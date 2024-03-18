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Политика

Военная операция на Украине. День 754-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 754-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Российские артиллеристы продолжают наносить удары по украинским диверсантам в приграничной зоне Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Взрывы произошли в подконтрольных Киеву Полтавской и Хмельницкой областях. Владимир Путин допустил, что России «в какой-то момент» придется создать санитарную зону на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:20

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

09:11

ВСУ используют зенитно-ракетные комплексы Patriot, вероятно, при участии американцев. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

09:07

Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли пенсионеров перед уходом из села Мирное в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

09:06

В Николаеве в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

08:47

Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не планирует продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года.

08:44

Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Вооруженных сил РФ штурмом овладело опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:41

Ночью Украину атаковали 22 ударных дрона, 17 из них сбиты, заявило командование Воздушных сил Украины.

08:33

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности — губернатор Вячеслав Гладков

08:27

Что еще Владимир Путин говорил о СВО

Киев сосредоточил около них до 5 тысяч человек и как мясо бросает на штурмы — «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, это такая мясорубка для них»;

Российские военные ведут уже «чуть больше, чем активную оборону», инициатива принадлежит им, продвижение постоянное — «постепенно, аккуратно, но каждый день»;

Прежде всего нужно решать задачи в рамках спецоперации, укреплять обороноспособность, вооруженные силы. Основные задачи развития страны были заложены в недавнем послании Федеральному собранию;

Все это можно уладить (о снятии бюрократических вопросов, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне военной спецоперации).

08:18

❗️ Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, необходимо ли присоединение к РФ Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области.

08:10

Взрывы произошли в подконтрольных Киеву Полтавской и Хмельницкой областях, сообщает украинское издание «Страна».

08:07

Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по украинским диверсионно-разведывательным группам в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 754-го дня специальной военной операции России на Украине.

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