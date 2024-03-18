Военная операция на Украине. День 754-й

08:27

Что еще Владимир Путин говорил о СВО

Киев сосредоточил около них до 5 тысяч человек и как мясо бросает на штурмы — «если им так нравится, то в принципе нас это устраивает, это такая мясорубка для них»;

Российские военные ведут уже «чуть больше, чем активную оборону», инициатива принадлежит им, продвижение постоянное — «постепенно, аккуратно, но каждый день»;

Прежде всего нужно решать задачи в рамках спецоперации, укреплять обороноспособность, вооруженные силы. Основные задачи развития страны были заложены в недавнем послании Федеральному собранию;

Все это можно уладить (о снятии бюрократических вопросов, которые не позволяют студентам медицинских вузов проходить практику в зоне военной спецоперации).