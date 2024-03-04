Украина – это Россия, нам чужого не надо: что Медведев сказал молодежи

В начале своей речи зампред Совбеза РФ напомнил о словах Владимира Путина: «Границы России нигде не заканчиваются». А также заявил, что «чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда».
«Когда-то один из бывших руководителей Украины (вероятно, речь о Леониде Кучме. — «Газета.Ru») сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — сказал Медведев.
В это время за его спиной демонстрировали карту, согласно которой к Украине относится лишь Киевская область. Винницкая область «прирезана» Румынии, Закарпатье — Венгрии, Львовская, Ивано-Франковская и Житомирская область — Польше, а остальные регионы (а также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) — к России.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «отдавать» части территории Украины другим странам нельзя.
«Я почти восемь лет прослужил в западной Украине, особенно в Закарпатской области. Это наши люди. Как мы там отдадим Румынии? Как это отдадим? Я, допустим, не согласен с таким вопросом. Мы не братские народы, мы один народ», — заявил депутат.
В ходе лекции Медведев также заявил, что попытки игнорировать российское общественное мнение, которое считает Украину частью общерусской цивилизации, должны кануть в небытие.
«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены», — сказал Медведев.
Земли не надо, Украина — особый случай
При этом, утверждает он, Россию вовсе не интересует приобретение новых земель.
«Они нам не нужны, если не говорить о российских землях, — сказал зампред Совета безопасности РФ. — Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветанию своих граждан и международного сообщества».
Медведев убежден, что происходящее на Украине — это «особый случай», и Россия своими действиями там не пытается расширить свою территорию.
«Речь не идет о расширении границ нашего государства — Российской Федерации — методом эффективной оккупации. Наши действия — это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет», — рассказал Медведев молодежи.
Он также заявил, что у России, «как у любой великой державы», «стратегические границы» лежат далеко за пределами географических.
«Стратегические границы того или иного государства прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь, насколько сильной и суверенной является та или иная страна и ее власти, конечно», — пояснил политик.
О конце конфликта и переговорах
Медведев пообещал довести специальную военную операцию «до логического конца»: «До окончательной победы, до капитуляции неонацистов». С его точки зрения, мирные переговоры сейчас возможны только с новыми людьми во власти Украины.
«Все прекрасно понимают, что мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил», — заявил политик.
По его мнению, население Украины сейчас подвержено пропаганде.
«Немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна, озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована. Наша задача — наглядно показать, кто есть кто, снять с них этот антирусский дурманящий морок, вернуть людей в наш периметр, дать им самостоятельно осознать, [что] только здесь, вместе с нами, они будут процветать и чувствовать свою нужность», — сказал Медведев.
Отвечая на вопрос одного из слушателей лекции о том, что поменялось в нас за два года СВО, Медведев сказал: «Мы снова стали единым народом».