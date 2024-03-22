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Политика

Харьков остался без света после взрывов. Военная операция на Украине, день 758-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 758-й день

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Александр Река/ТАСС
Нанесен массированный удар по Украине. Харьков почти полностью остался без света из-за повреждений двух ТЭЦ. Поражены гидроэлектростанция Украины «ДнепроГЭС» и танковый завод. Над Белгородской областью уничтожены восемь реактивных снарядов. Власти Украины отказались от ведения списка «международных спонсоров войны» и планируют отказаться от категории ограниченно годных к службе в армии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:39

В Харькове обесточен железнодорожный вокзал, электропоезда переводят на тепловозную тягу, сообщает «Укрзализныця». 

09:37

09:33

Два человека пострадали при утренней атаке по Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:20

72 взрыва зафиксированы в Сумской области, из-за повреждений объектов энергосистемы введены графики аварийных отключений – Сумская областная военная администрация

09:06

❗️ Под ударом оказалась крупнейшая ГЭС Украины – Днепрогэс. Повреждены гидросооружения и плотина, начался пожар, сообщает «Укргидроэнерго».

«Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — заявили в ведомстве.

08:51

Власти Украины отказались от ведения списка «международных спонсоров войны» из-за давления со стороны Китая и Франции, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Уже сегодня, 22 марта, Киев может закрыть сайт, на котором публиковался этот список.

08:46

⚡️ Один человек погиб в Белгороде в результате обстрела ВСУ, есть раненые – губернатор Вячеслав Гладков

08:34

❗️ Украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

08:30

Попадание в объекты критической инфраструктуры зафиксированы в подконтрольном Киеву Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил мэр Александр Вилкул.

Пострадавших нет. В городе введены графики аварийных отключений.

08:27

⚡️ Утром средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:24

❗️ Запорожская АЭС находится «на грани блэкаута», утверждает глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

08:18

12 ракетных ударов было нанесено по подконтрольному Киеву Запорожью, сообщает глава областной администрации Иван Федоров.

По его данным, семь домов оказались разрушены, 35 повреждены. Есть раненые.

08:14

Проблемы в работе мобильной связи наблюдаются в Харькове, сообщило агентство ТСН.

08:13

Танковый завод и две ТЭЦ поражены в Харькове ракетным ударом, сообщает ТАСС со ссылкой на подполье.

08:07

⚡️В Харькове под удар попали более 15 объектов энергетики, заявил глава областной администрации Олег Синегубов.

«Город практически полностью без света», — добавил он.

08:03

По Украине нанесен массированный удар. Последствия обстрелов зафиксированы в нескольких городах.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 758-го дня специальной военной операции России на Украине.

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