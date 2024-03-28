Путин отправился в Тверскую область. Это стало первой региональной поездкой после победы на выборах

Во время переломных и трагических моментов для страны культура придает силы как народу в целом, так и каждому гражданину индивидуально. Об этом в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области заявил президент России Владимир Путин.
«Культура, поскольку создает духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, конечно, играет очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические. Потому что силу придает народу, каждому конкретному человеку», — сказал глава государства.
Президент поблагодарил работников отрасли и отметил, что их труд создает морально-нравственную базу существования народа.
Зарплаты учителей и вклад в мировую культуру
Одной из затронутых президентом тем стала зарплата преподавателей музыкальных училищ. Глава государства отметил, что зарплаты преподавателей музыкальных училищ и вузов должны быть такими, чтобы можно было жить на них, а не только за счет частных уроков.
Путин назвал чувствительной тему уровня доходов и зарплат преподавателей музыкальных училищ и высших учебных заведений, указав на значимость этой проблемы в контексте реформы доходов работников в социальной сфере по всей стране.
Президент отметил, что эта реформа представляет собой серьезную работу и требует новых подходов. Сейчас правительство России занимается соответствующими расчетами, напомнил российский лидер.
Во время обсуждения президент также упомянул отмену культуры и вклад России в мировую культуру. Глава государства напомнил, что Россия всегда придавала важность сохранению разнообразия, не подавляя иные культурные традиции, как это делают недружественные элиты других государств.
«Наоборот, мы считаем, что российская культура — часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, и поэтому в контексте мировой культуры смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», — сказал он.
Путин подчеркнул, что Россия не рассматривает страны как враждебные, а скорее выделяет недружественные элиты внутри этих государств.
Первая рабочая поездка
После того как Владимир Путин одержал победу на выборах президента, Тверская область стала первым регионом, который он посетил, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Оказалось, что глава государства планировал визит ранее, но после трагических событий в «Крокус Сити Холле» был вынужден скорректировать график и перенести поездку.
«Вы знаете, что 25-го числа у нас День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве мы сдвинули все мероприятия подобного рода», — сказал он.
27 марта президент России Владимир Путин прибыл в город Торжок Тверской области. Встреча с представителями культуры прошла в музейном комплексе «Гостиница Пожарских» Всероссийского историко-этнографического музея.