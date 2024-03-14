Военная операция на Украине, день 750-й

Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 8 реактивных снарядов, запущенные Украиной, сообщили в Миноброны РФ.
По данным губернатора региона, в Белгороде погиб водитель машины, еще три человека пострадали.
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен спустя полчаса — губернатор
Европейские страны должны выделять на помощь Украине столько же средств, сколько США, иначе это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам, считает экс-президент США Дональд Трамп.
⚡️ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористическим и запрещен), четыре человека задержаны.
В состав ячейки входили местные жители из числа приверженцев праворадикальной идеологии, члены РДК с целью терактов вели в Петербурге и Ленинградской области разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, другой критически важной инфраструктуры.
По данным ФСБ, члены РДК в Петербурге хотели по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне спецоперации.
Российские войска взяли под огневой контроль село Первомайское под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили над Белгородской и Курской областями 14 БПЛА — Минобороны РФ
Украинское правительство может согласиться на финансовую помощь от США в кредит, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Два украинских беспилотника сдетонировали в селе Прохоровка Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор.