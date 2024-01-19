«Зеленский и Санду лгали». В Грузии требуют извинений от глав Украины и Молдавии В Грузии ждут извинений от Зеленского и Санду после заявлений о пытках Саакашвили

Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду врали, когда говорили о пытках Саакашвили в грузинском заключении, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он подчеркнул, что политика недавно навестила европейская комиссия, которая нашла условия его содержания нормальными. Спикер потребовал официальных извинений от всех, кто винил Тбилиси в пытках бывшего президента.

«Политики на Западе опозорились перед Грузией»

Грузия ждет извинений от западных политиков, в том числе Зеленского и Санду, которые «опозорились» из-за распространения лжи о пытках грузинского экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме, сообщил спикер парламента Папуашвили в интервью «Первому каналу» Общественного вещателя Грузии.

«В заключении европейского комитета по предотвращению пыток фактически говорится, что президент Зеленский, президент Санду и депутаты Европарламента лгали, когда обвиняли Грузию в пытках Саакашвили. <...> Сегодня мы узнали об этом и ждем, что эти люди извинятся ... Многие организации и многие политики на Западе опозорились перед Грузией», — сказал Папуашвили.

По его словам, в США потратили миллионы долларов на лоббирование в СМИ темы пыток Саакашвили в тюрьме. Политик призвал «задуматься», что за «силы» так энергично защищают бывшего президента.

Европейский комитет по предупреждению пыток накануне опубликовал доклад об условиях содержания Саакашвили в частной тбилисской клинике «Вивамеди». Политик находится там с мая 2022 года, когда его перевели из-за ухудшения здоровья. В этой «Вивамеди» по договоренности с государством с 2019 года часто лечат заключенных.

Европейская комиссия побывала в клинике с 25 по 27 марта 2023-го. Делегация отметила, что ее хорошо встретили, дали возможность пообщаться с некоторыми лечащими врачами и приватно с пациентами.

«Господин С.», как называют Саакашвили в отчете, жил на отдельном этаже, без соседей, оставаясь в одиночестве «многие месяцы». Среди прочих недостатков указано, что его постоянно записывали на камеры, в том числе во сне и на приемах у врачей (без видеонаблюдения были только душ и туалет). Из-за этого политик не доверял окружающим и опасался, что информация уплывет к журналистам. Как и другим пациентам, Саакашвили были запрещены свидания и звонки. Кроме того, заключенного лишали прогулок на «свежем воздухе», а окна в его комнате застеклили «матовым» непрозрачным стеклом, не пропускающим свет. После жалобы комитета стекло убрали.

«В случае с господином С., хоть у него есть доступ к лечению и врачам, сочетание этих факторов <...> создает угнетающую и унизительную ситуацию, которая не способствует улучшению состояния его здоровья», — резюмировал комитет.

В остальном условия в клинике были приемлемыми. В том числе, в плане лечения и питания пациентов.

Делегация также пересказала жалобу Саакашвили на пятерых сотрудников изолятора города Рустави. Те якобы пытались отобрать у него часы, когда перевозили политика в тюремную больницу в ноябре 2021 года. По словам экс-президента, тюремщики повалили его на пол «в болезненной и унизительной позе», держали за шею и били.

»Россия руками грузинских властей убивает Саакашвили»

Зеленский летом прошлого года просил Тбилиси отдать Саакашвили Украине для «лечения и ухода». В 2015-17 годах Саакашвили находился на Украине и какое-то время возглавлял Одесскую область, а после избрания Зеленского его назначили руководителем исполнительного комитета Национального совета реформ.

«Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили... Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство», — заявил Зеленский в июле 2023-го после появления свежих фото политика в суде, где экс-президент Грузии выглядел изможденным и исхудавшим.

Верховная рада в феврале 2023-го призвала немедленно перевести Саакашвили на лечение за границу.

Санду также комментировала состояние Саакашвили прошлым летом. Она заявила, что «глубоко обеспокоена тревожными кадрами», и требовала срочно дать заключенному доступ к «жизненно важному лечению за рубежом».

«Мое здоровье ухудшилось. Сейчас я умираю»

Политика задержали в Грузии 1 октября 2021 года, когда он тайно вернулся на родину перед местными выборами. На тот момент он был объявлен в стране в розыск. Против Саакашвили заведено несколько уголовных дел: за растрату бюджета, насильственный разгон протестов, преследование политических оппонентов, злоупотребление властью и незаконное пересечение границы.

В тюрьме Саакашвили сразу объявил голодовку. Тогда же со слов его врача выяснилось, что политик болен талассемией (генетическое заболевание крови), при котором голодать нельзя. Состояние бывшего президента резко ухудшилось, 8 ноября его насильно перевели в тюремную больницу. Спустя пару дней там он прекратил голодовку, заявив, что она «становится оружием русских и действующего правительства» против него. Позже, в декабре 2021-го политика вернули в тюрьму, где он содержался до госпитализации в частную клинику весной 2022-го.

Весной 2023-го Саакашвили утверждал, что его отравили в тюрьме.

«В [тюремном] заключении мое здоровье резко ухудшилось. Сейчас я умираю. Меня систематически пытали, физически и психологически, и в настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Теперь я страдаю от множества, более чем 20 серьезных болезней, которые развились в заключении», — заявил политик.

Неправительственная организация «Эмпатия» совместно с медиками из разных стран обследовала Саакашвили и выявила множество проблем со здоровьем. В том числе, мышечные спазмы, которые «могут быть следствием неустановленного инфекционного процесса или интоксикации». Исследование волос политика показало следы бария, висмута и ртути. Кроме того, он страдал от гастроэнтерологических диагнозов, проблем с опорно-двигательным аппаратом и зрением, лихорадки, анорексии, боли в мышцах, суставах и костях.

Врачи отмечали, что анорексия Саакашвили, возможно, развилась из-за тяжелой депрессии, в которую он впал из-за непривычной жизни в заключении. На фоне депрессии у политика пропал аппетит, появилась атрофия мышц, он был вынужден передвигать в инвалидной коляске.

Власти Грузии категорически отказываются освобождать Саакашвили, несмотря на требования оппозиции и западных политиков. В качестве компромисса его перевели в гражданскую клинику. Представитель пенитенциарной службы Грузии Ника Абрамишвили подчеркивал, что Саакашвили лечат адекватно, а его моральное состояние «естественно» и не в компетенции властей.

«То, что осужденный не желает исполнения наказания и переживает, естественно. Трудно представить человека, которому наказание доставляет какое-либо удовольствие», — указал он в феврале 2023 года.

Абрамишвили также настаивал, что заключение «Эмпатии» о многочисленных заболеваниях Саакашвили основано «на предположениях и мнениях», и авторы осознанно пытались ввести в заблуждение суд и общественность. Документация клиники, где лечат политика, не подтверждает, что у заключенного есть основания для освобождения из-за каких-то заболеваний, говорил он.