«Это выборы без выбора»: как на Западе оценили победу Путина МИД ФРГ решил называть Путина в документах без должности президента РФ

На Западе негативно восприняли предварительные итоги голосования на выборах в России. В ЕС заявили, что у россиян якобы не было настоящего выбора, в ФРГ сообщили, что не только не поздравят Путина с победой, но и не будут называть его президентом в официальных документах. Литва назвала происходящее трагифарсом, а США не считает выборы в РФ свободными и справедливыми. Представитель МИД РФ ответила на эти заявления, сравнив политиков НАТО с испуганными тараканами, отметив «острую фобию» Германии в отношении Путина. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Заявление ЕС

В Евросоюзе считают, что у граждан РФ не было «реального выбора» во время президентской кампании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель увидел негативную обстановку в России: усиление «систематических внутренних репрессий», подавление оппозиции и независимых СМИ, «шокирующую смерть» оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

«Выборы проходили в постоянно сужающемся политическом пространстве, что... лишило возможности баллотироваться многих кандидатов, в том числе всех тех, кто выступал против незаконной агрессивной войны России. Это лишило российских избирателей реального выбора», — указал Боррель.

Он добавил, что Россия не пригласила на выборы наблюдателей ОБСЕ. Это якобы противоречит обязательствам Москвы перед организацией, а у голосования теперь нет беспристрастной и независимой оценки.

ЕС также решительно осуждает незаконное голосование на присоединенных к России территориях Украины. Это нарушение устава ООН и суверенитета Украины, заявил европейский представитель.

«Европейский союз вновь заявляет, что не признает и никогда не признает ни проведение этих так называемых выборов на территории Украины, ни их результаты. Они недействительны и не могут иметь никаких юридических последствий. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий», — пообещал Боррель.

Реакция европейских стран

Президент и канцлер Германии не будут поздравлять Владимира Путина с победой.

«Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми, результат никого не удивит. Правление Путина авторитарно, он опирается на цензуру, репрессии и насилие», — передал МИД ФРГ.

На вопрос, будет ли министерство называть Путина президентом, в МИДе пояснили, что используют только фамилию Путина, без должности . Представитель МИД Себастиан Фишер указал, что его ведомство и раньше так делало.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявление заявила, что у Германии «острые фобии».

«Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 — провалы в памяти и острые фобии», — написала Захарова в Telegram.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала происходящее в России выборами без выборов. Она считает, что это «гнусные действия Путина не только против собственного народа, но и против устава ООН».

«Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забываем этих смелых людей», — сообщил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что выборы продемонстрировали «глубину репрессий» в России. Он отметил, что на Западе видели «широко распространенные сообщения» о нарушениях в ходе голосования.

«Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует средства массовой информации, а затем объявляет себя победителем. Это не демократия», — подчеркнул Кэмерон.

МИД Франции «принимает к сведению ожидаемый результат президентских выборов». Ведомство также указало на репрессии, недопуск антивоенных кандидатов и смерть Навального.

«Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов вновь не были выполнены. Франция приветствует мужество многих российских граждан, которые мирно продемонстрировали свое несогласие с этим посягательством на их фундаментальные политические права», — передал французский МИД.

Помимо голосования на бывших украинских территориях Франция осудила возможность голосовать на российских выборах в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье без согласия властей Грузии и Молдавии.

МИД Польши не считает выборы «свободными и справедливыми».

«Голосование в условиях жестоких репрессий против населения сделало невозможным свободные демократические выборы», — подчеркнула Польша.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что имитация выборов в России «похожа на трагичный фарс».

«Легитимность, уважаемая в международном пространстве, не может возникнуть из принуждения, угнетения и подлога. Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами», — сообщил он.

Позиция США

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома назвал выборы несвободными.

«Выборы явно не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, как Путин сажал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него», — высказался он.

Президент США Джо Байден ранее назвал Путина «бандитом».

Захарова в ответ отметила, что «фразу про несвободные и несправедливые выборы» в России Белый дом повторил следом за Германией.

«Агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов, застигнутых врасплох включенным светом: выборы несправедливые, но к сведению принимаем, не признавая, к общению готовы», — заключила она.