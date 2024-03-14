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Политика

Военная операция на Украине, день 750-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 750-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников в Курской и Белгородской областях. ФСБ разгромила ячейку «Русского добровольческого корпуса»* в Санкт-Петербурге — ее члены хотели отравить продукты для военных в зоне СВО, утверждает ведомство. Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Киев может согласиться на финансовую помощь от Вашингтона в кредит. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:10

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины — онлайн-карта

9:01

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 8 реактивных снарядов, запущенные Украиной, сообщили в Миноброны РФ.

По данным губернатора региона, в Белгороде погиб водитель машины, еще три человека пострадали.

8:52

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен спустя полчаса — губернатор

8:35

8:27

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность — губернатор региона Гладков

8:24

Европейские страны должны выделять на помощь Украине столько же средств, сколько США, иначе это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам, считает экс-президент США Дональд Трамп.

8:20

⚡️ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористическим и запрещен), четыре человека задержаны.

В состав ячейки входили местные жители из числа приверженцев праворадикальной идеологии, члены РДК с целью терактов вели в Петербурге и Ленинградской области разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, другой критически важной инфраструктуры.

По данным ФСБ, члены РДК в Петербурге хотели по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне спецоперации.

8:16

Российские войска взяли под огневой контроль село Первомайское под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

8:13

За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Белгородской и Курской областями 14 БПЛА — Минобороны РФ

8:10

Взрывы произошли ночью в Харькове и Харьковской области, сообщило издание «Зеркало недели».

8:07

Украинское правительство может согласиться на финансовую помощь от США в кредит, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

8:04

Два украинских беспилотника сдетонировали в селе Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 750-го дня специальной военной операции России на Украине.

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*  признан в РФ террористической организацией
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