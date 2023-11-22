«Позиция Германии — вопиющая»: МИД РФ сообщил, что блокадникам-неевреям отказали в выплатах

Представитель МИД России Захарова заявила, что власти Германии отказались удовлетворить просьбу защитников блокадного Ленинграда о распространении немецких выплат на всех, кто находился в городе во время блокады. Отказ она назвала «чудовищной» позицией. В 2021 году Берлин согласился выплачивать компенсации евреям, пережившим блокаду. Таких оказалось около 6,5 тыс. человек. Вскоре глава МИД Лавров назвал «вопиющей несправедливостью» нежелание Германии выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Отказ неевреям

Немецкое правительство отказалось распространить на всех жителей блокадного Ленинграда нееврейского происхождения гуманитарные выплаты, которые в настоящее время получают только евреи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она назвала отказ властей Германии от выплат участникам обороны Ленинграда и блокадникам нееврейского происхождения абсолютно неприемлемым.

«Они (власти Германии) уведомили нас, что не планируют удовлетворять просьбу блокадников нееврейской национальности. Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», — цитирует агентство ТАСС дипломата.

По мнению Захаровой, нет никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ленинградских блокадников восстановить справедливость.

Чудовищная позиция

По словам представителя внешнеполитического ведомства, федеральному правительству Германии по линии российского МИД направили обращение жителей и защитников блокадного Ленинграда с призывом выделить компенсацию, осуществляемую немецкими властями в адрес блокадников-евреев, на всех блокадников вне зависимости от их национального происхождения. Просьбу участников блокады Ленинграда Захарова назвала морально обоснованной.

Как отметила представитель ведомства, Германия в ответ уведомила посольство России в Берлине об отказе в удовлетворении этой просьбы. Позицию немецких властей она назвала «чудовищной».

«Позиция, занятая властями ФРГ, в отношении блокадников не еврейской национальности представляется откровенно вопиющей на фоне параллельно осуществляемых германским государством на протяжении десятилетий социальных выплат гражданам Германии, проходившим в период Второй мировой войны службу в войсках СС», — подчеркнула она.

По словам Захаровой, Россия долго пыталась не выносить этот вопрос в информационное пространство и решать его с Германией кулуарно, полагая что это просто недопонимание.

Компенсация евреям

6 октября 2021 года агентство Associated Press со ссылкой на сообщение немецкой организации, которая рассматривает иски евреев, пострадавших от нацистов, написало, что Германия в 2021 году согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Пенсию в €375 решили назначить примерно 4,5 тыс. евреев, которые находились в Ленинграде во время блокады. Кроме того, выплаты назначили еще 800 евреям, которые во время войны были вынуждены скрываться во Франции, и 1200 евреям, скрывавшимся в Румынии.

В итоге выплаты оформили для примерно 6,5 тыс. человек, которые на 2021 год проживали преимущественно в Израиле, а также в Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европы.

После этого 15 октября 2021 года глава МИД России Сергей Лавров назвал нежелание правительства ФРГ выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности «вопиющей несправедливостью». 29 июля 2023 года Мария Захарова заявила, что власти Германии, отказывая жителям блокадного Ленинграда нееврейского происхождения в выплатах компенсаций, погружаются в новую пучину националистической преисподней.

Блокада Ленинграда продлилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным данным, за это время в городе от голода, холода, обстрелов и бомбежек погибло до 1,5 млн человек. По данным, представленным на Нюрнбергском процессе, во время блокады от голода и обстрелов погибло 632 тыс. человек.