«В плену третий год, многие ранены». Самарские военные записали видео с Украины Хинштейн опубликовал видеообращение пленных бойцов из Самары к губернатору

Уроженцы Самарской области, принимавшие участие в СВО на Украине и взятые в плен, записали видеообращение. На видео бойцы говорят, что часть из них находятся в плену «уже третий год», у многих тяжелые ранения. Они просят губернатора Самарской области посодействовать их освобождению. В одном из бойцов узнали солдата 15-й отдельной мотострелковой бригады Сергея Галкина.

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн распространил видеообращение, предположительно, российских пленных, находящихся на Украине, к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. По словам парламентария, некоторые из уроженцев этого региона «в плену находятся третий год».

В видеоролике снялись более десяти мужчин в синих робах, которые поочередно называли на камеру свои имена, фамилии и другие данные. На кадрах видно, что место, где они находятся, окружено высоким забором с колючей проволокой.

«Хочу обратиться с просьбой посодействовать нашему скорейшему освобождению из плена. Среди нас есть много военнопленных, которые имеют различные ранения различной степени тяжести, многие находятся уже длительное время в плену на территории Украины. Хотел бы попросить, чтобы это было передано дальше по инстанциям», — говорит один из них.

Другой военнопленный добавляет, что там, где их держат, помимо самарских пленных, находятся жители и других регионов России, среди них — те, кто получил серьезные травмы и лишился конечностей.

Подписчики узнали пленного

Хинштейн сообщил, что уже обратился к руководству Минобороны России и уполномоченному по правам человека «с просьбой о содействии в скорейшем вызволении бойцов». Позже он поблагодарил губернатора Азарова за то, что тот, по его словам, пообещал подключиться к проблеме возвращения россиян на родину.

Парламентарий также добавил, что его подписчики узнали в одном из участников ролика бывшего военнослужащего 15-й отдельной мотострелковой бригады Сергея Галкина. В марте 2022 года он принимал участие в пресс-конференции, организованной СБУ в Киеве, где публично осудил действия ВС РФ.

«Своих ребят надо забрать»

31 января Россия вернула из украинского плена 195 военнослужащих, передав Украине 195 бойцов ВСУ, сообщало Минобороны РФ. Обмен состоялся, несмотря на авиакатастрофу, произошедшую неделей ранее.

24 января в районе белгородского населенного пункта Яблоново был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 65 пленных украинских солдат, а также шесть членов экипажа и три офицера Вооруженных сил РФ. Украинцев должны были обменять на пленных россиян.

Президент Владимир Путин тогда заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными, потому что российской стороне надо «своих ребят забрать».

«Остановит это или нет обмены? Мы не будем останавливать обмены», — сказал глава государства.

На этой неделе Управление ООН по правам человека выпустило доклад, в котором говорится о побоях российских военнослужащих и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания. Описанные пленными события происходили в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года. В ООН изучили сообщения российских бойцов и заявили, что эта информация заслуживает доверия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение ООН, подчеркнул, что «все военные преступления киевского режима тщательно документируются» и в Москве «хорошо знают о них».