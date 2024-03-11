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Политика

Военная операция на Украине, день 747-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 747-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Система ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью и два над Орловской, сообщили в Минобороны РФ. Дональд Трамп не будет выделять деньги Украине в случае избрания главой государства, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с республиканцем. Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу папы римского Франциска «виртуальным посредничеством». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:00

В Харькове ударный дрон попал по объекту гражданской инфраструктуры, сообщил мэр Игорь Терехов.

08:53

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка Суджанского района Курской области, два человека получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

08:52

08:48

Ночью взрывы произошли в Харькове и Одессе, сообщили местные СМИ.

Под Одессой ударный дрон попал в инфраструктурный объект, сообщили Силы обороны юга Украины.

08:38

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит визит в Киев в ближайшие недели. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

08:21

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram раскритиковал призывы папы римского Франциска к переговорам России и Украины.

По словам главы государства, когда начались военные действия, «все украинцы встали на защиту, христиане, мусульмане, иудеи».

«И я благодарю каждого украинского капеллана, которые — с армией, в силах обороны, <...> поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь — с людьми. А не за 2,5 тыс. км — где-то там заниматься виртуальным посредничеством», — сказал Зеленский.

08:14

❗️ Дональд Трамп не будет выделять деньги Украине в случае избрании главой государства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с претендентом на президентское кресло.

«Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны»,— сказал господин Орбан телеканалу M1.

08:07

⚡️ За ночь система ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью и два над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 747-го дня специальной военной операции России на Украине.

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