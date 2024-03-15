Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка, 12 марта 2024 года

«Козинке досталось сильно». Подробности атаки украинской ДРГ на Белгородскую область ВС РФ ударили артиллерией и авиацией по атаковавшей Белгородскую область ДРГ

Минобороны РФ сообщило, что 14 марта бойцы ВСУ пытались закрепиться в белгородском селе Козинка, но были блокированы. По данным ведомства, диверсанты прибыли к границе РФ на двух вертолетах Ми-8, а затем скрытно продвинулись на территорию России, но их обнаружили. ВС РФ использовали артиллерию и авиацию, чтобы уничтожить противника. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что жителей Козинки эвакуировали, но разрушения в селе очень серьезные.

Задействовали Ми-8

Минобороны России раскрыло подробности попытки украинской ДРГ прорваться на территорию РФ 14 марта. По данным ведомства, группа диверсантов, в составе которой были иностранные наемники, около 16:30 высадилась из двух вертолетов Ми-8 на расстоянии одного километра от российской границы. Всего ДРГ насчитывала около 30 человек.

После высадки группа скрытно продвинулась к приграничному селу Козинка — бойцы ВСУ смогли занять несколько домов на окраине населенного пункта.

Диверсантов обнаружили при попытке продвинуться вглубь села. Их остановили подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России. Российские военные открыли по бойцам ВСУ артиллерийский огонь. Удары наносились и с воздуха с помощью управляемых авиабомб. Чтобы исключить возможность подхода к диверсантам резервов со стороны Украины, ВС РФ дистанционно заминировали местность.

«Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины», — добавили в Минобороны.

После этого диверсанты попытались закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, но были блокированы.

Отступая, бойцы ВСУ вышли на минное поле, где были ликвидированы. Ударом системы залпового огня «Торнадо» была также уничтожена группа, которая выдвинулась для эвакуации раненых.

Общие потери ВСУ составили около 50 человек, уточнили в военном ведомстве.

Закинул гранату и вернулся к своим

Один из моментов отражения атаки диверсантов попал на камеру разведывательного беспилотника. Им позже поделился военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российский военный вплотную подходит к окопу, где засели украинские диверсанты.

«Приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим», — добавил Поддубный.

По словам военкора, взрыв убил и ранил нескольких украинских военных. Эти действия российского бойца позволили впоследствии полностью уничтожить группу ВСУ.

Позже появилась версия, что военнослужащий ВС РФ уничтожил противника из стрелкового оружия и смог уйти от ответного огня из гранатомета. Поддубный подчеркнул, что конкретные действия военного не так важны.

«Козинке досталось очень сильно»

После ликвидации диверсантов село посетил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что сейчас на территории региона нет украинских войск, бои идут за его пределами.

«Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — добавил глава области.

По словам Гладкова, жителей села эвакуировали в безопасное место. В этом помогли бойцы территориальной самообороны и священник. Если у эвакуированных будет желание, их отправят в пункт временного размещения или к родным.

Глава региона также добавил, что 15 марта начнется оценка ущерба. Если позволит обстановка — оперативные службы приступят к восстановлению села.