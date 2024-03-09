«Дает преимущество враждебным странам». Россия может отменить невыгодные международные договоры

Сенаторы представят президенту России пакет предложений о расторжении международных соглашений, не отвечающих интересам страны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявляла, что договоры с «недружественными странами» приносят лишь односторонние преимущества.

Сенаторы представят президенту России Владимиру Путину для денонсации международные договоры, которые невыгодны для страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации, потому что в соответствии с Конституцией — его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров», — сказал он.

Сенатор напомнил, что Россия подписала более 15 тыс. двусторонних и многосторонних соглашений. И значительная часть из них заключена с недружественными странами, подчеркнул Косачев. По его словам, в первую очередь сенаторы обратят внимание президента на необходимость рассмотрения отказа именно от таких международных договоров.

Ревизия международных соглашений

О необходимости провести анализ и подготовить к денонсации невыгодные для России международные договоры ранее говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 6 марта она поручила сенаторам сделать это.

Она призвала провести «спокойную, тщательную ревизию» и составить список соглашений с «враждебными странами», которые предоставляют им односторонние преимущества и могут быть расторгнуты. Ответственными за работу по подготовке предложений для президента были назначены Косачев и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Мы уже немного запоздали с этой работой. Два года терпим, два года пытаемся вести себя цивилизованно. Мы и дальше будем вести себя цивилизованно, но жестко и строго отстаивая свои национальные интересы», — сказала Матвиенко во время заседания верхней палаты парламента.

На том же заседания Совфед одобрил законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, который был подписан 25 мая 1956 года. Согласно нему, британские моряки могли заниматься рыболовством в российской зоне Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова. Корабли также могли свободно ходить и становиться на якорь в этих водах.

Соглашение о рыболовстве с Великобританией еще 21 февраля денонсировала Госдума. Необходимость денонсации объяснялось тем, что в марте 2022 года Великобритания прекратила режим наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле. Как говорится в пояснительной записке к принятому законопроекту, соглашение с британцами имеет «преимущественно одностороннюю направленность, при этом аналогичные или соразмерные выгоды для Российской Федерации в нем отсутствуют». Денонсация договора «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий» для России, уверены авторы инициативы.

Комментируя решение депутатов, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что Россия вернула себе «рыбу, которую 68 лет ели англичане». Он также отметил, что инициировал законопроект лично президент Владимир Путин.

«Путин вернул Крым России <...> И вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане. Бессовестные. Объявили нам санкции, а сами на 40 процентов свой рацион, меню рыбное формируют из нашей трески. Вот теперь пускай худеют. Умнеют!», — говорил он.

Великобритания, по словам Володина, продолжала использовать дружественное соглашение о рыболовстве, несмотря на введение Лондоном антироссийских санкций.