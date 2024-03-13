Военная операция на Украине, день 749-й

При падении беспилотника в селе Богословка Белгородской области повреждена линия газоснабжения — губернатор региона Гладков
Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Президент рассказал о самой современной в мире ядерной триаде РФ, готовности провести испытания, если их проведут США, и подтвердил, что мирные переговоры с Украиной возможны «на тех реалиях, которые сложились на земле».
Два человека госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после пожара на нефтезаводе в Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков.
Президент Франции Макрон и премьер Польши Туск 15 марта встретятся в Берлине с канцлером ФРГ Шольцем для обсуждения ситуации на Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
ВСУ ночью обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате обстрела повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Около 45 тыс. человек остались без энергоснабжения, пострадал сотрудник предприятия.
❗️ Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников над Брянской областью — губернатор региона Александр Богомаз
Пять БПЛА самолетного типа были сбиты ночь в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Система ПВО ночью работала в небе над Курском, были сбиты четыре БПЛА — губернатор Курской области Роман Старовойт
❗️ Более 30 БПЛА были уничтожены над Воронежской областью за ночь, сообщил губернатор региона Александр Гусев.