Харьков остался без света после взрывов. Военная операция на Украине, день 758-й

В Харькове обесточен железнодорожный вокзал, электропоезда переводят на тепловозную тягу, сообщает «Укрзализныця».
72 взрыва зафиксированы в Сумской области, из-за повреждений объектов энергосистемы введены графики аварийных отключений – Сумская областная военная администрация
❗️ Под ударом оказалась крупнейшая ГЭС Украины – Днепрогэс. Повреждены гидросооружения и плотина, начался пожар, сообщает «Укргидроэнерго».
«Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — заявили в ведомстве.
Власти Украины отказались от ведения списка «международных спонсоров войны» из-за давления со стороны Китая и Франции, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Уже сегодня, 22 марта, Киев может закрыть сайт, на котором публиковался этот список.
⚡️ Один человек погиб в Белгороде в результате обстрела ВСУ, есть раненые – губернатор Вячеслав Гладков
❗️ Украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время, повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах страны, заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Попадание в объекты критической инфраструктуры зафиксированы в подконтрольном Киеву Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил мэр Александр Вилкул.
Пострадавших нет. В городе введены графики аварийных отключений.
⚡️ Утром средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
❗️ Запорожская АЭС находится «на грани блэкаута», утверждает глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.
12 ракетных ударов было нанесено по подконтрольному Киеву Запорожью, сообщает глава областной администрации Иван Федоров.
По его данным, семь домов оказались разрушены, 35 повреждены. Есть раненые.
Танковый завод и две ТЭЦ поражены в Харькове ракетным ударом, сообщает ТАСС со ссылкой на подполье.
⚡️В Харькове под удар попали более 15 объектов энергетики, заявил глава областной администрации Олег Синегубов.
«Город практически полностью без света», — добавил он.
По Украине нанесен массированный удар. Последствия обстрелов зафиксированы в нескольких городах.