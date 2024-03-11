Военная операция на Украине, день 747-й

В Харькове ударный дрон попал по объекту гражданской инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.
Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка Суджанского района Курской области, два человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Ночью взрывы произошли в Харькове и Одессе, сообщили местные СМИ.
Под Одессой ударный дрон попал в инфраструктурный объект, сообщили Силы обороны юга Украины.
Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит визит в Киев в ближайшие недели. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram раскритиковал призывы папы римского Франциска к переговорам России и Украины.
По словам главы государства, когда начались военные действия, «все украинцы встали на защиту, христиане, мусульмане, иудеи».
«И я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в силах обороны, <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тыс. км — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — сказал Зеленский.
❗️ Дональд Трамп не будет выделять деньги Украине в случае избрании главой государства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с претендентом на президентское кресло.
«Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны»,— сказал господин Орбан телеканалу M1.
⚡️ За ночь система ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью и два над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.