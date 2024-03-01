Современная, комфортная и счастливая Россия. Президент рассказал о социальной политике на ближайшие шесть лет Послание-2024: как изменится социальная политика Владимира Путина

Послание Федеральному собранию, с которым президент Владимир Путин выступил 29 февраля, было на 80% посвящено социальной политике и мерам, направленным на улучшение качества жизни граждан России. Это закономерно, ведь в 2024 году истекает срок реализации национальных проектов, стартовавших в 2018-2019 годах. Многие из них были нацелены на решение самых острых социальных проблем, и сейчас пришло время подводить итоги и ставить новые задачи. Какой должна стать Россия в ближайшие годы? Самые важные инициативы президента – в материале «Газеты.Ru».

Главное, что нужно знать о социальной политике государства – в ближайшие годы она будет строиться вокруг потребностей семей, в которых есть дети. «Это наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», – подчеркнул Владимир Путин.

Послание президента – это четкий план действий на ближайшие шесть лет и дальнейшую перспективу, который сформировался в ходе многочисленных поездок главы государства по регионам и встреч с жителями страны – рабочими, инженерами гражданских и оборонных заводов, с врачами, учителями, учеными, волонтерами, предпринимателями, с многодетными семьями, солдатами и офицерами Вооруженных Сил. Так что программу президента смело можно назвать народной.

О повышении качества жизни и благосостояния людей идет речь практически в каждом разделе послания. В Год семьи эта работа станет «постоянной и системной», а новые проекты будут адресованы разным поколениям граждан. По словам Владимира Путина, правительству и регионам предстоит «буквально по полочкам разобрать все жизненные ситуации» и «с учетом этого настроить работу системы госуслуг, социальной сферы, здравоохранения, городской и сельской инфраструктуры».

Семья как нацпроект

Новый нацпроект «Семья», который стартует в 2024 году, направлен на повышение доходов и увеличение рождаемости в России. Эта инициатива изменит вектор развития и будущее целых регионов. В первую очередь помощь пойдет туда, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. По итогам 2022 года таких субъектов оказалось 39, многие из Центральной России и северо-запада. В течение ближайших шести лет они получат не менее 75 млрд рублей на развитие программ поддержки семей.

Повышение благосостояния – непростая и «многовекторная» задача, которая включает в себя и расширение социальных гарантий, и планомерное повышение уровня оплаты труда. «Важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат», – отметил Владимир Путин.

Некоторые из этих новых инструментов уже заработали. Например, с 1 января 2023 года было введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами. Им можно воспользоваться начиная с беременности и до момента, когда ребенку исполнится 17 лет. За год это пособие оформили более 11 млн человек.

Сейчас в России больше 2 млн семей, в которых растут трое и больше детей. С 2018 по 2022 год число многодетных выросло более чем на четверть – 26,8%. Это говорит об эффективности инструментов, которые государство использует уже не первый год, а значит отказываться от них никто не будет.

«Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го», – подчеркнул президент в послании Федеральному собранию. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка – еще на 202 тыс. рублей.

МРОТ увеличится до 35 тыс. рублей, это отразится на размере социальных пособий и зарплат.

Размер материнского капитала регулярно индексируется, а там, где механизм индексации не предусмотрен, приходится увеличивать помощь в ручном режиме. «В семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тыс. рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка», – заявил Владимир Путин.

Таким образом, семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тыс. рублей. «Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений», – подчеркнул президент.

За счет системной поддержки к 2030 году количество многодетных семей с низкими доходами должно уменьшиться более чем в два раза.

Жилье: новое и доступное

Важной составляющей семейного благополучия является решение вопроса с жильем. Поэтому заявление президента о продлении льготной ипотеки для многих родителей стало самым главным пунктом всего послания. Специальная программа стартовала в 2018 году: сначала кредит со сниженным процентом могли получить семьи, в которых растут двое и более детей, затем родители с одним ребенком.

За шесть лет более 900 тыс. семей улучшили свои жилищные условия с помощью семейной ипотеки. В июле 2024 года программа должна была завершиться, однако президент предложил продлить ее до 2030 года. Особое внимание планируется уделить семьям с детьми до шести лет – для них льготная ставка кредита составит 6%.

Кроме того, сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тыс. рублей. «Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 млрд рублей на это, потом по нарастающей – все больше и больше, но деньги для этого есть», – подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента, задача заключатся в том, «чтобы строящееся жилье становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся». Статистические данные показывают, что эта схема работает. В 2023 году в России было построено свыше 110 млн квадратных метров жилья. Это в полтора раза больше самого высокого советского показателя за 1987 год: тогда было построено 72,8 млн квадратных метров, а сейчас – 110. За последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия.

