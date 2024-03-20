«Растянется до Днепра»: как в России видят «санитарную зону» на Украине Политолог Евсеев: санитарная зона между РФ и Украиной не защитит от ударов БПЛА

Владимир Путин допустил появление некой «санитарной зоны» на границе России с Украиной для защиты приграничных территорий от обстрелов ВСУ. Подробностей президент РФ не привел, лишь уточнив направленность подобных мер против вооружений иностранного производства. В Госдуме ждут появления зоны, способной защитить приграничные российские регионы от ДРГ и дронов, пока эксперты задаются вопросом о размерах такой территории. Что думают в России о «санитарной зоне» — в материале «Газеты.Ru».

Идею о создании «санитарной зоны» между Россией и Украиной Владимир Путин озвучил еще 17 марта, выступая в своем предвыборном штабе. По его словам, в какой-то момент такое решение будет принято в ответ на атаки российских регионов с украинской территории.

Мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства Владимир Путин Президент России

Путин не уточнил, каких размеров будет такая территория. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, речь идет о буферной зоне. Он добавил, что главная цель — защита приграничных территорий.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — отметил Песков.

Что говорят политики

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты Госдумы сходятся на том, что «санитарную зону» при постоянных атаках ВСУ на приграничные российские регионы и при вторжениях диверсионных групп создавать необходимо. Заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин уверен, что речь идет о территории, которая позволит обеспечить безопасность в воздухе и на земле.

«То есть противник не сможет ее пересекать средствами противовоздушной обороны, различных сухопутных подразделений и так далее. Эта зона позволит не пускать диверсионные разведывательные группы (ДРГ), а также различные беспилотные летательные аппараты на территорию приграничных районов нашей страны», — заметил депутат.

В свою очередь генерал-лейтенант, экс-командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев считает, что создание «санитарной зоны» необходимо, но нужно еще и довести СВО до конца.

«Лучший вариант, если Украина вместе с Россией и Белоруссией в итоге станет единым Союзным государством. Оставлять что-либо Европе, которая стремительно идет к фашизму, не стоит. Они через год-два могут сделать из той же Западной Украины такую «антиРоссию», что будет новая война. Поэтому нужно достичь целей СВО, в идеальном случае присоединить Малороссию, которая в начале 20 века состояла из пяти губернией — Черниговской, Подольской, Киевской, Полтавской и Волынской», — заключил депутат.

О чем гадают эксперты

При этом один из главных вопросов — размер будущей «санитарной зоны», — остается открытым. Глава ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление президента, признавал, что все будет зависеть от вооружений в распоряжении Киева. Согласны с этим и опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Политолог Михаил Александров не исключил, что для защиты от обычной артиллерии хватит удаленности в районе 30-40 км. По его мнению, обеспечение безопасности от дальнобойных систем потребует уже 70 км.

«Если брать HIMARS в обычном оснащении, то это 90 км. А ракеты дальнобойные, которые Украине все собираются поставить, — 300 км. Это уже граница Днепра и Киева. В итоге все будет зависеть от того, как конкретно руководство России решит это сделать. Условно, «санитарная зона» может растянуться вплоть до Днепра», — указал эксперт.

В то же время заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев назвал удаленность «санитарный зоны» от границ России на 50 км желаемым сценарием, но призвал не считать это стопроцентной защитой для приграничных районов.

«В настоящее время обстрел ведется со стороны двух украинских регионов — Харьковской и Сумской областей. ВС России на этих территория могут создать некую буферную зону, которая отодвинет ВСУ от российских границ. Это не гарантия от ударов БПЛА и ракет наземного базирования с большой дальностью, против них ее создавать бессмысленно . По сути, она может создаваться лишь для защиты от основной части артиллерии противника», — подчеркнул эксперт.

С точки зрения Евсеева, сейчас Украина сама помогает России создавать буферную зону, выселяя гражданских и отводя войска с территорий, откуда ведется обстрел.

«То есть Киев сам способствует тому, чтобы мы создавали буферную зону. Скорее всего, подобную возможность упускать нельзя. У России есть соответствующие резервы, растягивание линии фронта отвечает интересам страны», — резюмировал эксперт.