Военная операция на Украине, день 747-й

08:14

❗️ Дональд Трамп не будет выделять деньги Украине в случае избрании главой государства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с претендентом на президентское кресло.

«Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны»,— сказал господин Орбан телеканалу M1.