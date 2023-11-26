«Позорная блокада». Зеленский объяснил кризис на границе с Польшей политическими шагами Варшавы Зеленский: на границе с Польшей есть сложности из-за протестов перевозчиков

Мэр Львова Андрей Садовой подверг критике польские власти за бездействие в ситуации с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Он считает, что эта «группа маргиналов» сводит на нет «весь гигантский вклад» Варшавы в победу Киева. Пока польские перевозчики требуют восстановить условия выполнения перевозок украинцами, которые действовали до начала СВО, грузовики с Украины стоят в очередях по 150 часов, а Киев уже потерял €400 млн.

«Польским друзьям» Украины следует вернуться к реальности и завершить «позорную блокаду» перевозчиков, заявил мэр Львова Андрей Садовой.

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?» — задался вопросом чиновник в обращении к властям соседней страны, размещенном в его соцсети.

По мнению украинского градоначальника, «весь гигантский вклад» Варшавы в победу Киева в настоящее время «сводится на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год «защищает безопасность Европы».

Чем возмущены поляки

«Блокада», о которой говорит Садовой, началась 6 ноября. В этот день польские перевозчики заблокировали три основных пропускных пункта на границе с соседней республикой: «Ягодин — Дорохуск», » Краковец — Корчева» и «Рава-Русская — Хребене» (23 ноября к ним добавился четвертый — «Медыка — Шегини»).

Поляки хотят отмены льгот для украинских водителей, которые те получили с начала боевых действий на Украине. В результате услуги украинских перевозчиков стали намного дешевле, и они вытесняют поляков с рынка.

«Мы поступим как фермеры — будем протестовать до тех пор, пока правительство не признает наличие проблемы и не предпримет что-то по этому поводу», — заявил изданию Politico один из организаторов «блокады», владелец небольшой транспортной компании в городе Лукув Яцек Сокол.

Politico со ссылкой на представителей транспортной отрасли Польши сообщает, что в этом году украинские грузовики пересекли польскую границу почти 900 тыс. раз . До СВО в Польшу въезжало лишь около 180 тыс. грузовиков в год. Украинцы осуществляют перевозки не только между Польшей и третьими странами, но и внутри страны.

Начиная свою акцию, поляки обещали пропускать через КПП по одному грузовику в час, за исключением транспортных средств, перевозящих гуманитарную и военную помощь, животных или скоропортящиеся продукты. На легковые автомобили действие ограничений не распространяется.

150 часов в пробке на границе

Водители грузовиков сейчас вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками.

«Там [в Дорогуске] около 800 грузовиков. Примерное время ожидания 200 часов», — сообщала 24 ноября агентству РАР представитель польской полиции Ева Чиж.

По ее словам, у КПП «Гребенное» водителям придется ожидать около 150 часов.

Издание Klymenko Time сообщало 25 ноября, что по обе стороны границы застряло более 11 тыс. украинских грузовиков.

У людей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. В пробке скончались два украинских водителя.

По данным Федерации работодателей Украины, ориентировочные потери от блокировки уже составляют более €400 млн .

«Кончилось время на обсуждение компромиссов»

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый призвал подать на Польшу в суд из-за продолжающейся блокады границы, чтобы компенсировать предпринимателям потери. Он считает, что вопрос должен решаться с Брюсселем, так как, блокируя границу, поляки нарушают договоренности между Украиной и ЕС.

«У нас есть сложности на границе <…> Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план», – сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Grain from Ukraine.

24 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий дал поручение министру транспорта и инфраструктуры страны срочно разобраться с ситуацией.

Тогда же заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач сообщил о начале сбора данных для эвакуации водителей. Ее предполагается проводить без транспортного средства.

«У нас кончилось время на обсуждение компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Будем вывозить всех, кто изъявит желание», — написал Деркач в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).