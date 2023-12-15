«Плохое решение» или «победа Европы». ЕС начинает переговоры о вступлении Украины Глава Евросовета Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины

Члены ЕС на саммите в Брюсселе решили начать переговоры о вступлении Украины в союз. Владимир Зеленский назвал это «победой Европы». На саммите украинский президент не присутствовал — как писала Politico, его не пригласили из-за возможной негативной реакции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот не применил право вето на голосовании по переговорам, но вышел из зала заседания и заявил, что Будапешт «не хочет быть частью этого плохого решения».

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз.

«Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии», — написал Мишель на своей странице в соцсети X.

Он назвал этот шаг явным сигналом надежды для народов этих стран и для европейского континента. Без переговоров о вступлении пока осталась Босния и Герцеговина: по словам Мишеля, они начнутся, когда страна достигнет необходимой степени соответствия критериям членства. Кроме того, статус государства — кандидата в ЕС получила Грузия.

«Победа Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал заявление Мишеля. Украинский лидер поблагодарил всех, кто работал ради принятия соответствующего решения.

«Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет. <...> Поздравляю каждого украинца и украинку. Поздравляю и всю Молдову. <...> Историю творят те, кто не устает бороться за свободу», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Днем 14 декабря Зеленский в рамках своего выступления по видеосвязи перед европейскими лидерами заявил, что Украина выполнила свои обязательства для начала переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, в стране приняли ключевые законы, которых требовал Евросоюз.

Как сообщила газета Politico, Зеленский хотел лично присутствовать на саммите в Брюсселе, однако его личное выступление неожиданно отменили за сутки до мероприятия. По данным издания, причиной такого решения стала возможная негативная реакция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее неоднократно выступал против принятия Украины в Евросоюз в настоящее время. За день до саммита он обещал, что не позволит ЕС начать переговоры с Киевом.

«Плохое решение»

На самом заседании Орбан не высказался против начала переговоров. Агентство ТАСС со ссылкой на неназванного европейского дипломата сообщило, что венгерский премьер вышел из зала заседания во время голосования.

«Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно», — сказал дипломат.

Премьер Бельгии Александр де Кроо также подтвердил, что его венгерский коллега не применил право вето при обсуждении переговоров о членстве Украины в ЕС. По его мнению, Орбан так поступил из-за решительного настроя других 26 стран — членов европейского сообщества, которые ясно дали понять, насколько важно дать сигнал Киеву.

Сам премьер Венгрии после оглашения решения по Украине раскритиковал его на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена):

«Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», — написал он.

Главный политический советник венгерского премьера Балаш Орбан также прокомментировал решение в Facebook, заявив, что для принятия Украины в Евросоюз потребуется «еще штук 70 голосований», требующих единогласного одобрения всех стран объединения. Он подчеркнул, что Будапешт продолжает считать Киев неготовым к переговорам о членстве в союзе, однако остальные страны «думают иначе».

«Венгрия решила покинуть зал заседания и не принимать участия в голосовании, не препятствовать принятию решения, но и не брать на себя ответственность за эту ошибку», — пояснил он.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года, после начала российской военной операции. В июне того же года страна получила статус кандидата. В Кремле пока никак не отреагировали на решение Евросовета. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не была против вступления Украины в ЕС.