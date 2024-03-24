«Нет никакой причастности Украины». США обвиняют ИГ* в теракте в «Крокусе» США отрицают «украинский след» в теракте в «Крокусе»

Мир продолжает соболезновать в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», где в результате нападения вооруженных людей 22 марта погибли 133 человека. США «решительно осуждают чудовищный теракт» и обвиняют в атаке «Исламское государство». Америка не видит в произошедшем «украинского следа», о котором говорил Владимир Путин.

США «решительно осуждают чудовищный теракт» в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и заявляют, что террористическая группа «Исламское государство» (организация запрещена в России) является общим врагом.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял любимых, и тем, кто был ранен или пострадал в результате этих немыслимых атак на невинное гражданское население. ИГ является общим террористическим врагом, которому нужно везде нанести поражение», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (цитата по ТАСС).

Вице-президент США Камала Харрис также выразила соболезнования по поводу случившегося.

«То, что произошло в результате террористического акта, и количество погибших людей, очевидно, является трагедией, и мы все должны выразить наши соболезнования этим семьям», — сказала Харрис в интервью ABC.

Она отвергла подозрения, что к теракту причастна Украина.

«Нет никаких доказательств, и, по сути, мы знаем, что ИГ на самом деле, судя по всему, несет ответственность за то, что произошло», — сказала вице-президент.

О непричастности Украины заявила Reuters и глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

«Полную ответственность за эту атаку несет «Исламское государство». Нет никакой причастности Украины», — сказала Уотсон.

Президент России Владимир Путин в обращении 23 марта заявил, что террористы «пытались скрыться и двигались в сторону Украины», где, по предварительной информации, «украинская сторона подготовила для них окно для перехода госграницы». ФСБ сообщила, что террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.

close Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Оцепление и пожарные машины у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Сотрудники силовых структур у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Соболезнования

Председатель КНР Си Цзиньпин осудил атаку и заявил, что Пекин «твердо поддерживает усилия властей России по поддержанию национальной безопасности».

Премьер Индии Нарендра Моди назвал случившееся «чудовищным террористическим актом»: «Индия выражает солидарность с правительством и народом Российской Федерации в этот час скорби».

«Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 23 марта направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Ужасную террористическую атаку на невинных зрителей» осудила Германия. «Наши мысли с семьями жертв и всеми пострадавшими», — написал канцлер ФРГ Олаф Шольц в соцсети Х.

Осудила теракт и Великобритания. «Мы приносим наши искренние соболезнования и выражаем глубочайшее сочувствие семьям многих жертв. Ничто и никогда не сможет оправдать столь ужасающее насилие», — написал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Франция решительно осуждает террористическую атаку», — написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Также соболезнования в связи с терактом выразили власти Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Турции, Ирана, Катара, Италии, Польши, Эстонии и других стран.

Теракт

Нападение на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате теракта погибли 133 человека, более 140 пострадали.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, включая 4 террористов, участвовавших в теракте. Они доставлены в Москву.

Ответственность на себя взяло «Исламское государство».

24 марта объявлено днем общенационального траура.

«Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание», — заявил Владимир Путин. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал устроителям теракта «ответный террор».