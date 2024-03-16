Президент Латвии призвал разрушить Россию. Медведев обозвал его ничтожеством

Высказывание президента Латвии о необходимости разрушить Россию вызвало гневную критику в Москве. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выложил в Telegram фотографию казни нацистов, намекая на возможные последствия для тех, кто желает гибели России. Он также назвал латвийского лидера «ничтожеством, изображающим из себя президента несуществующей страны».

Те, кто желают смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса, разделят участь нацистов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Таким образом он отреагировал на пост Ринкевичса в социальной сети X, где тот выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе сдерживания России. В ответ Медведев опубликовал фотографию казни нацистов в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.

«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — написал зампред Совбеза.

Что сказал президент Латвии

Накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию. В своем обращении он использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен».

«Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить», — написал он в соцсети X.

Заявление Ринкевичса прозвучало как поддержка словам Макрона о том, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну».

«Если ситуация ухудшится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не выиграла эту войну», — сказал он в интервью France 2 и TF1.

Французский президент также заверял, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

Красных линий не будет и у Москвы

В ответ на эти заявления президент Владимир Путин отметил, что и у России не будет «красных линий» в отношении стран, которые считают, что у них нет красных линий в отношении РФ.

«Страны, заявляющие, что у них нет красных линий в отношении России, должны понять, что тогда и у России таких линий не будет», — сказал Путин.

В то же время президент заверил, что Россия проявляет уважение к небольшим европейским странам. По его словам, государства, призывающие к «ужесточению политики в отношении России и принятию крайних мер, включая ввод войск и так далее», не столкнутся с последствиями своих провокационных заявлений — и они осознают это. Путин подчеркнул, что «те, кто могут почувствовать, ведут себя более сдержанно. И это правильно».