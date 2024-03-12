«Готланд всегда был важен». Швеция хочет «защитить от России» остров в Балтийском море Премьер Швеции заявил о планах укрепить оборону острова Готланд вместе с НАТО

Швеция намерена обсудить с НАТО укрепление обороны острова Готланд, находящегося в 330 км от Калининграда, сообщил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон. Свою помощь в защите острова «от России» уже предлагала Литва. По оценке газеты FT, благодаря Готланду Швеция может стать новым логистическим хабом и центром переброски войск альянса, а его использование в качестве транспортного узла облегчит оборону стран Балтии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Financial Times заявил о необходимости «защитить остров Готланд от России».

«Готланд всегда был важен. <...> Это будет одна из многих тем для обсуждения (в рамках НАТО. — «Газета.Ru»)», — сказал глава правительства в интервью изданию.

По его словам, укрепление обороны Готланда станет одним из первых вопросов, которые будут обсуждаться с партнерами по НАТО. В настоящее время Стокгольм имеет лишь «небольшое» военное присутствие на Готланде, признал Кристерссон. В дальнейшем контингент шведских военных на острове может быть увеличен, также планируется размещение подводных лодок.

«Есть довольно много вопросов с точки зрения того, как использовать наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего», — отметил он.

Шведский остров Готланд находится примерно в 330 километрах от Калининграда. Его площадь составляет почти 3 тыс. кв. км. В 2018 году на Готланде вновь появился гарнизон, а в январе 2022-го, незадолго до начала российской военной операции на Украине, туда были направлены дополнительные войска.

«Защитить от России»

В январе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что он рад вступлению Швеции в НАТО, и предложил «вместе защитить остров Готланд от России».

«Это должна обсуждать армия, но если бы это произошло, я бы поддержал», — цитирует слова Ландсбергиса Svenska Dagbladet.

Ранее глава МИД также отмечал, что в Европе «чувствуют, что война рядом», и понимают, что, если Россию не остановить на Украине, «она пойдет дальше».

В декабре 2023 года депутат эстонского парламента, полковник в отставке Петер Тали называл Готланд самым слабым местом в геополитическом плане, потому что Швеция тогда еще не входила в НАТО. «Конечно, там есть какие-то гарантии Великобритании и США, но это не значит, что НАТО, согласно пятой статье Вашингтонского договора [объявит войну]», — указывал он. Теперь же Готланд защищен как территория альянса.

Как писала FT, переход Готланда в распоряжение НАТО открывает новые пути для поставок и обеспечения подкрепления по морю, что сделает Швецию новым логистическим хабом и центром переброски войск альянса. По оценке газеты, члены НАТО смогут использовать остров как транспортный узел, что облегчит оборону Эстонии, Латвии и Литвы.

«Балтийское море становится «озером» НАТО». Прибалтийские страны теперь менее зависимы от Сувалкского коридора. Безопасность всего региона укрепляется, потому что это делает восточную Прибалтику менее уязвимой», — заявлял глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

«Балтийское море — озеро НАТО»

7 марта протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, и уже на следующий день самолет Gulfstream S102B ВВС Швеции пролетел над Польшей у границ Калининградской области и Белоруссии. 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, после чего страна официально стала членом альянса.

Власти Швеции заявляют, что пока не видят необходимости в размещении баз НАТО или ядерного оружия на территории страны. «Конечно, в Швеции будут действовать войска НАТО. Но нам не нужны постоянные базы», – сказал сегодня в интервью турецкому изданию Anadolu министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем.

По оценке военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, после расширения альянса на восток Балтийское море превратилось во внутреннее озеро НАТО, а какие-либо действия российского флота в его акватории стали крайне проблематичными. По его словам, даже выход любого корабля из Кронштадта и Балтийска может быть легко заблокирован многочисленными минными и боносетевыми заграждениями.

«Под большим вопросом в ходе конфликта становится само какое-нибудь продолжительное существование на Балтике кораблей нашего флота более или менее крупного водоизмещения, тем более, какие-либо переходы морем, перевозка войск и материальных средств, осуществление морских десантных операций», — отметил эксперт.