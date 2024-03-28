«Пора говорить о падении Киева»: на Западе обсуждают наступление России Ганчев: ВСУ боятся наступления под Харьковом и стягивают западную технику

Крупные западные СМИ один за другим сулят провал Украины. Издания предостерегают Киев о бесплодности планов собственного контрнаступления и важности восстановления обороны. Тем временем ВСУ стягивают к Харькову все больше западной техники в ожидании российского наступления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ скопили много западной техники под Харьковом, вероятно, ждут российского наступления, поделился назначенный Россией глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«Очень большое количество скопления техники, западного образца больше всего, и боеприпасов. Как я уже ранее говорил, наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает», — подчеркнул Ганчев.

Он добавил, что украинские войска возводят в регионе фортификационные сооружения. По мнению Ганчева, Киев «понимает» неизбежность нового российского наступления.

«Враг... всячески готовится», — резюмировал чиновник.

В последнее время Россия усилила удары по Украине, в том числе по Харькову. Минобороны РФ назвало атаки «ударами возмездия» за обстрелы Белгородской области. В итоге в Харькове разрушены все подстанции и ТЭЦ, электричество в городе теперь подают по графику. Харьковский мэр Игорь Терехов заявил, что не может назвать сроки восстановления.

Начальник харьковского гарнизона ВСУ Сергей Мельник признал, что украинские системы ПВО не могут противостоять массовым запускам российских ракет. «Попасть по ним практически невозможно», — сообщил он.

«Кошмарный сценарий для ВСУ»

Тем временем крупные западные СМИ предупреждают о подготовке Россией нового наступления и плохих шансах Украины. Так, британский журнал The Economist пишет, что Россия планирует большое наступление на протяженной линии фронта. «Есть опасения», что Москва отправит войска летом, когда высохнет весенняя распутица, отмечает издание.

«Способность Украины выстоять на этот раз выглядит гораздо менее уверено. Вот почему ей нужно срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную линию обороны», — призвал журнал.

Существующие оборонительные линии ВСУ The Economist оценивает как «неадекватные» и слишком слабые.

Еще пессимистичнее ежедневная газета Великобритании The Times. Она назвала свою свежую статью «Пришло время поговорить о падении Киева».

«Это уже далеко не замороженный конфликт, на первый план выходит кошмарный сценарий, потому что Запад не может послать оружие», — предостерегла газета.

The Times подчеркнула, что не стоит считать фронт «замороженным», как многие думают. Сейчас преимущество в боях «ожесточенно оспаривается», и есть реальный риск, что Россия заставит ВСУ отступить еще дальше. Без новой военной помощи США Украина «истекает кровью» и, возможно, не выдержит натиск «безжалостной российской армии», вторит американский журнал Foreign Affairs.

По оценке последнего, важнее всего предоставить ВСУ снаряды для артиллерии и ПВО, дальнобойные ракеты. На некоторых участках боев у России в пять раз больше снарядов, чем у украинских солдат. Тем временем Европа не смогла выполнить свое обещание поставить на Украину 1 млн снарядов к этому месяцу, а США отвлечены проблемами на Ближнем Востоке и предстоящими президентскими выборами, подытоживает Foreign Affairs.

«Однако Украина не может просто винить своих союзников. Она тоже допускает ошибки. Одна из них — нехватка солдат. Россия готовится к новой волне мобилизации с прицелом на большое наступление,... а на Украине попытки привлечь новых рекрутов все еще застревают в путанице демократического процесса», — отметил The Economist.

Вдобавок, Киев слишком поздно начал усиливать оборону. Как пишет журнал, проблема в том, что украинские власти все еще «мечтают» о контрнаступлении и боятся, что конфликт закончится на текущих границах. Которые, в таком случае, отрежут пятую часть страны и практически лишат ее выхода к морю.

«Но опасности сейчас настолько велики, что это наименее плохой вариант... Молитесь, чтобы не было слишком поздно», — резюмирует журнал.

The Times отмечает, что Запад живет в комфортных условиях, поэтому слишком «лениво» реагирует на возможные опасности и склонен недооценивать плохие прогнозы, принимая желаемое за действительность. Так, для большинства стран само начало конфликта стало неожиданностью, хотя США и Великобритания пытались предупредить союзников.

«Мало кто их послушал, кроме Финляндии, Польши и стран Балтии, где знают, что значит жить по соседству с Россией. В других странах предпочли отмахнуться от предупреждений и считать, что американцы и британцы снова ошибаются», — резюмирует газета.