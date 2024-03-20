«Нападение России на Украину влияет на фермеров». ЕС продлил отмену пошлин для Киева ЕС продлил отмену импортных пошлин и квот на экспорт сельхозпродукции с Украины

Европарламент и Совет ЕС достигли соглашения о продлении мер по либерализации торговли с Украиной, чтобы поддержать ее в конфликте с Россией. ЕС продлевает приостановку пошлин и квот на украинские продукты сельского хозяйства. В то же время Евросоюз может ввести импортные пошлины на зерно из России и Белоруссии.

Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз будет продлена еще на год — до 5 июня 2025 года. Так ЕС хочет поддержать Украину «в условиях продолжающейся агрессивной войны со стороны России».

Однако Еврокомиссия (ЕК) может принять любые меры, если произойдет «значительный сбой» на европейском рынке из-за украинского импорта, говорится в пресс-релизе, выпущенном в ночь на 20 марта. Также ЕК оставляет за собой право экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении наиболее «чувствительных продуктов», включая птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед . Кроме того, депутаты добились твердых обязательств принять меры в случае резкого увеличения импорта пшеницы с Украины.

Базисным периодом для запуска экстренного торможения отмены тарифов будут 2022 и 2023 годы. Если импорт «чувствительных продуктов» превысит средние объемы за эти два года, пошлины вернутся.

Текущая приостановка истекает 5 июня. Новые правила должны вступить в силу сразу после истечения срока ее действия.

«Сегодняшнее соглашение укрепляет неизменное обязательство ЕС поддерживать Украину перед лицом жестокой агрессивной войны России до победы Украины, — заявила евродепутат от Латвии Сандра Кальниете. — Нападения России на Украину и ее производство продуктов питания также влияют на фермеров ЕС. Парламент услышал их обеспокоенность и усилил защитные меры, которые облегчат давление на фермеров ЕС, если они будут подавлены внезапным ростом украинского импорта».

Недовольство фермеров

Против предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины протестовали европейские фермеры, прежде всего польские и французские. Поляки блокировали дороги и пограничные переходы с Украиной, высыпали агропродукцию из некоторых вагонов и фур украинцев.

Продуктовый кризис на границе пришлось комментировать президенту Украины Владимиру Зеленскому. В начале марта он заявил, что ситуация «вышла за пределы и экономики, и морали» . «Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это», — говорил тогда Зеленский.

Мизерный объем

Чтобы успокоить европейских фермеров, в ближайшие дни Еврокомиссия введет пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщила британская газета Financial Times. Один из источников издания считает, что пошлина будет установлена на уровне, максимально допустимом по правилам Всемирной торговой организации. По мнению собеседников издания, это приведет к взлету цен в Европе и «уничтожит спрос».

Для России европейские пошлины на отечественное зерно будут не критичны, потому что «у нас мизерный объем поставок в Европу», сказал НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Если они откажутся — не будем поставлять зерно туда, выберем альтернативные рынки. Наша зерновая продукция сегодня расходится на полмира, в активе 140 стран», — заявил он.