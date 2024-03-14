ЕС обвинил Россию в краже румынского золота

Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золото, вывезенное во времена Первой мировой войны. Тогда румынские резервы эвакуировали в Российскую империю на хранение с условием, что потом Москва все вернет — однако этого не произошло. Речь идет о 91,5 т чистого золота, с учетом курса ЦБ, сейчас оно стоило бы 579 млрд рублей. В Госдуме назвали требования ЕС «недальновидными» в условиях санкций и предложили вернуться к обсуждению выплаты Румынией репараций за Вторую мировую.

Европарламент призвал Россию вернуть Румынии золото и прочие национальные ценности, которое в Первую мировую войну вывезли в Российскую империю «на хранение». За соответствующую резолюции проголосовали депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.

«Румыния имеет полностью юридически обоснованные претензии на свое национальное достояние, эвакуированное в Россию в 1916 и 1917 годах.

Драгоценности хранились в России под гарантией того, что будут возвращены в полном объеме, в соответствии с подписанными документами, имеющими значение международных договоров.

Незаконное присвоение Россией национального достояния Румынии представляет собой нарушение международного права и обычаев», — указано в резолюции.

Речь идет о 91,5 т чистого золота — это бывший резерв Национального банка Румынии. С учетом курса Банка России, сегодня это золото стоило бы примерно 579 млрд рублей или $6,32 млрд. Бухарест в 2022 году предъявил России претензии на $5 млрд.

Кроме золота в царскую Россию вывезли королевские коллекции драгоценностей и редких монет, картины, государственные архивы, в том числе «драгоценные исторические рукописи», редкие книги, а также собрания многих государственных и частных учреждений Румынии. Все это во время войны поездом отправили в Россию «на хранение до мирного времени» с подробной описью, говорится в резолюции Европарламента.

Вернуть румынское золото обязалась Российская империя, а его «правосубъектность» продолжил Советский Союз, указал парламент. Российская Федерация в свою очередь стала правопреемницей СССР, однако ее власти, по мнению ЕП, игнорируют свои юридически оформленные обязательства.

В Договоре о Европейском союзе говорится, что культура — это сфера политики, поэтому вопрос находится в компетенции ЕС, резюмирует резолюция. Договоры союза также уделяют «особое внимание» сохранению национальных сокровищ государств-членов.

Оценивая важность вопроса, парламент отметил, что золотые резервы любого государства служат важнейшим финансовым активом, который обеспечивает стабильность его валюты. Это также «ключевой компонент» валютных резервов стран. Кроме того, возвращение золота важно для национальной памяти Румынии. Ситуация с его незаконным присвоением вызывает «постоянную обеспокоенность румынского общества».

Парламент заявил, что присвоение Россией румынского золота — это уникальный, беспрецедентный случай в мировой истории. Часть хранившегося СССР вернул Румынии в 1935 (некоторые архивы) и 1956 (предметы живописи и искусства, золотые артефакты из Петроасы) годах. Однако Москва при этом не отдала ничего из чистого золота, уточнил парламент.

«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии», — подчеркнули депутаты.

Они попросили комиссию ЕС и Европейскую службу внешних связей включить вопрос о «реституции национального достояния Румынии» в дипломатические приоритеты отношений Евросоюза с Россией. Но не сейчас, а как только «региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами».

«Кто еще кому должен»

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин в начале февраля 2022-го заявил, что «проблема румынского золотого запаса» больше «не фигурирует» в двусторонней повестке дня. МИД Румынии в ответ вызвал посла и передал, что эти слова не соответствуют реальности.

«Румынская сторона считает, что подобные публичные выступления, которые направлены на создание у общественности ошибочных мнений, не благоприятствуют проведению естественного диалога, основанного на доверии между сторонами, и не ведут к предсказуемым и конструктивным отношениям, с уважением законных интересов обеих сторон», — указал румынский МИД.

Депутат Госдумы Олег Морозов в разговоре с РИА Новости назвал решение Европарламента требовать от РФ возвращения румынского золота «недальновидным» в условиях санкций.

«На фоне антироссийских санкций и блокировки наших активов обсуждать с Румынией вопрос о полумифических долгах по меньшей мере недальновидно! Тем более, что Румыния участвует в этих санкциях и тем самым поддерживает кражу наших активов.

А по сути вопроса, надо ещё понять, кто кому должен. Румынии, как известно, «простили» репарации за участие в фашистской коалиции и ведение войны против СССР. Можно вернуться и к этому вопросу», — заявил он.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик в беседе с «Известиями» заявил, что Российская Федерация — не правопреемница Российской империи, так как СССР не брал на себя ее обязательств.

«Российская Федерация признала лишь долги Российской империи перед государственным и частным кредитором. Вопрос о румынском золотом запасе, о румынских сокровищах, переданных в целом на охранение Российской империи, никогда не признавался и не поднимался в Российской Федерации», — пояснил Суржик.

По его мнению, сейчас невозможно точно понять, где находятся румынские сокровища. Их неоднократно перевозили внутри России.

Историк указал также на обстоятельства, при которых еще СССР отказался возвращать драгоценности. После российской революции Румыния не признала советское правительство и присоединила к себе Бессарабию (сейчас территория Молдавии и Украины).

«После этого [советская] Москва объявила румынский золотой запас неприкосновенным для олигархата Румынии», — сообщил Суржик.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал резолюцию Европарламента насчет золота «очередным евробредом».

«Румынский народ не имеет к этим средствам никакого отношения... Пыльный «Петрушка», которого время от времени достают из чулана, когда уже нечем досадить России и оправдать рост пророссийских настроений», — заявил Соловьев.