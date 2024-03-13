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Политика

Военная операция на Украине, день 749-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 749-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
ВСУ массово атаковали территорию РФ беспилотниками. 30 дронов сбили в Воронежской области, по семь в Белгородской и Брянской, еще пять — в Курской. В Рязанской области после атаки БПЛА загорелся нефтезавод. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. Politico пишет, что президент Франции Макрон и премьер Польши Туск 15 марта встретятся в Берлине с канцлером ФРГ Шольцем для обсуждения ситуации на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:45

Ракетная опасность объявлена в Глушковском районе Курской области — губернатор

8:41

При падении беспилотника в селе Богословка Белгородской области повреждена линия газоснабжения — губернатор региона Гладков

8:30

Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Президент рассказал о самой современной в мире ядерной триаде РФ, готовности провести испытания, если их проведут США, и подтвердил, что мирные переговоры с Украиной возможны «на тех реалиях, которые сложились на земле».

8:27

Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после пожара на нефтезаводе в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.

8:25

Президент Франции Макрон и премьер Польши Туск 15 марта встретятся в Берлине с канцлером ФРГ Шольцем для обсуждения ситуации на Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

8:23

Средства ПВО сбили беспилотник в Киришах Ленобласти — губернатор региона Александр Дрозденко

8:20

ВСУ ночью обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Около 45 тыс. человек остались без энергоснабжения, пострадал сотрудник предприятия.

8:16

❗️ Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие.

8:13

Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Брянской областью — губернатор региона Александр Богомаз

8:10

Пять БПЛА самолетного типа были сбиты ночь в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:08

Система ПВО ночью работала в небе над Курском, были сбиты четыре БПЛА — губернатор Курской области Роман Старовойт

8:06

❗️ Более 30 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью за ночь, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:04

Взрыв ночью произошел в Сумах, сообщило издание «Общественное. Новости».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 749-го дня специальной военной операции России на Украине.

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