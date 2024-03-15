«Кого они решили запугать, русских?»: Путин ответил на атаки диверсантов

Украина пять раз пыталась прорвать границу России, бросив в атаки более 2,5 тыс. солдат, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник <...> предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд <...> атак: четыре на белгородском и одна на курском направлении <...> Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями», — сообщил Путин.
По его словам, в нападениях участвовали в основном «спецподразделения», иностранные наемники и «силы поддержки ВСУ». Всего украинская армия задействовала 2,5 тыс. человек, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин.
«Среди личного состава [потери противника] – около 60 процентов, по бронетехнике – свыше 50 процентов», — указал российский лидер.
По его мнению, цель Украины — сорвать выборы президента России. Путин добавил, что Киев так же хочет отвлечь внимание украинцев и других стран от плохого положения на фронте.
«Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», — сказал Путин.
Он прокомментировал и усилившиеся обстрелы российских приграничных территорий. Президент отметил, что российские системы ПВО сбивают около 95% «ракет и снарядов» ВСУ.
«Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — пообещал политик.
Действия ВСУ он назвал демонстративными, преступными и бессмысленными с военной точки зрения. Что касается российской армии, она «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач. Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей», подчеркнул Путин.
Как ДРГ атакуют Россию
Украина начала атаковать российскую границу 12 марта. Под прикрытием усилившегося обстрела ночью и рано утром диверсанты двинулись двумя волнами, сначала в Белгородской, потом в Курской областях. По заявлению российского Минобороны, нападавшие не смогли закрепиться в каком-то населенном пункте и были отброшены. В Белгородской области были ранены десять мирных жителей.
«Противник предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино [Курская область], но мы нанесли максимальное огневое поражение живой силе противника. Он был вынужден отойти, на самом деле он даже не зашел в село, а на самой границе был остановлен огнем артиллерии и стрелковым оружием», — уточнил командир одного из подразделений, обороняющих границу.
Накануне диверсанты вновь попытались прорваться одновременно в Белгородскую и Курскую области. Атака также сопровождалась массированным обстрелом. На этот раз украинские ДРГ смогли зайти в приграничное белгородское село Козинка и пытались обороняться в домах. В итоге их выбили с российской территории, село сильно разрушено, его жителей эвакуировали.
Ответственность за нападения взяли на себя «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), легион «Свобода России» (организация запрещена в России), «Сибирский батальон».
«Все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 – безвозвратные», — передало 15 марта Минобороны РФ.
Кроме того, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины ВСУ.