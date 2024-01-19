«Зеленский и Санду лгали». В Грузии требуют извинений от глав Украины и Молдавии

«Политики на Западе опозорились перед Грузией»
Грузия ждет извинений от западных политиков, в том числе Зеленского и Санду, которые «опозорились» из-за распространения лжи о пытках грузинского экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме, сообщил спикер парламента Папуашвили в интервью «Первому каналу» Общественного вещателя Грузии.
«В заключении европейского комитета по предотвращению пыток фактически говорится, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. <...> Сегодня мы узнали об этом и ждем, что эти люди извинятся ... Многие организации и многие политики на Западе опозорились перед Грузией», — сказал Папуашвили.
По его словам, в США потратили миллионы долларов на лоббирование в СМИ темы пыток Саакашвили в тюрьме. Политик призвал «задуматься», что за «силы» так энергично защищают бывшего президента.
Европейский комитет по предупреждению пыток накануне опубликовал доклад об условиях содержания Саакашвили в частной тбилисской клинике «Вивамеди». Политик находится там с мая 2022 года, когда его перевели из-за ухудшения здоровья. В этой «Вивамеди» по договоренности с государством с 2019 года часто лечат заключенных.
Европейская комиссия побывала в клинике с 25 по 27 марта 2023-го. Делегация отметила, что ее хорошо встретили, дали возможность пообщаться с некоторыми лечащими врачами и приватно с пациентами.
«Господин С.», как называют Саакашвили в отчете, жил на отдельном этаже, без соседей, оставаясь в одиночестве «многие месяцы». Среди прочих недостатков указано, что его постоянно записывали на камеры, в том числе во сне и на приемах у врачей (без видеонаблюдения были только душ и туалет). Из-за этого политик не доверял окружающим и опасался, что информация уплывет к журналистам. Как и другим пациентам, Саакашвили были запрещены свидания и звонки. Кроме того, заключенного лишали прогулок на «свежем воздухе», а окна в его комнате застеклили «матовым» непрозрачным стеклом, не пропускающим свет. После жалобы комитета стекло убрали.
«В случае с господином С., хоть у него есть доступ к лечению и врачам, сочетание этих факторов <...> создает угнетающую и унизительную ситуацию, которая не способствует улучшению состояния его здоровья», — резюмировал комитет.
В остальном условия в клинике были приемлемыми. В том числе, в плане лечения и питания пациентов.
Делегация также пересказала жалобу Саакашвили на пятерых сотрудников изолятора города Рустави. Те якобы пытались отобрать у него часы, когда перевозили политика в тюремную больницу в ноябре 2021 года. По словам экс-президента, тюремщики повалили его на пол «в болезненной и унизительной позе», держали за шею и били.
»Россия руками грузинских властей убивает Саакашвили»
Зеленский летом прошлого года просил Тбилиси отдать Саакашвили Украине для «лечения и ухода». В 2015-17 годах Саакашвили находился на Украине и какое-то время возглавлял Одесскую область, а после избрания Зеленского его назначили руководителем исполнительного комитета Национального совета реформ.
«Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили... Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство», — заявил Зеленский в июле 2023-го после появления свежих фото политика в суде, где экс-президент Грузии выглядел изможденным и исхудавшим.
Верховная рада в феврале 2023-го призвала немедленно перевести Саакашвили на лечение за границу.
Санду также комментировала состояние Саакашвили прошлым летом. Она заявила, что «глубоко обеспокоена тревожными кадрами», и требовала срочно дать заключенному доступ к «жизненно важному лечению за рубежом».
«Мое здоровье ухудшилось. Сейчас я умираю»
Политика задержали в Грузии 1 октября 2021 года, когда он тайно вернулся на родину перед местными выборами. На тот момент он был объявлен в стране в розыск. Против Саакашвили заведено несколько уголовных дел: за растрату бюджета, насильственный разгон протестов, преследование политических оппонентов, злоупотребление властью и незаконное пересечение границы.
В тюрьме Саакашвили сразу объявил голодовку. Тогда же со слов его врача выяснилось, что политик болен талассемией (генетическое заболевание крови), при котором голодать нельзя. Состояние бывшего президента резко ухудшилось, 8 ноября его насильно перевели в тюремную больницу. Спустя пару дней там он прекратил голодовку, заявив, что она «становится оружием русских и действующего правительства» против него. Позже, в декабре 2021-го политика вернули в тюрьму, где он содержался до госпитализации в частную клинику весной 2022-го.
Весной 2023-го Саакашвили утверждал, что его отравили в тюрьме.
«В [тюремном] заключении мое здоровье резко ухудшилось. Сейчас я умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Теперь я страдаю от множества, более чем 20 серьезных болезней, которые развились в заключении», — заявил политик.
Неправительственная организация «Эмпатия» совместно с медиками из разных стран обследовала Саакашвили и выявила множество проблем со здоровьем. В том числе, мышечные спазмы, которые «могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса или интоксикации». Исследование волос политика показало следы бария, висмута и ртути. Кроме того, он страдал от гастроэнтерологических диагнозов, проблем с опорно-двигательным аппаратом и зрением, лихорадки, анорексии, боли в мышцах, суставах и костях.
Врачи отмечали, что анорексия Саакашвили, возможно, развилась из-за тяжелой депрессии, в которую он впал из-за непривычной жизни в заключении. На фоне депрессии у политика пропал аппетит, появилась атрофия мышц, он был вынужден передвигать в инвалидной коляске.
Власти Грузии категорически отказываются освобождать Саакашвили, несмотря на требования оппозиции и западных политиков. В качестве компромисса его перевели в гражданскую клинику. Представитель пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили подчеркивал, что Саакашвили лечат адекватно, а его моральное состояние «естественно» и не в компетенции властей.
«То, что осужденный не желает исполнения наказания и переживает, естественно. Трудно представить человека, которому наказание доставляет какое-либо удовольствие», — указал он в феврале 2023 года.
Абрамишвили также настаивал, что заключение «Эмпатии» о многочисленных заболеваниях Саакашвили основано «на предположениях и мнениях», и авторы осознанно пытались ввести в заблуждение суд и общественность. Документация клиники, где лечат политика, не подтверждает, что у заключенного есть основания для освобождения из-за каких-то заболеваний, говорил он.