Медведев описал российскую «формулу мира» по Украине. В ее основе — капитуляция Киева Медведев предложил свою формулу мира с условием присоединения Украины к РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев придумал свою «формулу мира», по которой, с его точки зрения, могло бы пойти урегулирование российско-украинского конфликта. Политик предлагает соседней стране капитулировать, отправить в отставку все органы власти, выплатить компенсации России, а потом влиться в состав РФ. «Это ведь и есть компромиссная позиция, да?» — спросил Медведев своих подписчиков в Telegram.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев изложил в Telegram свое видение «формулы мира», по которой бы могло пройти урегулирование российско-украинского конфликта.

«Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается, — написал Медведев. — Во всяком случае на основе признания реалий, о чем вчера сказал В. В. Путин».

По его словам, предложенная президентом Украины формула выглядит «настолько искусственно», что «единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех».

В формуле Медведева семь пунктов. Вот они:

— Признание Украиной поражения «в военной составляющей конфликта» и подписание «полной и безоговорочной капитуляции». Демилитаризация и запрет на создание вооруженных сил и формирований.

— Признание международным сообществом «нацистского характера» политического режима на Украине и проведение под контролем ООН «принудительной денацификации» всех органов власти.

— Лишение Украины международной правосубъектности и признание невозможности ее вступления в военные альянсы без согласия России.

— Отставка всех конституционных органов власти, проведение выборов во временный парламент под эгидой ООН.

— Принятие временным парламентом законов о выплате компенсаций России (в том числе выплат родственникам погибших и за вред здоровью раненых) и порядка возмещения ущерба российским регионам.

— Признание временным парламентом, что вся территория Украины — это территория России. Принятие акта о «воссоединении» с Россией.

— Самороспуск временного парламента. Признание вхождения Украины в состав РФ со стороны ООН.

«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнеров», — написал зампред СБ.

Битва «формул»

Формула, представленная Медведевым, выдвинута в пику президенту Украины Владимиру Зеленскому. Его «формула мира», впервые описанная в ноябре 2022 года, состоит из десяти шагов: обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Украины, обмен всех военнопленных и возвращение депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод войск с украинских территорий, недопущение новой эскалации, создание трибунала по расследованию преступлений, а также выработка механизма компенсации ущерба. Медведев счел предложение украинской стороны «сюрреалистичным».

Как ожидается, саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования, состоится весной в Швейцарии.

Россия неоднократно отказывалась вести переговоры по украинской «формуле мира».

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — заявил Путин в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Радикальная позиция

Дмитрий Медведев в последнее время является выразителем достаточно радикальной позиции по отношению к Украине и перспективам урегулирования российско-украинского конфликта. Выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, политик прямо заявил, что, с его точки зрения, Украина — это Россия.

«Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — говорил Медведев. В это время за его спиной демонстрировали карту, согласно которой к Украине относится лишь Киевская область.

Он также считает, что у России, «как у любой великой державы», «стратегические границы» лежат далеко за пределами географических. При этом происходящее в зоне СВО — не расширение границ методом «эффективной оккупации», а «ответ на русофобскую политику».

«Они (земли) нам не нужны, если не говорить о российских землях. Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества», — заявил бывший президент РФ.