Не просто кирпичи

Покупка жилья меняет не только жизнь отдельно взятой семьи, но экономический ландшафт целой страны. Молодые люди, у которых есть возможность приобрести квартиру или дом, уже не так стремятся покинуть свою малую родину. Поэтому президент стимулирует развитие жилищного строительства в регионах с помощью программ по расселению аварийного жилья, газификации и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения ветхих домов. За последние 16 лет в новые квартиры переехали 1,73 млн человек. Чтобы «не снижать такую динамику», президент поручил правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

В последние годы все чаще применяется механизм комплексного развития территорий, который помогает освоить или реновировать огромные участки – заброшенные районы или промзоны. В рамках таких проектов одновременно возводятся жилые кварталы, социальная и коммерческая инфраструктура. Покупатели въезжают на уже освоенную территорию, где есть все для комфортной жизни. По словам Владимира Путина, на развитие таких проектов до 2030 года будет направлено дополнительно 120 млрд рублей.

Ключевым моментом в развитии городов становится создание комфортной среды. В целом по России за шесть лет удалось благоустроить более 30 тыс. общественных пространств. «Я прошу правительство также оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. На благоустройство и крупные проекты в этой сфере направим 360 млрд рублей», – заявил президент.

Отдельные президент отметил важность сохранения архитектурного наследия. Старинные здания, усадьбы, храмы – это зримое воплощение нашей национальной идентичности, неразрывной связи поколений. Поэтому президент предложил сформировать долгосрочную программу сохранения таких объектов. «Рассчитываю, что мы примем ее на 20 лет. Нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников», – подчеркнул Владимир Путин. А эти инвестиции, в свою очередь, будут способствовать развитию внутреннего туризма и увеличению доходов местных бюджетов.

Долго и счастливо

По итогам 2023 года средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, вернувшись на доковидный уровень. И это не предел. К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, по словам президента, «предстоит выйти на уровень 80+».

На это нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Представляя новую инициативу Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул: «Важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам».

Особое внимание планируется уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. Параллельно продолжится реализация федеральных проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом. Именно эти недуги вносят наибольший вклад в снижение качества жизни после 40-50 лет.

А так как все эти болезни лучше поддаются лечению на ранней стадии, президент предложил уже со следующего, 2025 года предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО.

«Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью», – заявил Владимир Путин.

Президент предложил запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья: «Чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети». В числе приоритетов этой программы расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. В течение шести лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения планируется дополнительно направить более триллиона рублей.

Дополнительное финансирование затронет систему долговременного ухода. «Хочу выразить признательность благотворительным фондам, социальным некоммерческим организациям, которые помогают пожилым и больным людям, детям-инвалидам», – заявил Владимир Путин с трибуны Федерального собрания.

По мнению президента, необходимо нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета, вывести ее на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность для тех, кто больше всего нуждается в такой помощи, на начало 2024 года это около полумиллиона россиян. «К 2030 году нужно точно уже сделать так, чтобы услугами долговременного ухода воспользовались и были обеспечены 100% граждан, которые в этом нуждаются», – подчеркнул глава государства.

Лыжи вместо водки

За последние годы в России произошел очень серьезный социальный сдвиг. С одной стороны, в разы выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. А с другой, «реально, без всякого экстремизма, мы значительно снизили употребление алкоголя, и прежде всего крепкого алкоголя». И там, и там у нас «заметный, хороший результат» и это, «безусловно, сказывается на здоровье нации». Так что «Бросай пить – вставай на лыжи!», момент настал», – пошутил президент.

По его словам, чтобы закрепить успех, нужно дать людям возможность сделать правильный выбор. «Предлагаю за счет федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах, на сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов», – заявил Владимир Путин. Это могут быть универсальные комплексы уличных тренажеров, быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. За шесть лет на доступную инфраструктуру для занятий спортом планируется дополнительно направить около 65 млрд рублей из федерального бюджета.

Условия для занятий спортом планируется создать в вузах, колледжах, школах и дошкольных учреждениях по всей стране.

