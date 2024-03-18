«В истории России такого не было»: итоги рекордных выборов президента

Прошедшие выборы отметились небывалой явкой и рекордной поддержкой Владимира Путина. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов, политик получил 87,28% голосов. По мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, россияне отреагировали на давление Запада и показали свое единство. Другие кандидаты безоговорочно признали победу Путина и отметили, что предвидели итог заранее. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

«Доказали, что мы самостоятельный народ»

За Путина проголосовало рекордное число избирателей — почти 76 млн человек, сама явка тоже беспрецедентна (77,44%), рассказала председатель ЦИК (Центральной избирательной комиссии) Элла Памфилова.

«Явка у нас впервые, она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда... Мы проанализировали, в общем-то, в истории новой России этого не было, первый раз», — отметила она.

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Всего в голосовании приняли участие 87 113 127 россиян. Из них за рубежом проголосовали 372 тыс. человек.

«Наши граждане считают необходимым продемонстрировать свою принадлежность к стране и не стесняются этого. Им не стыдно быть россиянами даже в столицах глубоко враждебных государств», — прокомментировал замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

На прошлых выборах президента в 2018 году действующего лидера поддержали почти 56,5 млн человек. Явка тогда составила 67,47%.

По мнению Памфиловой, у нынешней высокой явки есть как политические, так и технические причины. В частности, помогли трехдневное голосование, которое позволило людям лучше спланировать свое время, и возможность голосовать без привязки к конкретному участку. Политически же это ответ РФ на давление Запада, «тиски удушающих санкций». Россияне «не терпят никакого давления», пояснила чиновница.

«Мы никому ничего не хотели показывать и доказывать. Мы себе доказали, что мы самостоятельный народ, который не оглядывается ни на кого, а делает то, что считает необходимым для развития страны и невольно показали Западу, что мы тоже едины», — резюмировала глава ЦИК.

Она заявила, что у тех, кто считает выборы в России несвободными, «пещерное, примитивное мышление». Мифы о выборах в РФ, по ее словам, много лет навязывают на Западе.

«Что все чуть ли не под палкой, а сейчас чуть ли не под дулами автомата, идут на выборы, невольники все такие. Насколько... не знать наш многонациональный народ! А мы убеждены, что у нас страна свободная, со свободой воли и народ у нас высокообразованный, не терпит ни как внутреннего давления на него, так и внешнего. Он может потерпеть какое-то время, а потом дать ответ, как из-под этого давления выйти», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что это на Западе, во многих странах нет открытых прямых выборов, а россияне «почувствовали гордость» за то, что могут вместе «отстоять страну» путем демократического, прозрачного и свободного голосования.

«Главное — не победа, а участие»

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий доволен выборами. Политик сообщил, что «предвидел» результат и в этот раз «как никогда главное — не победа, а участие».

«Вот этот процент — разница между тремя кандидатами, — не имеет ни малейшего значения. Имеет значение, что мы участвовали в исторической кампании по выборам президента России, которая еще раз подтвердила авторитет лидера нации», — пояснил кандидат.

У представляющего «Новых людей» Владислава Даванкова победа Путина тоже «не вызывала сомнений». Он рассказал, что побывал в 29 регионах и везде видел поддержку действующего главы государства:

«Без сомнений, конечно же, победитель — это Владимир Владимирович Путин. Но для нас важно то, что мы смогли донести нашу программу, программу партии «Новые люди».

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Кандидат от коммунистов Николай Харитонов назвал свой второй результат достойным «в этой ситуации». Он напомнил, что КПРФ не опускалась ниже второго места во всех президентских кампаниях, начиная с 90-х годов.

«Наша программа — в сердцах людей, наш результат достойный в этой ситуации, кто бы что ни молотил своим языком», — отметил политик.

Кто поздравил Путина

С переизбранием действующего президента уже поздравили лидеры стран Латинской Америки, КНДР, Кубы и расположенного в Центральной Америке Никарагуа. Из постсоветских стран к поздравлениям первым присоединился Таджикистан.

«Искренне желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых больших успехов в реализации намеченных планов во имя благополучия и процветания братской России», — передал президент страны Эмомали Рахмон.

Такого же крепкого здоровья российскому политику пожелал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Итоги голосовали показали, что у Путина есть безусловное доверие и решительная поддержка населения, добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Путина с «убедительной победой» лично от себя и от «всего белорусского народа».

Убедительной победой счел результат действующего главы РФ и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также Путина поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Псевдожалобы, зеленка и «взрыв» видеонаблюдения

Полиция возбудила 61 уголовное дело по нарушениям, связанным с выборами. Из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов. В 20 регионах на 20 участках также были попытки портить бюллетени — в урны заливали зеленку, чернила. Всего за два дня из трех безвозвратно испортили 214 бюллетеней, отчиталась Памфилова.

Глава ЦИК считает, что это Запад «поднатаскал» нарушителей за «иудины деньги». По ее мнению, причина в том, что «прозападная либеральная оппозиция» заранее предполагала результат, который ей не понравится.

«Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков. Это не безобидно», — сказала Памфилова и пригрозила уголовным преследованием за помехи выборам.

В Думе уже готовят законопроект о наказании до восьми лет лишения свободы за попытку сорвать проведение выборов «путем поджога или иным общеопасным способом».

Движение «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) из-за рубежа пыталось «взорвать видеонаблюдение», утверждала Памфилова.

«Подменять картинки и так далее. Я не буду расшифровывать, но там целая большая система», — уточнила она.

Кроме того, бывший «электоральный юрист» из Удмуртии вместе с проамериканской организацией организовал «сеть», которая заваливала ЦИК фейковыми жалобами, но в итоге Центризбирком со всем справился.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала российскую систему выборов совершенной. При этом она призвала «подумать» над наказанием тех, кто портил бюллетени, и сделать соответствующие выводы.