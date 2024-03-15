«Определили уязвимые места». Зеленский анонсировал новые удары по России Президент Украины Зеленский заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по России

Украина продолжит наносить удары по «самым уязвимым местам» России, такие точки-мишени уже определены, заявил лидер страны Владимир Зеленский. В Киеве также обсуждают возможности страны по производству высокотехнологичных дронов и более дальнобойного оружия. В Кремле тем временем уверены, что ВСУ активизировали усилия лишь на время выборов, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри России.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится нанести новые удары по России. Будущую тактику глава соседнего государства уже обсудил с военным руководством.

«Определили самые уязвимые места, те, где мы можем нанести ему наибольший вред. И будем наносить», — написал Зеленский в Telegram.

При этом конкретных названий регионов или объектов, которые могут стать целями Вооруженных сил Украины (ВСУ), он не назвал.

В совещании приняли участие главком ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, министр обороны Рустем Умеров, глава СБУ Василий Малюк, начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и замглавкома ВСУ Вадим Сухаревский.

Кроме того, политик добавил, что с представителями правительства и оборонно-промышленного комплекса Украины также обсуждались возможности страны по производству высокотехнологичных дронов. Вооружение «должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным», подчеркнул он.

«Сорвать голосование»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности 15 марта обвинил Киев в подготовке ряда вооруженных акций в период президентских выборов.

«Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций», — заявил он.

Путин подчеркнул также, что в ходе уже предпринятых попыток прорыва границы ни на одном направлении украинские силы не добились успеха. Кроме того, по его мнению, действия украинцев еще больше «сплачивают россиян».

«Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было, и уверен, никогда не будет», — отметил глава государства..

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об активизации атак дронов на российские регионы и действиях ДРГ, тоже выразил мнение, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы. «Бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — это однозначно», — сказал представитель Кремля.

Атаки БПЛА и ситуация на границе

Ранее министерство обороны России сообщило о срыве всех попыток диверсий в Белгородской и Курской областях 12-15 марта.

По данным российского ведомства, безвозвратные потери ВСУ составили 550 человек личного состава, 19 БТР, 16 танков и 15 машин. Среди уничтоженной техники — 11 БМП Bradley американского производства.

Утром 12 марта под прикрытием усилившегося обстрела ночью и рано утром украинские диверсанты двинулись двумя волнами, пытаясь прорвать границу сначала в Белгородской, потом в Курской областях. По заявлению российского Минобороны, нападавшие не смогли закрепиться в каком-то населенном пункте и были отброшены. В Белгородской области были ранены десять мирных жителей.

14 марта украинские ДРГ смогли зайти в приграничное белгородское село Козинка. Чтобы исключить возможность подхода к диверсантам резервов со стороны Украины, ВС РФ дистанционно заминировали местность. Российским силам удалось выбить их, но село оказалось разрушенным. Жителей эвакуировали.