SIPRI опубликовал доклад по экспорту вооружений. Россия в нем опустилась на третье место В докладе SIPRI Россия впервые заняла третье место в мире по экспорту вооружений

За последние пять лет экспорт вооружений из России упал на 53%, уступив Франции второе место. На первом месте снова оказались США, удерживающие 42% мирового рынка. Крупнейшим импортером в Европе стала Украина — ее доля в глобальном импорте оружия составила 4,9%.

Экспорт вооружений из России сократился на 53% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с предшествующим пятилетним отрезком с 2014 по 2018 год. Доля страны на мировом рынке вооружений составила 11%, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Россия впервые уступила второе место среди ведущих экспортеров оружия и заняла третью строчку, уступив Франции, которая увеличила свои продажи на 47% и при этом имеет долю в мировом экспорте в размере 11%. Лидером остаются США, увеличившие свои продажи на 17% и удерживающие 42% мирового рынка.

Также в десятку крупнейших стран-экспортеров вошли: Китай (снижение на 5,3%, 5,8% мирового рынка), Германия (снижение на 14%, 5,6% мирового рынка), Италия (рост на 86%, 4,3% мирового рынка), Великобритания (снижение на 14%, 3,7% мирового рынка), Испания (снижение на 3,3%, 2,7% мирового рынка), Израиль (снижение на 25%, 2,4% мирового рынка), Южная Корея (рост на 12%, 2% мирового рынка).

Как сокращался российский экспорт

В докладе SIPRI указано, что снижение экспорта российского вооружения стало особенно заметно за последние пять лет. В 2019 году Россия поставляла вооружения в 31 страну, в 2022 году — в 14, а в 2023 году — уже 12. Большая часть поставок, а именно 68%, приходилась на страны Азии и Океании, в то время как на Ближний Восток и Африку приходилось 13% и 10% соответственно.

Среди крупнейших покупателей оружия стали Индия (34%), Китай (21%) и Египет (7,5%). Однако объем продаж в эти страны уменьшился на 34%, 39% и 54% соответственно по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.

США за тот же период поставили основные виды вооружений в 107 стран, что является рекордным показателем. 38% всех поставок было направлено в страны Ближнего Востока, 31% — в Азию и Океанию, а 28% — в Европу. Франция увеличила свои поставки в 64 страны, при этом 42% экспорта пришлось на Азию и Океанию, а 34% — на Ближний Восток. Самым крупным покупателем французского оружия стала Индия, на которую пришлось почти 30% от общего объема.

Украина — крупнейший импортер оружия в Европе

Поставки оружия в Европу за период с 2019 по 2023 год увеличились на 94%. Украина стала крупнейшим импортером в регионе и четвертым в мире. С начала военного конфликта между Москвой и Киевом военную помощь Украине оказали не менее 30 стран. Ее доля в глобальном импорте оружия выросла с 0,1% в период с 2014 по 2018 год до 4,9%.

При этом около 55% оружия, импортированного европейскими странами в период с 2019 по 2023 год, пришлось на США, что на 20% больше, чем в предыдущем пятилетнем периоде. Директор SIPRI Дан Смит отмечает, что это свидетельствует о значительном военно-промышленном потенциале Европы.

В конце прошлого года руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев утверждал, что «Россию не смогут вытеснить с международного рынка вооружений». По его мнению, российская промышленность работает достаточно эффективно, и стране есть что предложить, особенно учитывая успешное применение многих видов техники в реальных боевых условиях.

Шугаев подчеркивал, что экспорт военной продукции осуществляется в соответствии с планами и договоренностями с зарубежными партнерами.

«Это действительно знак того качества, который присущ нашей авиационной технике, в том числе вертолетной и истребительной авиации», — говорил тогда он.

Шугаев также отметил, что, несмотря на попытки давления и дискредитации, спрос на российские военные товары остается стабильным.