Харьков остался без света после взрывов. Военная операция на Украине, день 758-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 758-й день

Нанесен массированный удар по Украине. Харьков почти полностью остался без света из-за повреждений двух ТЭЦ. Поражены гидроэлектростанция Украины «ДнепроГЭС» и танковый завод. Над Белгородской областью уничтожены восемь реактивных снарядов. Власти Украины отказались от ведения списка «международных спонсоров войны» и планируют отказаться от категории ограниченно годных к службе в армии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.