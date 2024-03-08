«Это политическая пенсия». Залужный станет послом в Великобритании Зеленский заявил, что Залужный сам попросил назначить его послом в Лондоне

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный будет назначен на должность посла Украины в Великобритании, сообщил украинский МИД. Лондону уже направили соответствующий запрос на агреман. Президент Владимир Зеленский поспешил уточнить, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла в Великобритании. Это место вакантно еще с июля прошлого года.

«Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», — сообщается на сайте украинского МИДа.

Отмечается, что назначение было согласовано 7 марта.

По словам действующего президента, Залужный сам захотел пойти на дипломатическую работу.

«Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом», — рассказал Зеленский.

На фоне новостей о назначении Залужного послом украинский лидер принял в Киеве министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, обсудив с ним усиление ПВО и «дальнобойные возможности» ВСУ.

«В ходе встречи с государственным секретарем Великобритании по обороне Грантом Шэппсом обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание — усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия», — отчитался Зеленский в Telegram об итогах переговоров.

Шэппс в свою очередь пообещал, что Лондон выделит более £325 млн для покупки 10 тыс. дронов для ВСУ.

«Как политика больше не будет»

О том, что Залужный может стать послом в Великобритании, еще 5 февраля сообщал депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Парламентарий тогда подчеркивал, что если Залужный уедет в Великобританию, его «как политика больше не будет». А если останется и начнет политическую карьеру — может прийти к успеху.

«Мы знаем, что люди, которых назначают послами, — это политическая «пенсия». Оттуда уже не возвращаются», — говорил Шевченко.

Депутат от «Евросолидарности» (партия бывшего президента Украины Петра Порошенко) Владимир Арьев, комментируя назначение Залужного, заявил об «устранении Зеленским политического конкурента».

«Согласование на назначение послом — еще не факт назначения, а только начало процедуры. <...> И я не помню, чтобы о начале самой процедуры вообще объявляли публично. Поэтому, эта история — о политике и о технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии», — написал Арьев в соцсетях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москву не волнует назначение Залужного послом в Лондоне. «Нет. Не имеет [значения]», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Отставка Залужного

Главком ВСУ был освобожден от должности 8 февраля. Его преемником на посту стал бывший командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский. После увольнения Залужный временно остался без какой-либо должности.

Украинский Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS провел опрос, согласно результатам которого Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине. Залужный получил бы в первом туре 41,4%, президент страны Владимир Зеленский — 23,7%, экс-президент Петр Порошенко — 6,4%, бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков — 5,6%. Во втором туре Залужный набрал бы 67,5%, в то время как Зеленский — 32,5%.

При проведении парламентских выборов с результатом 46,4% победил бы условный «Блок Залужного» — 46,4%, свидетельствуют данные опроса. «Блок Зеленского» набрал бы 21,1%, «Блок Порошенко» — 7,5%, «Блок Разумкова» — 6,8%.