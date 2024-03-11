В Британии придумали, как передать Украине крылатые ракеты. Зачем они Киеву? Глава ГУР Буданов рассказал о подготовке Украиной серьезной операции в Крыму

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене крылатыми ракетами для дальнейшей поставки их Киеву. Кэмерон считает, что такой шаг снимет все сомнения канцлера ФРГ Олафа Шольца, который последовательно отказывается от передачи Украине дальнобойных снарядов Taurus. Эти ракеты в Киеве хотели применить, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров. Тем временем украинская разведка анонсировала проведение в Крыму «серьезной операции».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о «круговом обмене» крылатыми ракетами для последующей их передачи на Украину. Такое заявление Бербок сделала в эфире телеканала ARD, сообщает Der Spiegel.

«Это был бы вариант. И мы уже делали это некоторое время назад с другими вооружениями», — добавила глава немецкого МИДа.

В этом случае Германия может передать Великобритании крылатые ракеты Taurus, а взамен британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом ФРГ формально снимет с себя ответственность за предоставления Киеву дальнобойных боеприпасов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Против прямой передачи крылатых ракет выступает канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя это тем, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России. Контролировать применение ракет, как считает Шольц, можно только при участии немецких солдат, а об их присутствии на Украине не может быть и речи.

В то же время пресс-секретарь кабмина ФРГ, комментируя предложение Великобритании, заявил, что позиция Германии по теме поставок дальнобойных ракет Taurus Украине не изменилась.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о Taurus, заявил, что приветствует отправку Киеву странами альянса ракетных систем большой дальности, однако не стал комментировать позицию канцлера Германии Олафа Шольца.

«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», — сказал он.

Что предложил Кэмерон?

9 марта министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung, что власти королевства готовы помочь Германии в решении всех вопросов, связанных с поставками ракет Taurus Киеву.

На вопрос журналиста о возможности «кругового обмена» Кэмерон ответил, что не будет раскрывать конкретных деталей. Однако глава британского МИДа заверил, что Лондон готов рассмотреть все варианты, чтобы «добиться максимального эффекта для Украины».

Кэмерон считает, что поставки ракет не приведут к эскалации конфликта, чего так опасается Шольц. Глава МИД Великобритании подчеркнул, что передающая сторона вправе ограничить географию применения ракет. По словам Кэмерона, Лондон доверяет заверениям Киева об их использовании.

Ранее Германия уже прибегала к круговому обмену. В 2022 году ФРГ договорилась передать Чехии 14 танков Leopard 2A4 взамен на поставку Украине Т-72 советского производства. Кроме самих танков, Прага также получила боеприпасы, запчасти и оборудования для ремонта. Бундесвер также направил в Чехию своих военных, чтобы обучить чехов управлять Leopard 2A4. Аналогичный обмен провели и со Словакией.

Подобный вариант продолжения военных поставок Киеву рассматривали и в США, писала газета The New York Times. По данным издания, Белый дом обсуждал возможность обмена с Южной Кореей и Японией.

Taurus не поможет

За день до выхода интервью с Кэмероном министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом заявил, что поставка Украине ракет Taurus не станет решающим поворотом в конфликте. По его словам, Берлин не намерен переходить красную линию и отправлять Киеву эти боеприпасы.

«Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты дальнего действа не решат эту войну», — добавил Писториус.

По его мнению, Taurus может помочь Украине только «в той или иной точке на фронте». Однако кардинально на конфликт поставка ракет не повлияет.

Для чего Украине ракеты?

Киев использует уже переданные ему французские ракеты SСALP и британские Storm Shadow в том числе для атак на военную и портовую инфраструктуру Крыма. По словам руководителя Главного разведывательного управления (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), эти и другие действия ВСУ в акватории Черного моря имеют «один стратегический замысел».

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — сообщил Буданов. По его словам, проведенные ранее боевые миссии украинской военной разведки в Черном море и на территории Крыма — это часть подготовки к более масштабным действиям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что попросил у Германии Taurus, так как их можно применить для ударов по Крымскому мосту. Это, по мнению украинского лидера, позволит изолировать полуостров.