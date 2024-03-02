На Украине заявили о готовности киевского аэропорта Борисполь работать

Международный аэропорт Борисполь, находящийся в Киевской области Украины, готов работать в условиях военного положения. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«В аэропорту «Борисполь» рассказали, что разработана концепция деятельности аэропортов в условиях военного положения», — сказано в сообщении.

По данным ТСН, детали документа, которые не разглашают, изучают международные партнеры.

Как отмечает телеканал, аэропорт готов полностью развернуть работу в считанные недели.

20 февраля украинский телеканал «Эспресо» сообщил, что аэропорт Борисполь может возобновить работу в течение трех недель, если получит соответствующее разрешение на полеты.

По информации телеканала, в настоящее время в воздушной гавани есть только сотрудники аэропорта, «которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование».

Аэропорт Борисполь, как и другие украинские аэропорты, полностью прекратил свою работу 24 февраля 2022 года. Из-за военных действий полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины оказались под запретом.

Ранее в Киеве заявили, что Украине не нужны самолеты Mirage.