Военная операция на Украине, день 749-й

ВСУ массово атаковали территорию РФ беспилотниками. 30 дронов сбили в Воронежской области, по семь в Белгородской и Брянской, еще пять — в Курской. В Рязанской области после атаки БПЛА загорелся нефтезавод. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что, по предварительной информации, есть пострадавшие. Politico пишет, что президент Франции Макрон и премьер Польши Туск 15 марта встретятся в Берлине с канцлером ФРГ Шольцем для обсуждения ситуации на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.