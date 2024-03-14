В России ждут рекордного экспорта зерна

Россия может установить новый рекорд по экспорту пшеницы в следующем сельскохозяйственном сезоне 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.

По его мнению поставки этой зерновой культуры за рубеж в текущем году могут достичь около 50 млн тонн.

Рылько отметил, что даже предварительный прогноз валового сбора пшеницы в РФ на уровне 93 млн тонн выглядит очень внушительным.

«Это нам гарантирует близкий к рекордному экспорт пшеницы, чего все ждут от России — 50 млн тонн», — подчеркнул он .

По мнению эксперта, общий урожай зерновых в стране в 2024 году может составить порядка 147 млн тонн. Рылько не видит предпосылок для неурожая ни в одном из ключевых зернопроизводящих регионов.

В прошлом сезоне валовой сбор зерна в РФ с учетом новых территорий достиг 147 млн тонн. Абсолютный рекорд был установлен годом ранее — 157,7 млн тонн, включая 86 млн тонн пшеницы, что стало историческим максимумом за всю новейшую историю России.

До этого Еврокомиссия начала изучать влияние импорта российских удобрений на рынок ЕС.

Ранее Путин рассказал о зерновом экспорте в 2024 году.