Украина – это Россия, нам чужого не надо: что Медведев сказал молодежи Зампред СБ РФ Медведев: стратегические границы России шире географических

Украина — это Россия; происходящее в зоне СВО — не расширение границ и «эффективная оккупация», а «ответ на русофобскую политику»; а за последние два года россияне снова стали единым народом. Такие тезисы прозвучали на лекции зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева «Географические и стратегические границы» на марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи. Что еще Медведев сказал молодежи — в материале «Газеты.Ru».

В начале своей речи зампред Совбеза РФ напомнил о словах Владимира Путина: «Границы России нигде не заканчиваются». А также заявил, что «чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда».

«Когда-то один из бывших руководителей Украины (вероятно, речь о Леониде Кучме. — «Газета.Ru») сказал, что Украина — это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия», — сказал Медведев.

В это время за его спиной демонстрировали карту, согласно которой к Украине относится лишь Киевская область. Винницкая область «прирезана» Румынии, Закарпатье — Венгрии, Львовская, Ивано-Франковская и Житомирская область — Польше, а остальные регионы (а также непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) — к России.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «отдавать» части территории Украины другим странам нельзя.

«Я почти восемь лет прослужил в западной Украине, особенно в Закарпатской области. Это наши люди. Как мы там отдадим Румынии? Как это отдадим? Я, допустим, не согласен с таким вопросом. Мы не братские народы, мы один народ», — заявил депутат.

В ходе лекции Медведев также заявил, что попытки игнорировать российское общественное мнение, которое считает Украину частью общерусской цивилизации, должны кануть в небытие.

«Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ, поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены», — сказал Медведев.

Земли не надо, Украина — особый случай

При этом, утверждает он, Россию вовсе не интересует приобретение новых земель.

«Они нам не нужны, если не говорить о российских землях, — сказал зампред Совета безопасности РФ. — Для нас важна компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветанию своих граждан и международного сообщества».

Медведев убежден, что происходящее на Украине — это «особый случай», и Россия своими действиями там не пытается расширить свою территорию.

«Речь не идет о расширении границ нашего государства — Российской Федерации — методом эффективной оккупации. Наши действия — это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет», — рассказал Медведев молодежи.

Он также заявил, что у России, «как у любой великой державы», «стратегические границы» лежат далеко за пределами географических.

«Стратегические границы того или иного государства прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь, насколько сильной и суверенной является та или иная страна и ее власти, конечно», — пояснил политик.

О конце конфликта и переговорах

Медведев пообещал довести специальную военную операцию «до логического конца»: «До окончательной победы, до капитуляции неонацистов». С его точки зрения, мирные переговоры сейчас возможны только с новыми людьми во власти Украины.

«Все прекрасно понимают, что мы никогда не откажемся от наших земель. Поэтому переговоры с какими-то новыми людьми возможны, на мой взгляд, тогда, когда они признают реалии, сложившиеся на земле в результате действия наших доблестных вооруженных сил», — заявил политик.

По его мнению, население Украины сейчас подвержено пропаганде.

«Немалая часть жителей нынешней Украины сейчас растеряна, озлоблена, переживает сильнейший стресс и полностью дезориентирована. Наша задача — наглядно показать, кто есть кто, снять с них этот антирусский дурманящий морок, вернуть людей в наш периметр, дать им самостоятельно осознать, [что] только здесь, вместе с нами, они будут процветать и чувствовать свою нужность», — сказал Медведев.

Отвечая на вопрос одного из слушателей лекции о том, что поменялось в нас за два года СВО, Медведев сказал: «Мы снова стали единым народом».