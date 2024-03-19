«Нашли, на кого повесить всех собак»: ЕС введет пошлины на российское зерно FT: Еврокомиссия намерена ввести пошлины на зерно из России в €95 за тонну

ЕС впервые собирается ограничить импорт зерна из России, введя на него пошлины. Ранее в Евросоюзе избегали таких мер и говорили, что запрет на импорт российского продовольствия может «принести больше вреда, чем пользы». Однако в Европе начались массовые протесты фермеров, что и вынуждает чиновников ЕС «искать виноватого», считают в России. Как пошлины повлияют на российский экспорт — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить европейских фермеров, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Размер пошлины — €95 евро или примерно $103 за тонну зерна (это около 9,4 тыс. рублей) . Будут также пошлины в размере 50% на импорт семян масличных культур и продуктов их переработки.

Один из источников FT отметил, что пошлина будет установлена на уровне, максимально допустимом по правилам Всемирной торговой организации.

По мнению собеседников издания, это приведет к взлету цен как минимум на 50% и «уничтожит спрос». Цены на зерновые на четырехлетнем минимуме, а Россия «очень конкурентоспособна» на этом рынке и оказывает значительное давление, указывает FT.

Причина новых ограничений — давление Польши и стран Балтии, которые требовали ограничить российский импорт. Кроме того, фермеры ЕС и так массово протестуют из-за мер по борьбе с изменением климата и отмены таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию Украины. По мнению местных аграриев, это сбивает стоимость их собственных трудов.

ЕС не хотел ограничивать импорт зерна поскольку опасался, что это подорвет глобальный продовольственный рынок и навредит развивающимся странам, поясняет FT.

«Евросоюз не вводил санкции против российского зерна. Для нас остается абсолютным приоритетом сохранение доступа российского зерна на мировой рынок, что важно для наших партнеров во всем мире. Мне пока нечего добавить к этой позиции», — говорил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер 4 марта.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон согласилась с ним, что запрет на импорт продовольствия из России в Евросоюз может «принести больше вреда, чем пользы».

Как это повлияет на Россию

Пошлины не скажутся на российском экспорте, так как Россия поставляет в Европу незначительное количество зерна, сообщил «Газете.Ru» вице-президент «Российского зернового союза» Александр Корбут. По его словам, с июля 2023-го Россия отгрузила в европейские страны примерно 1 млн 700 тыс. т зерновых , причем 1 млн т пошел в Прибалтику. Конкретно Прибалтику новые ограничения тоже не затронут, ведь там уже закупились и российским, и украинским зерном, добавил вице-президент.

«Для нас Европа — это нишевый рынок. Введете вы пошлины? Ну, вводите... Для России последствия будут минимальны. Да, это неприятно, это не очень хороший сигнал для мирового рынка. Но для экспорта РФ не будет последствий», — считает Корбут.

Всего в этом году Россия может экспортировать 65–67 млн т зерна, поэтому, к примеру, 1 млн т, который уже отправили в европейские страны — это «фоновая вещь». Основные рынки сбыта страны в Африке, Юго-Восточной Азии и Средиземном море, говорит специалист.

«Осадок остается от непоследовательности в заявлениях [ЕС]... Но еще раз говорю, для нас это некритично. У нас Саудовская Аравия и Алжир берут больше, чем вся Европа», — подчеркнул Корбут.

В прошлом году ЕС импортировал из России 4 млн т зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки. Это 1% от общего потребления Евросоюза, пишет FT. Корбут указал, что де-факто Россия и так сталкивается в Европе с ограничениями. В ЕС есть система квот, а в России федеральной квоты по «мягкой пшенице» нет.

Корбут также обратил внимание, что Евросоюз ужесточает политику именно из-за протестов европейских фермеров. И хотя они выступали против украинского зерна, Европа не может «трогать Украину» по политическим причинам, отметил он.

«Соответственно, эти ребята ищут виноватого для того, чтобы повесить собак, как говорится в простом русском языке, ну и решили обвинить Россию. Это все вполне в канве их общей политики», — рассудил Корбут.

Россия находится в мировых лидерах по производству пшеницы. По прогнозу ФАО ООН, в этом году она будет на третьем месте после Китая и Индии. В Европе же, наоборот, производство должно снизиться, хоть и не сильно — посевной кампании озимых в Германии и Франции мешали сильные дожди.

Экспорт зерновых из России, согласно оценке ООН, в этом сезоне вырастет до 63 млн т. Это на 35% выше среднего показателя за пять лет. Сама Россия рассчитывает экспортировать еще больше, около 65 млн т. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько назвал предварительный прогноз валового сбора пшеницы в РФ на уровне 93 млн тонн «очень внушительным» и обнадеживающим.

«Это нам гарантирует близкий к рекордному экспорт пшеницы, чего все ждут от России», — оценил он.