилась в войну. На Западе приняли это к сведению МИД ФРГ заявил, что «принимает к сведению» заявление Пескова о ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в связи со все большим вовлечением в конфликт на Украине стран Запада, специальная военная операция трансформировалась в войну. Данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации», подчеркнул представитель Кремля. Его слова уже успели прокомментировать в МИД ФРГ. Там заявили, что «приняли к сведению» слова Пескова, но «ужасной реальности это не меняет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Не меняет реальности»

В МИД ФРГ заявили, что Берлин «принял к сведению» слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва находится в «состоянии войны».

«Мы принимаем это к сведению. Россия уже давно ведет войну против Украины»,

— сообщил журналистам на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ (цитата по ТАСС).

В то же время оценка РФ ситуации в соседней стране «не меняет ужасной реальности на месте», добавили в германском дипведомстве.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине размером около €500 млн. Он включает в себя 10 тыс. боеприпасов из резервов бундесвера и 100 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов, контракт на производство которых уже подписан Берлином. Также будет профинансирована покупка 180 тыс. боеприпасов «по чешской инициативе».

Поставки будут поэтапными и начнутся летом.

«Мы в состоянии войны»

Ранее Песков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что начатая Россией спецоперация в соседнем государстве по факту стала войной после того, как в конфликт вмешался «коллективный Запад».

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил также, что данный факт должен понимать каждый «для внутренней мобилизации».

Корреспондент газеты попросил Пескова уточнить, меняют ли его слова о трансформации СВО в войну ее статус. «По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре», — ответил представитель Кремля.

Одновременно Песков призвал «не путать контексты» и не сравнивать использование им слова «война» с применением этого же слова в лозунгах.

«В разном контексте слово «война» употребляется. Вы просто сравните, какой контекст у меня, и какой контекст в тех случаях, которые вы приводите», — сказал Песков в ответ на ремарку журналиста о том, что некоторые россияне были осуждены судом за использование лозунгов со словом «война».

Крымский вопрос

Песков также отметил, что Россия не может допустить существование государства, у которого задокументировано намерение отобрать Крымский полуостров и другие регионы, которые стали за последние годы российской территорией.

«У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов», — указал Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности всех ее субъектов и мирных жителей.

Новые статьи

С февраля 2022 года в УК РФ были внесены ряд статей, касающихся распространения информации о конфликте. Это статья 207.3 (О публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан). Максимальное наказание по ней составляет от 10 до 15 лет. По этой статье, например, была осуждена петербурженка Саша Скочиленко, заменившая ценники в «Перекрёстке» на антивоенные стикеры о якобы бомбардировке Мариуполя и других событиях на Украине.

Также в УК появилась статья 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности). Максимальное наказание составляет до 5 лет.

Кроме того, в административный кодекс внесли статью 20.3.3 о «публичных действиях», направленных на дискредитацию ВС РФ. Максимальное наказание для физлиц — до 100 тыс. рублей штрафа.

Конфликт с Западом

В пятницу глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил в интервью изданию украинского Минобороны АрмияInform, что альянс готов к вероятному конфликту с Россией.

«Готовы ли мы? Ответ — да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — отметил он.

Ранее Франция сообщила, что рассматривает возможность отправки на Украину своих военнослужащих. В Кремле тогда предупредили страны Запада, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Президент Владимир Путин сразу после выборов заявил, что конфликт НАТО и РФ возможен, но в таком развитии событий никто не заинтересован. Он также предупредил, что в случае конфликта мир окажется в одном шаге от Третьей мировой войны.

«Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я же говорю, и это понятно для всех, что это [конфликт России и НАТО] будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», — сказал Путин в своем предвыборном штабе в Гостином дворе.