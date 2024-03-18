Военная операция на Украине. День 754-й

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ используют зенитно-ракетные комплексы Patriot, вероятно, при участии американцев. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли пенсионеров перед уходом из села Мирное в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
В Николаеве в результате взрывов был поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не планирует продлевать соглашение на транзит газа с «Газпромом» после 31 декабря 2024 года.
Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Вооруженных сил РФ штурмом овладело опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ночью Украину атаковали 22 ударных дрона, 17 из них сбиты, заявило командование Воздушных сил Украины.
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности — губернатор Вячеслав Гладков
Что еще Владимир Путин говорил о СВО
Киев сосредоточил около них до 5 тысяч человек и как мясо бросает на штурмы — «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, это такая мясорубка для них»;
Российские военные ведут уже «чуть больше, чем активную оборону», инициатива принадлежит им, продвижение постоянное — «постепенно, аккуратно, но каждый день»;
Прежде всего нужно решать задачи в рамках спецоперации, укреплять обороноспособность, вооруженные силы. Основные задачи развития страны были заложены в недавнем послании Федеральному собранию;
Все это можно уладить (о снятии бюрократических вопросов, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне военной спецоперации).
❗️ Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает необходимости создания «санитарной зоны», которую будет трудно преодолеть украинским военным и иностранной технике.
«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную «санитарную зону» на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — сказал Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, необходимо ли присоединение к РФ Харьковской области, чтобы обеспечить безопасность в Белгородской области.
Взрывы произошли в подконтрольных Киеву Полтавской и Хмельницкой областях, сообщает украинское издание «Страна».
Артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по украинским диверсионно-разведывательным группам в приграничной зоне Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.