Царский подарок или безумный шаг: зачем Хрущев передал Украине Крым?

19 февраля 1954 года, когда во главе СССР находился Никита Хрущев, Крым был передан Украине. Особенно популярны дискуссии о целесообразности такого шага стали в 2014 году, после присоединения полуострова к РФ. Многие политологи и публицисты клеймили Хрущева за «царский подарок» Украине и безумный опрометчивый шаг. О том, действительно ли Крым 1940-х годов был подарком — в материале «Газеты.Ru».

Обезлюдевший полуостров

Часто о передаче Крыма из состава РСФСР (Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) Украине говорят как о «подарке Хрущева»: якобы он, будучи украинцем, придя к власти, при первой возможности постарался усилить родную республику. Никита Хрущев и правда, начиная с 1938 года, занимал в УССР высокие посты и до перевода в Москву работал первым секретарем ЦК КП(б) Украины. Однако родился он в Курской губернии, и сам всю жизнь многократно называл себя русским. В частности, Хрущев в своих «Воспоминаниях» недоумевал, почему его посылают на Украину, хотя он не имеет к ней никакого отношения и не владеет языком.

Если предположить, что за десяток лет работы политический деятель украинизировался либо решил порадовать жену-украинку, то даже в этом случае Крым был бы сомнительным подарком. Великая Отечественная война ударила по полуострову несколько раз. Сначала на его территории шли тяжелые бои при немецком наступлении и осаде Севастополя. Потом при контрнаступлении советской армии и освобождении в 1944 году. Вскоре после этого началась депортация местного населения — крымских татар, армян, болгар и греков — из-за обвинений в массовом сотрудничестве с немцами.

С учетом того, что значительная часть славянского поселения полуострова также погибла в боях за него или на других фронтах, территория практически обезлюдела. По официальным данным, в Крыму из довоенных 1,2 млн осталось не более 500 тыс. человек — меньше населения современного Севастополя.

Хозяйственный крах

По сообщению корреспондентов «Крымской правды» Г. Тетенкова и В. Дюнина от 1953 года, в упадок пришли даже знаменитые местные виноградники. В заводских магазинах очень трудно было купить марочные вина «Солнечную долину», «Судак», «Кагор», «Ташлы». Те, что были, по большей части изготавливались из привозного виноматериала.

«На протяжении последних лет совхозы собирают весьма низкие урожаи и плохо обеспечивают сырьем заводы. Новые плантации расширяются медленно, а старые сокращаются и редеют. Вместо обновления плантаций трест предлагает совхозам списывать старые виноградники как экономически убыточные. В совхозе «Солнечная долина» списано 30 га виноградников, в совхозе «Феодосийский» запланировано списать 24 га заброшенных плантаций», — писали журналисты.

Во много раз сократились и урожаи пшеницы, табака и картофеля. Хозяйство Крыма не позволяло обеспечить область продовольствием.

«К сожалению, современное состояние овощеводства в нашей области не удовлетворяет потребности населения в свежих овощах в зимний и весенний периоды. И в этом году многие колхозы неудовлетворительно справились с посевом семян и посадкой рассады, несвоевременно и на низком уровне проводят уход за растениями. Огороды поросли бурьяном, грунт своевременно не разрыхляется, несвоевременно проводят поливы. Ранних овощей колхозы и совхозы сдали до смешного мало. Массовый сбор и сдача овощей начались лишь в июне», — писала «Крымская правда» 14 августа 1953 года.

Необходимо отметить, что в те годы у журналистов не стояло задачи выискивать проблемы государства и экономики, — скорее задание было прямо противоположным. Таким образом, если о крахе сельского хозяйства писали местные коммунистические газеты — значит, он и правда был. Но без массивного притока ресурсов восстановить Крым было невозможно.

Украинцы в Крыму

Проблема нехватки рабочей силы была очевидна, и местные власти пытались ее решить за счет переселенцев из России. Это исправляло ситуацию, но не целиком: сельские жители середины XX века не были похожи на современных рабочих коммерческих агрохолдингов, использующих научно обоснованные инструкции. Колхозники и работники совхозов опирались на личный опыт, полученный на родине и накапливаемый с детства. При этом климатические условия лесной зоны средней полосы России и полуострова сильно отличаются.

Крым — это южная степь, и именно к таким условиям привыкли жители значительной части Украины. Поэтому еще до передачи полуострова УССР из нее стали завозить рабочих вместе с семьями.

«Глубокой осенью 1952 года в колхоз им. Калинина Зуйского района прибыли переселенцы. Их было 86 семей, все из Украины, из Черниговщины. Долгое время в колхозе не ладилось с животноводством. Для скота не хватало помещений, кормов, на ферме очень низкой была трудовая дисциплина. Нужно было принимать решительные меры. За два года в колхозе сдали в эксплуатацию свинарник и телятник, каждый на 100 голов, и коровник на 120 голов. Теперь коровники колхоза представляют собой светлые теплые помещения. На фермах действуют подвесная дорога, автопоилки, работает кормокухня», — писал корреспондент И. Поляков в номере от 12 января 1954 года.

Разумеется, украинское происхождение не делало человека экспертом по ведению хозяйства в Крыму, а похожие на равнины полуострова степные зоны есть и на юге России. Тем не менее, климатическое сходство Украины и Крыма, а так же их географическая близость были очевидны.

Именно эти аргументы перечисляются в Протоколе № 41 заседания Президиума Верховного Совета РСФСР 5 февраля 1954 года:

«Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет: Передать Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР».

19 февраля 1954 года Президиум выпустил указ, который окончательно закреплял передачу территории.

Беспроигрышное решение

Так же в качестве одной из причин присоединения полуострова к Украине называют строительство Северо-Крымского канала (который начинался в Каховском водохранилище), вокруг которого вплоть до недавнего времени было организовано все хозяйство области. Например, эту версию поддерживает доктор политических наук Сергей Мошкин:

«Даже простой здравый расчет подсказывал, что управлять огромным строительным хозяйством, разбросанным по территории двух союзных республик, будет проще из единого центра, а еще лучше — из самой Украины: она непосредственно примыкает к Крыму, да и значительная часть работ производится на ее территории».

close 100% Северо-Крымский канал, 1960-е ТАСС

При этом вопрос постройки канала не был второстепенным. Крым эпохи позднего СССР ассоциируется в том числе с бескрайними плодородными полями и садами, но в XIX и первой половине XX века это был засушливый регион. В 1864 году вода в половине пресных источников полуострова не годилась для питья и использовалась только в хозяйстве. Возникал парадокс: солнечный и теплый климат был непригоден для земледелия из-за нехватки воды. Канал решал эту проблему и был одним из редких примеров удачных хозяйственных решений советской власти.

Таким образом, в глазах руководства СССР передача Крыма Украине решала много проблем и не имела ни единого минуса, поскольку происходила в рамках одной страны. Недовольна была лишь часть населения, которая твердо ассоциировала себя с Россией, — в конце концов освоение Крыма при Екатерине II, противостояние с Турцией, Крымская война и многие другие местные исторические сюжеты не имеют отношения к украинской идентичности. Особенно ярко эта проблема проявилась в 2000-х годах, когда в Крыму регулярно проводились пророссийские митинги. Их посещал даже бывший тогда мэром Москвы Юрий Лужков.

Однако распада Советского союза и связанных с этим конфликтов в 1950-х годах не могли предвидеть даже самые ярые антисоветчики, и уж тем более это не закладывало в свои решения партийное руководство.