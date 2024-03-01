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В ЕС нашли способ снизить беспокойство фермеров по поводу украинского зерна

ЕС усилит проверки соблюдения соглашений при вывозе зерна с Украины

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Roman Baluk/File Photo/Reuters

Еврокомиссар по транспорту Адина Вэлян заявила, что Евросоюз усилит проверки соблюдения перевозчиками соглашений при вывозе зерна из Украины, стремясь развеять опасения протестующих фермеров и освободить торговлю. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, закрытие границ является плохой идеей, особенно если это закрытие границ с соседом, который нуждается в связях.

Она подчеркнула, что пока соглашения выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением реализации. По словам Вэлян, страны ЕС выиграют от торговли, если все будут придерживаться договоренностей.

Еврокомиссар добавила, что автомобильный экспорт на Украину из Польши, Румынии и Словакии увеличился двузначными цифрами, что превысило рост товаров, поступающих с Украины в эти страны.

До этого стало известно, что лидер протестующих польских фермеров Кароль Печиньский заявил, что недовольные граждане заблокировали границу с Литвой ради предотвращения поставок украинского зерна.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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