Военная операция на Украине, день 750-й

8:20

⚡️ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористическим и запрещен), четыре человека задержаны.

В состав ячейки входили местные жители из числа приверженцев праворадикальной идеологии, члены РДК с целью терактов вели в Петербурге и Ленинградской области разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, другой критически важной инфраструктуры.

По данным ФСБ, члены РДК в Петербурге хотели по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне спецоперации.