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«Мы реагировали»: глава ФСБ подтвердил, что США предупреждали Россию о теракте

Бортников: задержанные по делу «Крокуса» подтвердили версию об «украинском следе»

Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии Генпрокуратуры России. После нее директор ФСБ Александр Бортников ответил на вопросы журналистов о теракте в «Крокус Сити Холле». Он заявил, что наработки говорят о причастности к трагедии США, Великобритании и Украины, однако заказчик теракта еще не установлен. Бортников также рассказал, что США уведомляли о подготовке террористических актов в России, однако действия ФСБ «эту информацию на тот момент не подтвердили».

Что о теракте в «Крокус Сити Холле» сказал Путин

Свое выступление на коллегии Владимир Путин начал с темы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Президент надеется, что прокуроры в рамках своих полномочий сделают все, чтобы преступники понесли справедливое наказание, «как того требует российский закон».

Бортников – о заказчиках теракта

После заседания коллегии Генпрокуратуры РФ журналисты пообщались с присутствующим на ней главой ФСБ Александром Бортников.

Глава ФСБ рассказал, что заказчик теракта в «Крокусе» пока не установлен, однако наработки говорят о причастности к трагедии США, Великобритании и Украины.

По словам Бортникова, теракт нужен был западным спецслужбам и Украине, чтобы раскачать ситуацию, создать панику в российском обществе. Глава ФСБ также заявил, что Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. В связи с этим он призвал признать СБУ террористической организацией, а главу ГУР Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) — законной целью Вооруженных сил РФ.

«Мы понимаем и видим тех, кто организовывал этот процесс, кто вербовал и ставил задачи конкретные. В дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы выявить непосредственных организаторов и конкретных заказчиков», — добавил Бортников.

Он также отметил, что с 11 задержанными по делу о теракте активно работают правоохранительные органы, однако выявленных пособников террористов будет больше.

«Я могу сказать, что политическая подоплека присутствует, и одни исламисты подготовить такую акцию не могли. Конечно, им помогали. И мы видим, во-первых, след украинский здесь, об этом президент сказал и соответствующие указания дал, в этом направлении мы активно работаем. Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это»,— сказал Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину.

О причастности Украины к теракту высказался и Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Много указывает... Это сейчас Следственный комитет всё проанализирует, и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы — у них всё это есть, они вовремя скажут об этом», — ответил Патрушев на вопрос об участии Киева.

Глава ФСБ Бортников прокомментировал информацию о том, что США передавали России данные о готовящейся террористической атаке:

«Эта информация общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений, но к большому сожалению наши действия, которые мы осуществили в отношении конкретных групп и конкретных лиц эту информацию на тот момент не подтвердили».

Бортников уточнил, что информация касалась возможной ранней атаки, которая якобы должны была произойти в преддверии или во время проведения выборов президента РФ. Однако то, что произошло в «Крокусе», было «последующей атакой».

Глава ФСБ также добавил, что террористическая угроза в России сохраняется, упомянув ситуацию в приграничных областях.

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