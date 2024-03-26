«Мы реагировали»: глава ФСБ подтвердил, что США предупреждали Россию о теракте

Что о теракте в «Крокус Сити Холле» сказал Путин
Свое выступление на коллегии Владимир Путин начал с темы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Президент надеется, что прокуроры в рамках своих полномочий сделают все, чтобы преступники понесли справедливое наказание, «как того требует российский закон».
Бортников – о заказчиках теракта
После заседания коллегии Генпрокуратуры РФ журналисты пообщались с присутствующим на ней главой ФСБ Александром Бортников.
Глава ФСБ рассказал, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен, однако наработки говорят о причастности к трагедии США, Великобритании и Украины.
По словам Бортникова, теракт нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в российском обществе. Глава ФСБ также заявил, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. В связи с этим он призвал признать СБУ террористической организацией, а главу ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) — законной целью Вооруженных сил РФ.
«Мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков», — добавил Бортников.
Он также отметил, что с 11 задержанными по делу о теракте активно работают правоохранительные органы, однако выявленных пособников террористов будет больше.
«Я могу сказать, что политическая подоплека присутствует, и одни исламисты подготовить такую акцию не могли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это»,— сказал Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину.
О причастности Украины к теракту высказался и Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
«Много указывает... Это сейчас Следственный комитет всё проанализирует, и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы — у них всё это есть, они вовремя скажут об этом», — ответил Патрушев на вопрос об участии Киева.
Глава ФСБ Бортников прокомментировал информацию о том, что США передавали России данные о готовящейся террористической атаке:
«Эта информация общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений, но к большому сожалению наши действия, которые мы осуществили в отношении конкретных групп и конкретных лиц эту информацию на тот момент не подтвердили».
Бортников уточнил, что информация касалась возможной ранней атаки, которая якобы должны была произойти в преддверии или во время проведения выборов президента РФ. Однако то, что произошло в «Крокусе», было «последующей атакой».
Глава ФСБ также добавил, что террористическая угроза в России сохраняется, упомянув ситуацию в приграничных областях.