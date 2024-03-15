Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка, 12 марта 2024 года

«Кого они решили запугать, русских?»: Путин ответил на атаки диверсантов Путин пообещал, что удары ВС Украины по России не останутся безнаказанными

За последние дни Украина отправила на прорыв российской границы больше 2,5 тыс. бойцов, заявил Путин. По словам президента, ВСУ понесли большие потери. Он добавил, что вылазки диверсантов не смогут «запугать русский народ» и пообещал ответ на усилившиеся обстрелы приграничных территорий.

Украина пять раз пыталась прорвать границу России, бросив в атаки более 2,5 тыс. солдат, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник <...> предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд <...> атак: четыре на белгородском и одна на курском направлении <...> Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями», — сообщил Путин.

По его словам, в нападениях участвовали в основном «спецподразделения», иностранные наемники и «силы поддержки ВСУ». Всего украинская армия задействовала 2,5 тыс. человек, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин.

«Среди личного состава [потери противника] – около 60 процентов, по бронетехнике – свыше 50 процентов», — указал российский лидер.

По его мнению, цель Украины — сорвать выборы президента России. Путин добавил, что Киев так же хочет отвлечь внимание украинцев и других стран от плохого положения на фронте.

«Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», — сказал Путин.

Он прокомментировал и усилившиеся обстрелы российских приграничных территорий. Президент отметил, что российские системы ПВО сбивают около 95% «ракет и снарядов» ВСУ.

«Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», — пообещал политик.

Действия ВСУ он назвал демонстративными, преступными и бессмысленными с военной точки зрения. Что касается российской армии, она «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач. Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей», подчеркнул Путин.

Как ДРГ атакуют Россию

Украина начала атаковать российскую границу 12 марта. Под прикрытием усилившегося обстрела ночью и рано утром диверсанты двинулись двумя волнами, сначала в Белгородской, потом в Курской областях. По заявлению российского Минобороны, нападавшие не смогли закрепиться в каком-то населенном пункте и были отброшены. В Белгородской области были ранены десять мирных жителей.

«Противник предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино [Курская область], но мы нанесли максимальное огневое поражение живой силе противника. Он был вынужден отойти, на самом деле он даже не зашел в село, а на самой границе был остановлен огнем артиллерии и стрелковым оружием», — уточнил командир одного из подразделений, обороняющих границу.

Накануне диверсанты вновь попытались прорваться одновременно в Белгородскую и Курскую области. Атака также сопровождалась массированным обстрелом. На этот раз украинские ДРГ смогли зайти в приграничное белгородское село Козинка и пытались обороняться в домах. В итоге их выбили с российской территории, село сильно разрушено, его жителей эвакуировали.

Ответственность за нападения взяли на себя «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), легион «Свобода России» (организация запрещена в России), «Сибирский батальон».

«Все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи боевиков, из которых около 500 – безвозвратные», — передало 15 марта Минобороны РФ.

Кроме того, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины ВСУ.