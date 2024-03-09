«Путин должен бояться, а не мы его»: МИД Польши допустил ввод войск НАТО на Украину Глава МИД Польши заявил, что отправка войск на Украину «не является немыслимой»

Глава польского МИД Сикорский заявил, что не западные политики должны бояться Путина, а он их. Поэтому стоит говорить о возможности ввода войск НАТО на Украину. По мнению Сикорского, для применения сил альянса уже есть правовая база, ведь большинство стран ООН осудили действия России. Минобороны Польши при этом обещало не использовать польскую армию на Украине.

Путин должен бояться

Войска НАТО на Украине — это не что-то «немыслимое», надо заставить президента России Владимира Путина бояться, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции «25 лет Польши в НАТО. И если бы не было Альянса...» в Варшавском университете.

« Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым. Я ценю инициативу президента Франции Эммануэля Макрона [о вводе французских войск], потому что речь о том, чтобы Путин боялся нас, а не мы Путина», — сказал Сикорский.

Российский лидер должен «спрашивать себя, каким будет наш следующий шаг», так он не сможет свободно строить планы на будущее, отметил министр. Запад же должен быть способен на «творчески продуманную и асимметричную эскалацию». Так что за словами Макрона стоят благие намерения, резюмировал глава польского МИД.

Он напомнил, что более 140 из 193 стран ООН в начале конфликта проголосовали за осуждение «неприемлемой агрессии» России.

«Это не просто заявление для прессы, а создание правовой базы», — подчеркнул Сикорский.

Министр обороны Польши Владислав Касиняк-Камыш при этом накануне гарантировал, что «войска польского не будет на Украине».

Глава польского МИД тем временем сослался на историю. Он указал, что коалиция стран ООН присутствовала в Корее 50-х, где «сражалась против агрессии» Корейская война 1950-1953 годов началась из-за вторжения Северной Кореи в Южную. Северную поддерживали Китай и СССР, а Южную — США с союзниками. Это первый широкомасштабный военный конфликт после ВОВ, обе Кореи были сильно разрушены, жертвами конфликта стало много гражданских, стороны остались в состоянии замороженного конфликта.

Что касается Украины, результаты ее сражения для Польши сегодня буквально «смысл существования», заявил Сикорский.

«Смысл существования польского государства — это вызов в одном предложении, поэтому сегодня я скажу,... [он в том, что] Россия проиграет, а Украина выиграет эту войну», — подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что Украине нужны не только деньги, но и оружие. Одними деньгами войну не выиграть, считает глава МИД.

«Европейские деньги поддерживают функционирование украинского государства. Они позволяют работать офисам, полиции, пожарным, выплачивать зарплаты и пенсии. Все это необходимо, но войны не выигрываются пенсиями. Оружие необходимо, и в настоящее время оно может быть предоставлено в основном США. Надеемся, что это произойдет», — призвал министр.

О роли НАТО

Напав на Украину, Россия показала, что «цивилизационно неспособна» перенять западные ценности , высказался Сикорский. Это определяет ее как страну, которая не может мирно сосуществовать со своими соседями. Поэтому НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.

«Если вступление страны в НАТО провоцирует Россию, ... тогда Россия должна сейчас вторгнуться в Финляндию и Швецию, но почему-то этого не происходит», — отметил Сикорский.

По его словам, сейчас в Калининградской области и вдоль границы с Финляндией почти нет российских военных сил. Значит, Москва осознает, что «никакие агрессивные действия со стороны НАТО им не грозят», обратил внимание министр.

Он также указал, что Польша присоединилась к НАТО в 1990-е из-за русской угрозы.

«Мы хотели вступить в НАТО по историческим причинам и потому, что нам уже угрожали. И когда русские угрожают нам, у нас есть очень веские исторические причины верить и доверять им», — сказал Сикорский.

Отдельно глава польского МИД раскритиковал Дональда Трампа, который в начале февраля заявил, что на месте американского президента не будет защищать европейские страны, потому что они не платят за членство в НАТО. Манера поведения Трампа «вызывает дрожь», заявил Сикорский.

«Североатлантический альянс — это не местная охранная компания, которая ставит защиту в зависимость от уплаты пошлины... В ответ на призыв Вашингтона Польша на протяжении многих лет отправляла солдат в Газни, провинцию Афганистана, а после завершения миссии мы никому не выставляли счет, потому что альянсы так не работают. Мы надеемся, что кандидат Трамп и его сторонники запомнят это», — сообщил министр.

Шансы ядерного удара на Украине

Если Москва решится использовать ядерное оружие на поле боя, за границей увидят приготовления к этому за неделю, обнадежил Сикорский. Дело в том, что это оружие труднее использовать в полевых условиях, чем кажется. Тактические ядерные боеголовки хорошо подходят для уничтожения «концентрированных целей» — например, городов, но на растянутом фронте их понадобится много, пояснил глава МИД.

«Тактические боеголовки... бьют в радиусе нескольких километров, это зона ответственности одного батальона плюс-минус, а фронт на Украине — тысяча километров. Путину придется использовать много таких боеголовок. А это сложно, потому что тактические боеголовки хранятся на складах в России, за которыми мы, конечно, достаточно внимательно следим. Поэтому мы примерно за неделю знали бы, что что-то произойдет», — говорит Сикорский.

России также придется сначала на несколько километров отвести свои войска. Для последующей контратаки понадобятся крупные российские силы, в соответствующей защите от радиации, которой у российской армии нет, утверждает министр.

«Вот и получается, что это не так просто, как кажется, и нам не следует самоограничивать себя из-за этой [российской] пропаганды применения ядерного оружия», — подытожил глава МИД.

Он добавил, что Китай и Индия «категорически призвали» Путина не только не применять это оружие, но и не угрожать им. По мнению Сикорского, видно, что это отчасти подействовало. Кроме того, Москву предостерегли из Вашингтона.

«США предупредили Россию, что, если она запустит устройство, даже без жертв, Соединенные Штаты уничтожат все российские цели на Украине обычными методами», — рассказал министр.