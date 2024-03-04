«За пределами экономики и морали»: Зеленский бьет тревогу из-за ситуации на границе с Польшей Зеленский: ситуация с фермерами Польши вышла за пределы экономики и морали

Ситуация на границе Украины с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали», об этом заявил Владимир Зеленский. Он призвал соседей найти решение ситуации и не использовать сложности «страны, истекающей кровью» во внутренней политической борьбе. Поляки блокируют КПП, высыпают украинское зерно из вагонов и фур и даже повреждают предназначенные ВСУ автомобили. Подробности — в нашем материале.

Ситуация на украинско-польской границе, где бастуют польские фермеры, уже давно «вышла за пределы и экономики, и морали». Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это», — заверил политик в ходе традиционного видеообращения через Telegram.

Таким образом он прокомментировал происходящее на границе между двумя странами, где польские фермеры протестуют против льгот для ввоза продукции Украины в ЕС, а также против «Зеленого курса» Евросоюза (направлен на то, чтобы сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году), который, с их точки зрения, повредит сельскохозяйственному сектору.

Чем возмущены польские фермеры

Свои акции фермеры проводят с ноября 2023 года. В минувшем декабре польские власти достигли договоренностей с активистами и пообещали им дополнительные льготы и субсидии. Однако в январе протесты возобновились из-за предложения Еврокомиссии продлить отмену таможенных пошлин и квот для продуктов с Украины еще на один год, до июня 2025-го. Поляки блокируют дороги и пограничные переходы с Украиной. Зафиксированы случаи, когда активисты высыпают агропродукцию из вагонов и фур украинцев. Сообщалось даже о том, что на одном из КПП были повреждены несколько внедорожников, предназначенных для отправки ВСУ.

Сейчас польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной: «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини», «Краковец». По словам спикера украинской Государственной пограничной службы Андрея Демченко, в очередях там стоит 2,4 тыс. грузовиков.

1 марта польские фермеры также сообщали, что начинают аналогичную блокаду границы с Литвой. Лидер протестующих польских фермеров Кароль Печиньский пояснил, что Киев экспортирует зерно в Литву транзитом через польскую территорию. В свою очередь, литовские перевозчики меняют документы на товары и поставляют украинское зерно обратно в Польшу.

«К счастью, протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта — это в том числе и легковые автомобили, и автобусы обычных граждан. Движение свободно в обоих направлениях, как на выезд из Украины, так и из Польши», — отметил Демченко в эфире телемарафона.

Ущерб Киева

Украинский депутат Ярослав Железняк подсчитал, что из-за блокады украинско-польской границы только в феврале бюджет Украины недополучил 8 млрд гривен (более $209 млн), а за все время протестов — 20 млрд гривен (более $523 млн).

«Почему это важно? Потому что эти деньги мы не можем перекрыть даже за счет международной помощи, мы не можем перекрыть за счет каких-то других кредитов. Это то, что забрали не просто из государственного бюджета, это то, что забрали непосредственно у армии. К сожалению, нам придется каким-то образом искать баланс в системе», – сказал Железняк «Украинской правде».

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил, что ситуация на границе с Польшей может привести к дефициту и росту цен на некоторые продукты.

«Прежде всего, это цитрусовая группа, бананы, также много океанической рыбы или морепродуктов. По этим группам действительно может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен», — сказал Высоцкий в эфире телеканала «Рада».

Чиновник добавил, что на границе неизвестными было высыпано от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко.

«Те, кто нанес ущерб, должны возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно», — заявил Высоцкий агентству «РБК-Украина».

В ответ на действия соседей украинские перевозчики, которые застряли в Польше, хотели провести свою акцию протеста, заблокировав дорогу на подъезде к одному из приграничных пунктов. Однако им помешали польские силовики, поэтому украинцы после словесной перепалки ограничились тем, что спели гимн своей страны.

Из-за сложившейся ситуации Польша не исключает временного закрытия границы для товаров из Украины.

«Мы ведем переговоры с украинской стороной о временном закрытии границы и обмене товарами», — говорил Radio RMF премьер-министр страны Дональд Туск.

Однако заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что вопрос временного закрытия границы между странами не обсуждался.

По словам Туска, Польша хочет помочь Украине, но не может допустить ущемления интереса своих граждан. Политик заявил, что готов принимать «жесткие решения», но только после обсуждений с Киевом.

«Это позволит избежать ненужной напряженности», — считает польский премьер.

Президент Польши Анджей Дуда при этом высказался в поддержку протестующих фермеров:

«О чем мы должны вести переговоры на границе с фермерами? Чтобы они перестали протестовать? Я думаю, они правы».