Ремонт в образовании

Одна из самых заметных и успешных госпрограмм последних лет связана с капитальным ремонтом российских школ. В рамках беспрецедентного проекта до конца 2026 года планируется обновить 7300 объектов. «То, что сделано до сих пор, показывает, что мы на правильном пути. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему, а в дальнейшем будем проводить ремонты школ уже в плановом режиме», – заявил Владимир Путин.

По его словам, в данный момент капитального ремонта требуют около 18,5 тыс. школьных зданий. К ним планируется добавить детские сады, многие из которых были открыты еще в советское время и сейчас нуждаются в обновлении. По предложению президента, на капитальный ремонт детских садов и школ будет выделено дополнительно более 400 млрд рублей.

Параллельно придется переоборудовать или создать с нуля медицинские кабинеты. По данным президента, из 39,5 тыс. школ «такая потребность» есть более чем у трети – 35%. К 2030 году это планируется исправить, вместе с еще одной проблемой – переполнением учебных заведений.

Многие крупные города активно растут, новые ЖК создают непомерную нагрузку на социальную сферу. В итоге школам, чтобы принять всех детей, приходится вводить вторую, а иногда и третью смену. Решать проблему переполненных учебных заведений, по словам Владимира Путина, придется опять за счет федерального бюджета. В общей сложности это не менее 150 школ и более 100 детских садов.

Обновить зарплаты

Капитальный ремонт – это не только про здания и классы, сегодня обновляется содержание и весь настрой образовательной системы. Важную роль в этом играют наставники, которые занимаются воспитанием молодежи, помогают ребятам обрести опору в жизни. Президент нашел способ выразить признательность этим людям.

В России запущен масштабный процесс всесторонней модернизации системы образования и воспитания.

«С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату, 5 тыс. рублей в месяц, для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах, чего раньше не было. И отдельные решения предлагаю для школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах, техникумах, которые работают в населенных пунктах, где живет меньше 100 тыс. человек. А это, по сути, все наши небольшие города, райцентры, поселки, села. С 1 марта 2024 года предлагаю вдвое увеличить таким специалистам федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тыс. рублей», – заявил Владимир Путин.

По его словам, необходимо «совершенствовать систему оплаты труда в бюджетной сфере, добиваться роста доходов, занятых здесь специалистов». Дело в том, что уровень средних зарплат в регионах разный, а значит и доходы работников бюджетной сферы даже в соседних субъектах Федерации порой заметно отличаются. «Работа учителя или врача везде одинаково сложная и крайне ответственная. Такой большой разброс в зарплатах от региона к региону несправедлив», – считает президент.

Президент поручил правительству уже в 2025 году отработать новую модель оплаты труда бюджетников в рамках региональных пилотных проектов, а в 2026 году принять окончательное решение для всей страны.

Рост зарплат будет сопровождаться индексацией минимального размера оплаты труда. Начиная с 2020 года МРОТ вырос в полтора раза – с 12 до 19 тыс. рублей в месяц. К 2030 году он должен увеличиться до 35 тыс., что сразу же отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.

Кроме того, в ближайшее время планируется создать дополнительную мотивацию, чтобы привлечь молодых людей к работе учителя. На обновление инфраструктуры педагогических вузов из федерального бюджета планируется выделить более 9 млрд рублей.

Одновременно у педагогов-новаторов, авторов уникальных авторских методик появляется возможность принять участие в создании «перспективных школ». Строительство первых образовательных учреждений «лидерского уровня» начнется уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах, в том числе на Дальнем Востоке, в Сибири, на Донбассе. «К 2030 году откроем 12 таких школ», – пообещал президент.

Шанс пересдать ЕГЭ

Главный подарок послания был адресован выпускникам школ. «Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться», – заявил президент и предложил сделать важный шаг в этом направлении. Теперь у молодых людей появится второй шанс – возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи.

В России появятся новые социальные лифты для молодежи.

Также президент высказался о содержании образования. По его словам, учебная нагрузка для детей должна быть разумной и сбалансированной, а ситуация, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое, «явно не на пользу дела». «Такое несоответствие вынуждает родителей нанимать репетиторов, а ведь далеко не всем это по карману», – подчеркнул президент и поручил правительству разобраться с этой проблемой.

Наконец, еще одним сюрпризом для молодых людей стал запуск еще одного нового нацпроекта – «Молодежь России». Он суммирует достижения и наработки платформы «Россия – страна возможностей», «Движения первых», федеральных образовательных центров и означает появление в России новых социальных лифтов, образовательных и карьерных перспектив. Сам президент назвал эту инициативу «проектом о будущем и для будущего нашей страны».