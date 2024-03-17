«Сценарий готовится». Макрон допустил проведение наземной операции против России Макрон заявил, что Франция может однажды провести наземную операцию против РФ

Франция готовится к тому, чтобы в случае необходимости провести военную операцию против России. Макрон отметил, что не хочет этого и «не будет это инициировать», но считает, что его страна должна готовиться «к любым сценариям».

Франция может однажды провести военную операцию на Украине против России. Об этом в интервью газете La Parisien заявил президент Эммануэль Макрон.

«Возможно, в какой-то момент — я этого не желаю, не буду брать на себя инициативу — потребуются наземные операции, какими бы они ни были, для противодействия российским силам. Сила Франции в том, что мы можем это сделать», — сказал он.

Президент Франции подтвердил, что Генштаб страны готовит сценарии «на всякий случай». Он отметил, что обязанностью страны является подготовка ко всем возможным сценариям и что не делать этого было бы ошибкой.

Помощь Украине не имеет лимитов

В интервью украинским журналистам Макрон подчеркивал, что помощь Украине от Франции «не имеет лимитов» и Париж нацелен на восстановление устойчивого мира в Европе. Он заявил, что не будет прибегать к эскалации, чтобы достичь этой цели, но подчеркнул готовность реагировать на действия России.

На вопрос о возможности разговора с российским президентом Владимиром Путиным, Макрон ответил утвердительно и отметил, что считает поддержание диалога своей ответственностью. Он добавил, что готов выслушать предложения и считает, что Франция должна быть «нервом войны, как говорил Черчилль».

В феврале Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Речи о наземной операции тогда не шло, однако президент Франции уверял, что западные страны готовы сделать все для того, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.

Позднее в министерстве обороны Франции уточнили, что Макрон не предлагал направить войска на Украину для непосредственного вступления в конфликт с Россией. На саммите в Париже, на котором выступал президент, обсуждались вопросы о расширении помощи в разминировании территорий и обучении украинских военных. Однако, по словам главы ведомства Себастьяна Лекорню, участники мероприятия не пришли к единому мнению.

При этом французская газета Le Monde позднее сообщила, что Макрон на закрытом мероприятии в конце февраля допускал отправку войск в Одессу.

«В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», — цитирует его газета. По данным издания, план по направлению французских военных в Одессу разрабатывался еще с прошлого лета.

Неизбежность конфликта с НАТО

В Кремле видят в словах Макрона готовность усилить вовлеченность в конфликт на Украине.

«То, что Россия противник для Франции, — да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине, она косвенно принимает участие в этой войне», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментируя возможную отправку западных войск на Украину, Песков подчеркивал, что это сделает прямой конфликт между Россией и НАТО неизбежным. «В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности [конфликта]. Вот так и оцениваем», — говорил он.