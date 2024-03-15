Три партийных и самовыдвиженец. В России начались выборы президента В России стартует голосование на президентских выборах 2024 года

15 марта по всей России открываются участки в рамках избирательной кампании 2024 года. Гражданам страны предстоит определить, кто возглавит государство на следующие шесть лет. Претендентов в этом году четверо — Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Вячеслав Даванков и Николай Харитонов. Что нужно знать о голосовании и когда ждать результатов — в материале «Газеты.Ru».

Президентские выборы в этом году проходят в новом формате. Основное голосование будет идти на протяжении трех дней с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать по всей стране с 8 утра до 8 вечера по местному времени. В 29 регионах отдать свой голос можно будет и онлайн.

Кого выбирать

Избирательный бюллетень на выборах 2024 года включает в себя имена всего четырех кандидатов, расположенных следующим образом:

В последний раз так мало претендентов было 16 лет назад на выборах 2008 года. Особенностью прошедшей предвыборной кампании стало отсутствие критики в адрес президента России со стороны его оппонентов.

Где проходит голосование

На территории России досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах стартовало в конце февраля. С 1 марта заранее отдать свой голос смогли и россияне за границей (на 67 участках в 45 странах). Основные трехдневные выборы стартуют с Камчатки и Чукотки последовательно продвигаясь к европейской части России. На территории страны будет открыто свыше 93 тыс. избирательных участков.

В этом году выбирать президента впервые будут жители новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик и Херсонской и Запорожской областей . На этих территориях действует военное положение на фоне продолжения специальной военной операции России. В подобных условиях местные избирательные комиссии сами устанавливают формат голосования для тех или иных частей регионов, ориентируясь на ситуацию с безопасностью. Сделать свой выбор можно будет и без паспорта РФ, если жители еще не успели его получить.

Традиционный вариант голосования на избирательном участке будет доступен и за рубежом. Во всех странах, где есть дипломатическое присутствие России, в том числе в недружественных государствах. Как отмечали в ЦИК, за рубежом будет открыто около 269 избирательных участков. Они будут работать в 144 различных странах, в том числе в США и государствах-членах Евросоюза.

Зарубежные сложности

В этом году организация выборов за границей стала сложнее. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, возможностей провести голосование стало гораздо меньше. Например, на выборах 2018 года за рубежом действовало 394 избирательных участка — это на 125 больше, чем сейчас. Сложности, в том числе с досрочным голосованием, в ЦИК объясняли действиями властей недружественных стран.

Как указывали в МИД, некоторые государства просто не подтверждают обеспечение безопасности у российских диппредставительств в день голосования. К примеру, подобная ситуация возникла в Латвии, Литве и Эстонии. Власти этих стран также отказались открывать дополнительные участки для голосования на своей территории, дав россиянам возможность принять участие в выборах лишь в посольствах и консульствах России. Количество последних значительно сократилось в Европе с началом СВО. А один евродепутат из Эстонии, экс-глава МИД республики Урмас Рейнсалу пытался в целом запретить россиянам голосовать на территории Евросоюза, но подобная инициатива не нашла поддержки в Европарламенте.

Проблема с низким количеством избирательных участков наблюдается по всему ЕС, в том числе в Германии, Франции, Португалии и Испании. Касается это и других западных государств, в тех же США россияне смогут проголосовать лишь в трех местах — в посольстве в Вашингтоне, а также в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. При этом в Штатах несколько десятков тысяч избирателей, по подсчетам российской дипмиссии.

Кто имеет голос

112 309 947 избирателей зарегистрированы в России на 1 января 2024 года

Еще почти 1,9 млн граждан РФ, обладающих правом голосовать на выборах президента, проживают за пределами страны. Больше всего имеющих право голосовать россиян в Москве и Московской области — 7 653 745 и 6 069 742 соответственно. По оценкам ЦИК, дистанционно смогут проголосовать около 38 млн россиян.

Обычно на президентских выборах в России явка довольно высока. Так в 2000 году количество проголосовавших избирателей составило 68,64%, четыре года спустя этот показатель был 64,38%, к 2008 году — 69,81%, в 2012-м — 65,3%, а шесть лет назад составил 67,54%.

К слову, следить за голосованием россиян в этот раз будут иностранные наблюдатели из 95 стран. ЦИК пригласил на выборы представителей в том числе Сербии и стран СНГ. Кроме того, ожидается участие иностранных наблюдателей из 13-14 международных организаций.

Что на кону

Исход голосования определит, кто займет пост президента России на следующие шесть лет — до 2030 года. В России глава государства формирует ключевые направления внутренней и внешней политики. Президенту подчинены органы исполнительной власти и различные федеральные службы.

Победивший кандидат сможет занимать пост не более двух сроков в соответствии с российским законодательством. Эта норма заработает впервые с этих выборов. До принятия поправок к Конституции в 2020 году президент имел право занимать должность не более двух сроков подряд.

Подсчет голосов и подведение итогов будет проходить с 18 по 28 марта. Сначала отчитываются члены участковых избиркомов, затем комиссии субъектов Российской Федерации. В конце ЦИК формирует окончательный результат кампании. Победителем станет кандидат, набравший свыше 50% голосов. Если ни один претендент этого не сможет сделать, будет назначен второй тур через три недели. Инаугурация избранного президента планируется на 7 мая.