Белый дом недоволен ценами на бензин: Запад запретил Украине атаковать энергообъекты в России

Газета Financial Times выяснила, что США потребовали от Украины перестать использовать беспилотники для атаки по российским энергообъектам, так как это может привести к росту цены на нефть и бензин. Кроме этого, американские политики предупредили украинских коллег, что Москва может ответить на подобные провокации, в том числе ударить по важной для Запада энергетической инфраструктуре.

Американские политики потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, чтобы не допустить роста мировых цен на нефть и не спровоцировать Москву на ответные действия, выяснила газета Financial Times.

Журналисты издания поговорили с тремя источниками, знакомыми с ситуацией. Они сообщили, что Вашингтон неоднократно предупреждал высокопоставленных чиновников СБУ и ГУР о последствиях их действий. Однако оба разведывательных подразделения постоянно расширяют собственные программы с использованием беспилотников для ударов по России: на суше, в море и в воздухе.

Один из источников FT был крайне разочарован недавними атаками украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, склады и хранилища, поскольку они нанесли ущерб нефтедобывающим мощностям России. Несмотря на санкции, РФ остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей. За последний год цены на нефть выросли примерно на 15% — из-за этого выросли и цены на топливо. Причем это произошло как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начал предвыборную кампанию по переизбранию. Ему предстоит тяжелая борьба и повышение цен на бензин американским политикам не нужно.

Кроме того, Вашингтон опасается, что при продолжении ударов Россия может нанести ответный удар по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад. В том числе по объектам, расположенным далеко от границы. Источник FT имел в виду трубопровод КТК, по которому российская нефть поступает на мировой рынок через Казахстан.

Украина активизировалась

Говоря о собственных программах Украины по применению БПЛА, авторы статьи отметили, что атаки Киева в последнее время усилились, потому что Украина развивает технологии и постепенно увеличивает количество дронов. Украинские чиновники утверждают, что они разработали беспилотники, которые могут улететь на тысячу километров и нанести серьезный ущерб.

FT выяснили, что с 2022 года Украина не менее двенадцати раз атаковала крупнейшие российские нефтеперерабатывающие заводы, причем девять нападений совершили в этом году. По словам бывшего аналитика ЦРУ Хелимы Крофт, Украина продемонстрировала, что может нанести удар по большей части нефтяной инфраструктуры на западе России, поставив под угрозу около 60% экспорта страны. В середине марта Киев предпринял две массированные атаки по территории РФ. В течение нескольких дней удары пришлись по семи российским энергетическим объектам. Кроме этого, за последний год Украина попыталась атаковать российские порты, нанести удар по военным кораблям РФ в Черном море и ударить по Крымскому мосту.

Один из источников рассказал FT, что подобными атаками Украина пытается помешать поставкам топлива российским войскам и сократить финансирование военных усилий Кремля. Кроме этого, они хотят показать, что противовоздушная оборона Москвы может быть прорвана, и подтолкнуть Вашингтон к предоставлению нового пакета помощи.

Сомнительная информация

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов рассказал «Ленте.ру», что между статьей в FT со ссылкой на непонятные источники и реальностью есть огромная разница:

«Опыт показывает, что нанесение ударов, особенно с применением дальнобойного высокоточного оружия не может обойтись без ведома иностранных специалистов просто потому, что оружие специфическое. Если говорим о дальнобойных дронах, например, то их маршруты прокладываются, как правило, при помощи данных спутниковых разведок стран НАТО. Так что не сходится».

Климов предположил, что публикация может быть связана с грядущими выборами в США, так как она поможет обелить образ Байдена.

Новые атаки

В марте Киев атаковал несколько нефтезаводов и других важных объектов в Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областях. На фоне атаки Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сообщила о повышении стоимости бензина на 1,3–1,4%.

Директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов во время круглого стола в Совете Федерации заявил, что ведомство вместе с Росгвардией разрабатывает меры безопасности, которые смогут применять нефтеперерабатывающие заводы. Речь идет в том числе об установке систем защиты типа «Панциря».