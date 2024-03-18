«Германия до сих пор не сделала этого». Россия требует признать блокаду Ленинграда геноцидом РФ потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом и выплатить компенсации

МИД России заявил, что Германия должна признать блокаду Ленинграда геноцидом и платить пенсию всем выжившим. Несколько лет назад Берлин сам решил выплачивать ежемесячную пенсию только блокадникам-евреям, в России считают это дискриминацией по этническому признаку. Депутат Госдумы Новиков напомнил, что в последнее время появилась новая доказательная база преступлений гитлеровцев, поэтому вопрос о признании геноцида возник именно сейчас. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Посольство России в Германии потребовало от властей ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом, передает ТАСС со ссылкой на соответствующую ноту дипмиссии.

Российская сторона указала на «противоречивый характер» Берлина в оценке прошлых преступлений Германии против человечности.

«Признав актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, германская сторона до сих пор не сделала этого в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР в период Второй мировой войны.

Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — подчеркнуло посольство.

Очевидно, что действия нацистской Германии в СССР, особенно в зоне оккупации, это геноцид против всех советских народов, сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков. Поэтому раньше власти не придавали особое значение тому, что геноцид не оформлен юридически.

«Но с некоторых пор такая работа [по признанию геноцида] ведется... Возникает желание российских властей увидеть честную, историческую, политическую, морально-нравственную оценку тех событий, в том числе со стороны нынешних властей Германии», — пояснил Новиков.

Такие шаги России «накладываются» на сложный период в российско-германских отношениях, признал он. Однако и ждать «каких-то других» лучших времен для выяснения исторической правды не стоит, считает депутат.

Почему Россия потребовала это именно сейчас

Посольство РФ отреагировало так после январского заявления МИД Германии по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда. Российской дипмиссии не понравилось, что МИД «умолчал» в нем о просьбах Москвы насчет пенсий блокадникам. Осенью 2021 года Германия решила выплачивать ежемесячную пенсию в 375 евро пережившим Холокост, в том числе евреям-блокадникам (таких около 4,5 тыс. человек).

Россия хочет, чтобы Берлин платил всем выжившим блокадникам, независимо от национальности. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что в этом плане «Берлин поступил, мягко говоря, нетактично» и занял безнравственную, чудовищную позицию. Германия на это напоминала, что СССР в 1953 году отказался от ее дальнейших репараций.

«Вопрос репараций, общей компенсации за военный ущерб был закрыт в 1953 году... Индивидуальные выплаты евреям, которые стали жертвами расистски мотивированного преследования со стороны национал-социалистов, следует рассматривать отдельно...

Для еврейских жертв есть индивидуальные выплаты, а гуманитарный жест для переживших блокаду в целом, выполняется, например, в форме поддержки клиники и центра встреч [в Петербурге]», — говорилось в заявлении МИД ФРГ.

В 2019 году по случаю 75-летия снятия блокады правительство Германии выделило €12 млн на модернизацию в Петербурге больницы для ветеранов и создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, в том числе блокадников. Германия также добровольно выплачивала отдельные компенсации жертвам Второй мировой войны, например, в 2015 году по €2,5 тыс. каждому из бывших советских военных, кто побывал в немецком плену в годы войны.

«Не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности», — заявило сегодня российское посольство.

По его мнению, Германия со своими пенсиями блокадникам-евреям ведет «дискриминацию по этническому признаку». Посольство также считает аморальным то, что Берлин «исправно выплачивал» соцпособия бывшим нацистам, в том числе членам СС и коллаборационистам.

Считается ли блокада геноцидом

Санкт-Петербургский городской суд осенью 2022 года признал блокаду Ленинграда преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Об этом просил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

Он же на слушаниях сообщил, что во время блокады погиб 1,09 млн человек. До этого официально считалось, что было 649 тыс. погибших (итог старого расследования Ленинградской областной комиссии). Мельник пояснял, что современная прокуратура заново поработала с архивами, некоторые из которых до сих пор считаются гостайной.

«Кроме того, научно доказан отсроченный эффект блокады, когда ее условия негативно сказались на жизни и здоровье как самих блокадников, так и их потомков», — отмечал прокурор.

Судебное решение дало российским властям «новую доказательную базу», сказал «Газете.Ru» Новиков. Поэтому желание Москвы добиться «честной оценки» от нынешних властей Германии вполне логично.

«Которые так или иначе представляют страну с тем же названием, в близких исторических границах. Наследующих в этом отношении той стране, где однажды гитлеровцы смогли прийти к власти и развернуть свою экспансионистскую деятельность», — указал Новиков.

На Нюрнбергском процессе после окончания Второй мировой войны блокаду Ленинграда не рассматривали отдельно и не классифицировали как геноцид.