«В районе $4 млрд»: Россия напомнила Румынии о прощеном долге после требований о золоте Захарова напомнила о долгах Румынии перед Россией после требований о золоте

Мария Захарова прокомментировала требование Европарламента вернуть Румынии переданное Российской империи золото. Захарова напомнила, что Россия уже вернула часть ценностей, а также простила Бухаресту почти весь долг за «беды и разрушения», причиненные в ходе Великой Отечественной войны. Ранее вопросом румынского золота занимались историки, но в 2019 году экс-президент страны Илиеску заявил, что проблема, к сожалению, вернулась в политику.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требование Европарламента вернуть Румынии вывезенное в Российскую империю в 1916–1917 годах золото. В своем Telegram-канале Захарова напомнила, что Россия вернула почти все румынское золото и остальные ценности в ходе развития советско-румынских отношений и простила Румынии репарации после Второй мировой войны.

«Согласно историческим материалам, в 1935 году советское правительство в знак доброй воли направило в Бухарест 1436 тонн ценностей (17 вагонов!), оставшихся еще с царских времен», — написала официальный представитель МИД.

Она добавила, что меньше, чем через шесть лет Румыния напала на СССР вместе с Третьим рейхом. После окончания войны Советский Союз простил Румынии почти весь долг «за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения».

«А это ни много ни мало 300 млн долларов репараций, т.е., если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе 4 млрд долларов», — уточнила Захарова.

По словам представителя МИД, если посчитать все долги Румынии, то, как полагают некоторые эксперты, они будут в 20–25 раз превышать стоимость всего румынского золота, отправленного в Россию в годы Первой мировой войны.

«Румыния… использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране», — заключила Захарова.

Провал Румынии

Румынская сторона неоднократно выносила вопрос о возвращении золота — часть ценностей действительно вернули в 1935 и 1956 годах. Однако, как отметил в резолюции Европарламент, ничего из золотого запаса Россия так и не отдала.

В 2003 году при подписании Владимиром Путиным и Ионом Илиеску политического договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Румынией было решено создать Совместную общественную комиссию историков. Она, в том числе, занималась и вопросом румынского золота.

Комиссия начала работать в 2004-м. И как отмечал в интервью журналу «Огонек» экс-глава румынской делегации Иоан Скурту, поначалу работа шла успешно, но потом российско-румынские отношения испортились.

«Главная вина за провал ее работы лежит на президенте Траяне Бэсеску (президент Румынии в 2004–2014 годах). Он считал, что Румыния — «маленький светлячок, который должен следовать за большим светлячком», то есть за Америкой, а с русскими можно вообще не считаться», — отмечал Скурту.

По его словам, после этого комиссия прекратила активную работу. На протяжении шести лет заседания откладывались по инициативе России. В итоге Скурту подал в отставку, потому что, по его словам, «не было смысла ждать, когда соберется комиссия, которая никак не собиралась».

Проблема вернулась в политику

Румыния уже пыталась задействовать европейские механизмы для возвращения золота. В 2012 году депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы от Молдавии вместе с коллегами из Румынии потребовали от России вернуть 93 тонны золотого запаса.

В российском МИДе тогда заявили, что проблема «румынских сокровищ» утратила актуальность и не стоит на повестке политдиалога с Бухарестом. Представитель внешнеполитического ведомства Александр Лукашевич подчеркнул, что имеется понимание, что этим вопросом должны заниматься историки.

Однако в 2019 году бывший президент Румынии Ион Илиеску с сожалением констатировал, что проблема румынского золота вернулась в политику.