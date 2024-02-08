Преемник Жириновского, агроном и автор «закона Мизулиной»: кто бросит вызов Путину на выборах Глава ЦИК Памфилова: в президентской гонке в России участвуют четыре кандидата

Центризбирком России принял окончательное решение по участникам президентских выборов 17 марта 2024 года. Комиссия официально зарегистрировала четырех кандидатов, отклонив все остальные заявки. В избирательной кампании участвуют Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Противниками действующего президента стали кандидаты от парламентских партий. Что известно о соперниках Путина и кому отказал ЦИК — в материале «Газеты.Ru».

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) окончательно сформировала список претендентов на пост главы государства в рамках выборов 2024 года. По решению комиссии, из одиннадцати кандидатов участвовать в голосовании будут лишь четверо: один самовыдвиженец и трое партийных претендентов.

«На сегодняшний день у нас полная ясность, что в избирательном бюллетене будет четыре кандидата» Элла Памфилова Председатель Центризбиркома РФ

На заседании комиссия отказала в регистрации блогеру-эзотерику из Екатеринбурга Раде Русских, экологу Анатолию Баташеву, лидеру «Коммунистов России» и популяризатору идеи о канонизации Сталина Сергею Малинковичу, а также претенденту от «Гражданской инициативы» Борису Надеждину. В первых двух случаях кандидаты не собрали нужное количество подписей за свое выдвижение, а в двух других процент брака в предоставленных в ЦИК документах оказался выше положенных по закону 5%. Из четверых претендентов только Надеждин пообещал оспорить это решение в Верховном суде, но признал, что не имеет претензий к самой комиссии.

Помимо этой четверки, выбыли из гонки экономист в декрете из Демократической партии России Ирина Свиридова, основатель множества российских партий и масон Андрей Богданов, у которого оказался незакрытый зарубежный счет, и глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.

Молодой кандидат из новой партии

Что касается согласованных кандидатов, то единственный самовыдвиженец — действующий президент России Владимир Путин. В поддержку его кандидатуры, в частности, выступили парламентские партии «Единая Россия» и »Справедливая Россия — За правду».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Открывает список остальных претендентов Владислав Даванков. 39-летний вице-спикер нижней палаты российского парламента из партии «Новые люди» впервые попала в Госдуму после выборов 2021 года стал самым молодым кандидатом.

Даванков родом из Смоленска, выпускник истфака МГУ со специализацией по современной истории США. Дополнительное образование получил в школе «Сколково». Участвовал в проекте АНО «Россия — страна возможностей» и работал в компании Faberlik Андрея Нечаева, основателя «Новых людей». Осенью 2023 года политик поучаствовал в выборах мэра Москвы, набрав 5,34% голосов.

За время работы в Госдуме Даванков отметился поддержкой и внесением проектов на довольно громкие темы. Например, он предлагал выдворять из России мигрантов за домогательства россиян и запретить электросамокаты. Одним из последних проектов политика стала инициатива о введении наказания для серийных доносчиков под названием «закон Мизулиной». В честь главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

В рамках президентской кампании кандидат обещает не критиковать своих оппонентов, считая, что нападки на соперников «остались в других временах». Его слоган — «Время новых». Даванков выступает за расширение гражданских и деловых свобод, но против новых запретов и ограничений.

Преемник Жириновского

Вторым представителем думской политической силы — Либерально-демократической партии России — стал Леонид Слуцкий. Глава комитета Госдумы по международной политике возглавил ЛДПР после ее основателя Владимир Жириновского. Слуцкий родился в Москве, имеет несколько высших образований и докторскую степень по экономике.

56-летний политик становился депутатом Госдумы на протяжение семи созывов и сохраняет этот пост до сих пор. Кроме того, он побывал советником экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, ездил в Дамаск на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

Слуцкий входил в российскую делегацию на переговорах с Украиной, запущенных после начала специальной военной операции в 2022 году, а также выступал организатором визитов зарубежных депутатов в Крым.

Кампания кандидата проходит под лозунгом «Дело Жириновского живет». Основные параметры своей программы обещает представить на основе нужд граждан после турне по регионам России, которое идет с конца прошлого года.

Агроном и директор совхоза

Замыкает список претендентов на пост президента России Николай Харитонов — кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации. 75-летний политик выступает старейшим участником текущий гонки. В юности работал агрономом и руководил совхозом в Новосибирской области.

Харитонов последовательно избирается в Госдуму с 1993 года. Для кандидата это уже вторая президентская кампания. В прошлый раз политик участвовал в выборах 2004 года, заняв второе место с результатом в 13,69% голосов.

Стал одним из основателей футбольных матчей между депутатами Госдумы. Имеет званием Герой труда России. В рамках текущей гонки Харитонов пообещал, что не будет критиковать Владимира Путина.