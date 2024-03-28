Путин отправился в Тверскую область. Это стало первой региональной поездкой после победы на выборах Путин: культура создает духовный каркас народа в переломные для страны моменты

Владимир Путин совершил свой первый региональный визит после победы на президентских выборах. В ходе встречи с работниками культуры в Торжке Тверской области глава государства обсудил важность роли культуры в переломные и трагические моменты для страны. Президент также заявил о необходимости обеспечить достойную заработную плату преподавателям музыкальных училищ и вузов, подчеркнув их значимость в формировании будущего нации.

Во время переломных и трагических моментов для страны культура придает силы как народу в целом, так и каждому гражданину индивидуально. Об этом в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области заявил президент России Владимир Путин.

«Культура, поскольку создает духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, конечно, играет очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические. Потому что силу придает народу, каждому конкретному человеку», — сказал глава государства.

Президент поблагодарил работников отрасли и отметил, что их труд создает морально-нравственную базу существования народа.

Зарплаты учителей и вклад в мировую культуру

Одной из затронутых президентом тем стала зарплата преподавателей музыкальных училищ. Глава государства отметил, что зарплаты преподавателей музыкальных училищ и вузов должны быть такими, чтобы можно было жить на них, а не только за счет частных уроков.

Путин назвал чувствительной тему уровня доходов и зарплат преподавателей музыкальных училищ и высших учебных заведений, указав на значимость этой проблемы в контексте реформы доходов работников в социальной сфере по всей стране.

Президент отметил, что эта реформа представляет собой серьезную работу и требует новых подходов. Сейчас правительство России занимается соответствующими расчетами, напомнил российский лидер.

Во время обсуждения президент также упомянул отмену культуры и вклад России в мировую культуру. Глава государства напомнил, что Россия всегда придавала важность сохранению разнообразия, не подавляя иные культурные традиции, как это делают недружественные элиты других государств.

«Наоборот, мы считаем, что российская культура — часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, и поэтому в контексте мировой культуры смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не рассматривает страны как враждебные, а скорее выделяет недружественные элиты внутри этих государств.

Первая рабочая поездка

После того как Владимир Путин одержал победу на выборах президента, Тверская область стала первым регионом, который он посетил, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Оказалось, что глава государства планировал визит ранее, но после трагических событий в «Крокус Сити Холле» был вынужден скорректировать график и перенести поездку.

«Вы знаете, что 25-го числа у нас День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве мы сдвинули все мероприятия подобного рода», — сказал он.

27 марта президент России Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Встреча с представителями культуры прошла в музейном комплексе «Гостиница Пожарских» Всероссийского историко-этнографического музея.